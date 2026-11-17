El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes que Washington evalúa con máxima atención reportes de inteligencia sobre un eventual ataque con armas químicas o bombas sucias por parte de Irán. La declaración del mandatario se produjo durante su participación en la cumbre de líderes del Quad en Manila, Filipinas, donde lanzó una severa advertencia pública sobre las consecuencias.
Donald Trump apuntó contra Irán por el presunto plan de ataques químicos en Estados Unidos
El presidente Donald Trump advirtió a Irán sobre posibles ataques químicos en Washington, mientras la Casa Blanca asegura que no existen amenazas creíbles
La reacción del mandatario responde a una investigación difundida por la cadena CNN, basada en datos de 7 funcionarios y fuentes de inteligencia estadounidenses. Según las interceptaciones, se habrían detectado discusiones sobre posibles planes dirigidos a miembros del equipo de gobierno en la capital norteamericana, aunque las autoridades no consideran probable un ataque inminente.
A pesar de la alarma, la vocera de la Casa Blanca, Lauren Bis, buscó llevar calma en un comunicado oficial, asegurando que la administración monitorea los riesgos, pero remarcó que “en este momento no existen amenazas creíbles para el territorio nacional”. Un portavoz de la misión de Irán ante la ONU desestimó las acusaciones, afirmando que su país “considera totalmente ilegítimo el uso de armas químicas bajo cualquier circunstancia”.
Amenazas y planes de represalia desde Irán
Según informaciones de inteligencia, las conversaciones interceptadas reflejan la intención de Teherán de ampliar sus opciones de represalia contra Estados Unidos, aunque la probabilidad de un ataque inminente es baja.
Los reportes evalúan la posibilidad de que operativos iraníes hayan obtenido material para explosivos dentro de Estados Unidos, lo que generaría contaminación en zonas extensas en caso de una bomba sucia, que combina detonantes convencionales con elementos radiactivos.
Reuniones de contingencia en la Casa Blanca
Frente a este escenario, se mantuvieron reuniones de planificación de contingencia en Washington. Lauren Bis, vocera de la Casa Blanca, aseguró que el Gobierno está vigilando todas y cada una de las posibles amenazas, pero ratificó que en este momento no existen amenazas creíbles para el territorio nacional.
El cruce de declaraciones se produce en medio de la guerra desatada entre Estados Unidos e Irán en febrero.
Fuentes utilizadas
- EE.UU. “Pagarán un precio nunca visto”: la advertencia de Trump a Irán por el presunto plan de ataque en Washington
- EU se toma "muy en serio" posible ataque iraní con "bomba sucia"; "pagarán un precio que no ha pagado ningún país", advierte Trump
- Trump dice que Washington se toma “muy en serio” el presunto plan de Irán con armas químicas contra funcionarios
- EE.UU. descubrió que Irán planea atacar a funcionarios de Trump con una bomba radioactiva o con armas químicas
En pocas palabras
- Donald Trump advirtió a Irán sobre posibles ataques químicos en Washington, según reportes de inteligencia.
- La Casa Blanca asegura que no existen amenazas creíbles para el territorio nacional en este momento.
- Se evalúa la posibilidad de que operativos iraníes obtuvieran material radiactivo para generar contaminación en EE.UU.