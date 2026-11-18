Expectativas previas ante la cumbre de Donald Trump

VLADIMIR PUTIN, DONALD TRUMP Y XI JINPING SE REUNIERON EN LA CUMBRE DE APEC

Donald Trump y Vladimir Putin estrecharon manos por primera vez desde su encuentro en Alaska en agosto de 2025, intercambiando corteses saludos antes de ubicarse para la foto oficial. Xi Jinping, en un gesto inusual, esperó personalmente a Trump al pie del avión presidencial, demostrando una dinámica diplomática particular.

Los líderes intercambiaron impresiones en un contexto global marcado por conflictos y tensiones geopolíticas. Si bien Rusia busca mostrarse como actor clave en el escenario internacional, Europa y Ucrania observan con preocupación la posibilidad de que se reconfiguren las esferas de influencia, recordando el precedente de Yalta.

El escenario de la cumbre y las posturas de Vladimir Putin

Xi Jinping inauguró el foro APEC con una defensa del libre comercio y una advertencia contra el "unilateralismo y el proteccionismo". Por su parte, Vladimir Putin criticó el "declive humillante" de Europa y el fracaso de las sanciones occidentales. Trump, previo a su llegada a China, había enfatizado la cooperación militar con Filipinas y la búsqueda de reducir la dependencia de China en minerales críticos.