Casi 20 años después, el mercado sigue sorprendiéndolo con nuevos productos y tecnologías. Sin embargo, Denommee afirma que Shenzhen le ha ofrecido algo más que oportunidades de negocio: un sentido de pertenencia.

“Me siento más en casa en Shenzhen que en cualquier otro lugar del mundo. Aquí realmente formo parte de un ecosistema en crecimiento”, expresó.

Su experiencia permite apreciar uno de los rasgos distintivos de la transformación de Shenzhen: una ciudad que ha atraído a personas de toda China y del mundo, y que ha incorporado sus aspiraciones e ideas a su propio desarrollo.

Ese espíritu de apertura y experimentación también forma parte de la visión que el presidente chino, Xi Jinping, ha trazado para Shenzhen durante sus visitas a la ciudad desde 2012.

En esas visitas, Xi ha reafirmado el compromiso de China con la reforma y la apertura, ha alentado la innovación y ha definido el rumbo de Shenzhen como pionera en el desarrollo de alta calidad.

Como sede de la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) de este año, Shenzhen volvió a mostrar la transformación económica de China y sus crecientes vínculos con el resto del mundo.

Xi visitó Shenzhen por primera vez en diciembre de 2012, en un momento en que China afrontaba el desafío de profundizar las reformas económicas y encontrar nuevos motores de crecimiento.

Destacó la importancia de respetar el espíritu pionero del pueblo, fomentar la experimentación audaz y abrir nuevos caminos, al tiempo que subrayó que la reforma y la apertura debían continuar.

Cuando Xi regresó a Shenzhen en octubre de 2018, mientras China se preparaba para conmemorar el 40º aniversario de la reforma y la apertura, la ciudad afrontaba una serie diferente de desafíos.

Tras consolidarse como un importante centro de fabricación y exportación, Shenzhen buscaba fortalecer cada vez más la innovación tecnológica, desarrollar industrias avanzadas y profundizar la colaboración en la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao.

Xi visitó una exposición que documentaba los 40 años de reforma y apertura de Guangdong e inspeccionó la zona de Qianhai-Shekou, donde instó a impulsar la innovación institucional y estrechar la colaboración con Hong Kong.

Subrayó que el compromiso de China con la reforma y la apertura permanecía inalterable y alentó a Shenzhen a poner en marcha reformas pioneras que pudieran replicarse en otros lugares.

Dos años después, durante la celebración del 40º aniversario de la creación de la zona económica especial de Shenzhen, Xi presentó una agenda más amplia para la siguiente etapa de desarrollo de la ciudad.

Al recordar su transformación de un pequeño pueblo fronterizo en una metrópolis internacional, describió los logros de Shenzhen como un milagro del desarrollo alcanzado por el pueblo chino.

La innovación ocupó un lugar destacado en su discurso de entonces. Xi pidió aumentar la inversión en investigación básica y aplicada, lograr una mayor integración entre las cadenas industriales y de innovación, y desarrollar industrias emergentes y del futuro, con el objetivo de convertir Shenzhen en un centro de innovación tecnológica e industrial de influencia mundial.

Hoy, el ecosistema manufacturero que contribuyó a forjar la reputación de Shenzhen está atrayendo a una nueva generación de emprendedores internacionales.

En la Academia InnoX de Shenzhen, Dalia Khoja, de Arabia Saudita, afirmó que ha encontrado oportunidades para establecer contacto directo con ingenieros, diseñadores y proveedores mientras desarrolla productos relacionados con la inteligencia artificial.

“Aquí basta con diseñar un producto y hacer el pedido para recibirlo. Algunos productos pueden entregarse en apenas dos a cuatro días”, explicó.

Héctor Emiliano Huidobro Falcón, de México, describió su llegada a Shenzhen como “quizás la mejor decisión de mi vida”.

La concentración de ingenieros, tecnologías y actividades empresariales ha transformado su comprensión de cómo pueden complementarse la innovación y la fabricación, señaló.

La visión de Xi en 2020 iba más allá del progreso tecnológico y la competitividad económica. El objetivo último de la reforma y el desarrollo era mejorar la vida de las personas, indicó el presidente, al tiempo que pidió políticas de talento más abiertas para atraer y formar a científicos destacados, jóvenes investigadores y equipos de innovación de alto nivel.

Diana Boraschi, directora del Laboratorio de Inflamación y Vacunas del Instituto de Tecnología Avanzada de Shenzhen, perteneciente a la Academia de Ciencias de China, señaló que Shenzhen ofrece un entorno en el que los investigadores pueden intercambiar ideas con colegas talentosos de diferentes procedencias. “La diversidad es muy importante porque del encuentro entre distintas culturas y formas de pensar surgen nuevas ideas”, destacó.

Du Juan, directora del Museo de Diseño de Shenzhen y autora del libro The Shenzhen Experiment: The Story of China’s Instant City (El experimento de Shenzhen: la historia de la ciudad instantánea de China), afirmó que el notable ascenso de Shenzhen no puede explicarse únicamente por las políticas económicas o el desarrollo industrial.

La ciudad creció en una época de globalización que reunió a personas, tecnologías e ideas de todo el mundo, señaló. Su capacidad para acoger a quienes llegan de otros lugares ha sido fundamental para su éxito.

“Shenzhen no solo es una ciudad inclusiva; su propio desarrollo ha sido posible gracias a esa inclusión”, subrayó.

Por XU WEI.