Los mandatarios de Estados Unidos, Rusia y China intercambiaron sus primeros saludos en Shenzhen, un día antes de su esperada reunión trilateral. Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping compartieron palabras de cortesía y se fotografiaron juntos en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
Trump, Xi y Putin se saludaron antes de histórica cumbre trilateral en China
Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping se reunieron en Shenzhen para una cumbre trilateral que genera gran expectativa global
Este encuentro previo a la histórica cita se produjo en el marco de la cumbre APEC, donde los líderes coincidieron en la tradicional "foto de familia". Trump se ubicó a la derecha de Xi Jinping, mientras que Putin se situó a la izquierda de Peng Liyuan, esposa del líder chino.
La reunión trilateral, programada para el jueves, genera gran expectativa y abordará temas como la guerra en Ucrania, la inteligencia artificial y el desarme nuclear. El encuentro también evoca comparaciones con la Conferencia de Yalta de 1945, que definió esferas de influencia tras la Segunda Guerra Mundial.
Expectativas previas ante la cumbre de Donald Trump
Donald Trump y Vladimir Putin estrecharon manos por primera vez desde su encuentro en Alaska en agosto de 2025, intercambiando corteses saludos antes de ubicarse para la foto oficial. Xi Jinping, en un gesto inusual, esperó personalmente a Trump al pie del avión presidencial, demostrando una dinámica diplomática particular.
Los líderes intercambiaron impresiones en un contexto global marcado por conflictos y tensiones geopolíticas. Si bien Rusia busca mostrarse como actor clave en el escenario internacional, Europa y Ucrania observan con preocupación la posibilidad de que se reconfiguren las esferas de influencia, recordando el precedente de Yalta.
El escenario de la cumbre y las posturas de Vladimir Putin
Xi Jinping inauguró el foro APEC con una defensa del libre comercio y una advertencia contra el "unilateralismo y el proteccionismo". Por su parte, Vladimir Putin criticó el "declive humillante" de Europa y el fracaso de las sanciones occidentales. Trump, previo a su llegada a China, había enfatizado la cooperación militar con Filipinas y la búsqueda de reducir la dependencia de China en minerales críticos.
En pocas palabras
- Cumbre trilateral: Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping se reunieron en Shenzhen para una cumbre clave.
- Temas a tratar: abordarán la guerra en Ucrania, inteligencia artificial y desarme nuclear.
- Contexto global: el encuentro genera expectativas ante tensiones geopolíticas y posibles reconfiguraciones de poder.