La Casa Blanca asegura que no existen amenazas creíbles para el territorio nacional en este momento.

Amenazas y planes de represalia desde Irán

Según informaciones de inteligencia, las conversaciones interceptadas reflejan la intención de Teherán de ampliar sus opciones de represalia contra Estados Unidos, aunque la probabilidad de un ataque inminente es baja.

Los reportes evalúan la posibilidad de que operativos iraníes hayan obtenido material para explosivos dentro de Estados Unidos, lo que generaría contaminación en zonas extensas en caso de una bomba sucia, que combina detonantes convencionales con elementos radiactivos.

Reuniones de contingencia en la Casa Blanca

Frente a este escenario, se mantuvieron reuniones de planificación de contingencia en Washington. Lauren Bis, vocera de la Casa Blanca, aseguró que el Gobierno está vigilando todas y cada una de las posibles amenazas, pero ratificó que en este momento no existen amenazas creíbles para el territorio nacional.

El cruce de declaraciones se produce en medio de la guerra desatada entre Estados Unidos e Irán en febrero.