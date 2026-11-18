Este año participaron más de 300 empresas de la lista Fortune Global 500 y líderes de diversos sectores, y más de 2.000 expositores asistieron por primera vez. Además, un total de 485 exhibiciones hicieron su debut mundial, asiático o en China.

Por primera vez, la CIIE reunió tres iniciativas impulsadas por el país: “Exportar a China”, “Comprar en China” e “Invertir en China”, lo que puso de manifiesto el firme compromiso del país con la apertura y el beneficio mutuo.

En el contexto de la celebración de la 33ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que tuvo lugar en Shenzhen, provincia de Guangdong, los días 18 y 19 de noviembre, la amplia participación de representantes de las economías que integran la organización fue uno de los aspectos destacados de la exposición.

Empresas de prácticamente todas las economías de APEC, incluidos Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur y varios países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), tuvieron una destacada presencia en la Exposición Empresarial.

Varun Sehgal, vicepresidente sénior y director general para Asia de la marca estadounidense de calzado Crocs, afirmó que el mercado chino es fundamental para el crecimiento de la compañía, ya que la creatividad, el dinamismo y el deseo de expresión personal de los consumidores chinos continúan inspirando sus innovaciones.

“La CIIE no es solo una plataforma para presentar nuestras innovaciones, sino que también nos brinda valiosas oportunidades para comprender mejor las necesidades de los consumidores chinos y fortalecer nuestra colaboración con los socios locales”, señaló.

La edición de este año también registró una mayor participación de expositores africanos. En el marco de la ampliación de la política china de aranceles cero, que abarca el 100% de las partidas arancelarias de 53 países africanos con los que China mantiene relaciones diplomáticas, la CIIE mejoró su Zona de Productos de Asia y África para ofrecer más espacios de exposición gratuitos a los países menos adelantados.

Por otra parte, el IX Foro Económico Internacional de Hongqiao, celebrada en Shanghai de manera paralela a la CIIE, presentó el Informe sobre la Apertura Mundial 2026 y la versión más reciente del Índice de Apertura Mundial. Además, dio a conocer por primera vez el Informe sobre el Desarrollo de la Capacidad de Exportación hacia China, destinado a ayudar a las empresas internacionales a desenvolverse mejor en el mercado chino.

La empresa suiza SGS, líder mundial en ensayos, inspección y certificación, participó en todas las nueve ediciones de la CIIE. Sandy Hao, directora general de SGS China, afirmó: “Desde la primera edición de la CIIE, hemos valorado enormemente la determinación de China de ampliar su apertura. En un contexto de reestructuración de las cadenas de suministro mundiales y creciente incertidumbre comercial, las señales positivas de apertura que China ha transmitido a través de la CIIE han sido sinceras, innovadoras y convincentes”.

Por WANG XIN.