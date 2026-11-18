El edificio ganó popularidad entre los visitantes después de una renovación integral realizada en 2019, como parte de los esfuerzos de la ciudad por mejorar la calidad de vida de quienes habitan construcciones antiguas. Según datos del distrito de Xuhui, desde entonces la zona de Wukang-Anfu recibe un promedio de 30.000 visitantes diarios, cifra que alcanza casi los 100.000 durante los días festivos. Así, el edificio Wukang se consolidó rápidamente como un nuevo atractivo turístico de Shanghai.

Clarisse Le Guernic, una francesa que vive en Shanghai desde hace 11 años y actualmente se desempeña como “embajadora internacional de turismo de Shanghai”, incluye el edificio en casi todos sus recorridos a pie por el centro de la ciudad.

“Cuando mis amigos extranjeros llegan, lo primero que les llama la atención no es el edificio, sino la multitud”, comentó. “Me preguntan: ‘¿Por qué hay tanta gente? En París fotografiamos la arquitectura. En China, la gente prefiere fotografiarse junto a los edificios’”.

Sin embargo, para quienes viven en sus 114 departamentos, el lugar es mucho más que un escenario para tomar fotografías. “Para nosotros, este es, ante todo, un lugar donde vivir”, afirmó Bai Zufang, secretario del Partido en la comunidad residencial de Wukang.

No obstante, lo más particular de la historia del edificio no es cómo se gestionan las multitudes, sino la manera en que se resolvió el primer problema planteado por sus propios residentes. Tras la restauración de 2019, durante la cual se retiraron los tendederos exteriores y los toldos, y se alinearon todas las unidades de aire acondicionado, los vecinos hicieron una pregunta sencilla: “¿Dónde vamos a colgar la ropa?”.

Después de varias conversaciones, la solución se encontró en una plataforma elevada que originalmente funcionaba como techo de los garajes del edificio. El complejo de departamentos se construyó con una hilera de garajes para automóviles en su base, cuyo techo plano, ubicado a la altura del segundo piso, forma una amplia terraza a la que los residentes pueden acceder directamente desde el edificio.

Como esta plataforma se encuentra justo encima de los garajes, estaba terminantemente prohibido perforar la estructura. Para resolver esta limitación, se utilizaron neumáticos viejos rellenos de hormigón como soporte para mantener firmemente sujetos los pesados canteros. También se instalaron hileras de paneles de bambú alrededor del espacio, que permiten preservar la privacidad de los vecinos mientras tienden la ropa, sin impedir la circulación del aire fresco por toda la terraza.

Carol Richman, una profesora universitaria estadounidense que tuvo la oportunidad de conocer el interior del edificio, afirmó: “China está llena de edificios históricos maravillosos, pero este posee un legado verdaderamente único”.

Por HE QI y ZHENG ZHENG.