El documento contempla medidas para dirigir el Partido mediante normas y reglamentos, perfeccionar los sistemas de supervisión del Partido y del Estado y reforzar el control sobre los funcionarios.

Según Bhokin, tanto el énfasis de la sesión en la gobernanza interna y la lucha contra la corrupción como la determinación demostrada para abordar estas cuestiones fueron significativos y dignos de reconocimiento.

Bhokin citó datos de la Comisión Central de Control Disciplinario del PCCh, según los cuales en 2025 se iniciaron más de un millón de investigaciones y se impusieron sanciones disciplinarias a 983.000 personas, lo que, a su juicio, demuestra el carácter permanente de la campaña contra la corrupción.

A partir de la experiencia china, Bhokin identificó cuatro enseñanzas aplicables a otros países: comenzar la supervisión interna desde los niveles más altos, garantizar que las normas rijan sobre las personas y no al revés, mantener una lucha constante contra la corrupción y mejorar la transparencia mediante la tecnología y los datos abiertos.

“Un partido que aspira a conducir a una nación hacia el futuro debe demostrar primero el valor y la disciplina necesarios para reformarse a sí mismo”, afirmó Bhokin. Asimismo, señaló que el compromiso con la integridad y la mejora continua asumido durante la quinta sesión plenaria del XX Comité Central del PCCh constituye una referencia importante para fortalecer la gobernanza y promover el desarrollo nacional sostenible.

Por su parte, Kang Ho-gu, director del Instituto de Economía y Sociedad China-Corea de Corea del Sur, destacó que la sesión plenaria hizo hincapié en una gobernanza interna integral y rigurosa del Partido. En este sentido, sostuvo que el fortalecimiento de la organización partidaria, el perfeccionamiento de los sistemas institucionales y una estricta supervisión interna proporcionan una sólida base política para el desarrollo económico de alta calidad de China.

“Impulsar una gobernanza interna integral y rigurosa del Partido puede contribuir a fortalecer aún más su liderazgo, la eficacia en la aplicación de sus políticas y su credibilidad ante la ciudadanía”, afirmó Kang. Añadió que este enfoque ofrece un modelo de gobernanza particular y una determinación para combatir la corrupción que, con frecuencia, no se observa en los partidos políticos de otros países.

Según explicó, mientras que algunos partidos políticos capitalistas carecen de objetivos generales y se centran en la competencia electoral, en la que distintos grupos de interés disputan recursos políticos y económicos, el PCCh cuenta con un objetivo final claramente definido que exige una supervisión interna constante y una gestión íntegra.

Imran Khalid, estratega y analista político radicado en Karachi, Pakistán, señaló que un partido que se compromete públicamente a regirse por un conjunto sistemático de normas y reglamentos establece un parámetro con el cual evaluar su desempeño, lo que constituye un ejemplo útil para otras instituciones gobernantes.

Khalid afirmó que la sesión plenaria también vinculó la disciplina con la capacidad de gestión, ya que el énfasis en el centralismo democrático y el control estricto de los funcionarios refleja el reconocimiento de que gobernar una nación de 1.400 millones de habitantes requiere tanto competencia institucional como convicción política.

Según Khalid, China basa la estabilidad de su gobernanza a largo plazo en normas que se aplican a todos, incluidos quienes ocupan los cargos más altos.

Maarij Farooq, subdirector editorial de Daily Ittehad Media Group y Pakistan Economic Network, sostuvo que la sesión plenaria representa un paso importante para fortalecer la gobernanza, la disciplina y la rendición de cuentas institucional del PCCh.

Farooq señaló que uno de los aspectos más alentadores de la sesión plenaria fue su énfasis en combatir la corrupción, reforzar la supervisión institucional y mejorar la calidad de los funcionarios en todos los niveles.

“El enfoque del PCCh, que combina medidas disciplinarias estrictas con mecanismos de prevención, demuestra que comprende que el desarrollo sostenible debe estar respaldado por instituciones sólidas”, afirmó Farooq.

Por último, sostuvo que la aplicación exitosa de las decisiones adoptadas durante la sesión plenaria fortalecerá la capacidad de gobernanza de China y contribuirá tanto al desarrollo nacional como a la cooperación internacional.

Por YANG HAN, XU WEIWEI y YANG WANLI.