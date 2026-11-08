A Milei y los gobernadores asociados (Cornejo entre ellos) los pusieron a parir tras el crash de Trump

Las elecciones de medio término en Estados Unidos debilitaron el poder de Donald Trump.

La advertencia de Patricia Bullrich de que "acá lo que hay que defender es el modelo y las reformas que se han logrado" puede que abra un cauce para aventuras tipo "Plan B", que podría contar con el visto bueno de un sector del establishment que apuesta por un liberalismo más republicano. Bullrich, además, volvió esta semana a desafiar a Milei y a su hermana Karina, al mostrarse con los 15 diputados de La Libertad Avanza que ahora le responden a ella.

Mute

Esta semana Milei se ha referido a cualquier cosa menos a esa sucesión de porrazos que ha sufrido la derecha ultra. Enmudeció. No dijo ni pío de la derrota de Trump. Su amigo "Santi" Peña, presidente de Paraguay será sometido a juicio político. Milei solía referirse a decisiones de gestión políticas tomadas por Peña y las definía como "verdaderas masterclass".

Otro aspecto que ha quedado en claro luego del bombazo electoral norteamericano, y que inquieta sobremanera al oficialismo argentino, es que la predisposición del gobierno de Donald Trump para rescatar a otros países se verá reducida al mínimo.Tanto la Cámara de Representantes (diputados) como la de Senadores estarán desde enero en manos opositoras a Trump, es decir de "socialistas y estatistas" según las etiquetas tan caras al lenguaje de Milei para mentar a los liberales que no se casan con anarcocapitalistas.

Javier Milei reunido con gobernadores, entre ellos, el mendocino, Alfredo Cornejo.

Los gobernadores aliados de Milei seguramente intentarán mejorar sus posicionamientos. Lo más probable es que siga la tensión por el tipo de asociación que pretende el presidente y la que piden los gobernadores. Por lo pronto, se verán atizados desde la Rosada para que definan si efectivamente acompañarán la reelección del presidente el año que viene.

Milei y su hermana Karina deberán archivar esas locas ideas de disciplinar a placer a los provincianos con fusiones totales o con listas que la Rosada digitaría. Se tendrán que habituar a bajar el copete sin que se les note.

La paleta

Los gobernadores están inquietos -hoy más que nunca- por la inconveniencia de quedar pegados a una economía que sigue empantanada en la palabra recesión. Pero no tienen otras opciones a la vista. La anemia de liderazgos y de ideas aterra. Sin embargo, el peso político que tienen logros de Milei como la eliminación del déficit fiscal y la reducción de la inflación, siempre actuará de potente contrapeso a favor del León.

También los provincianos buscarán revisar el mandato extremo que en geopolítica curte Milei y pedirán mayor consenso con la realidad. Entienden que la política exterior de la Argentina está sofocada por un corset ideológico que poco tiene que ver con las verdaderas ideas de libertad.

Cornejo es, respecto a sus pares de diferente coloratura, uno de los más convencidos en mantener el asocio con Milei. No obstante el sancarlino ha hecho advertencias, como la de decir que el destino institucional del país no debe depender exclusivamente de una sola persona.

Experto en coaliciones de diferentes tendencias (con Néstor Kirchner, con Macri, con Milei) el radical mendocino machaca que las provincias necesitan mantener el marco de estabilidad macroeconómica logrado en el país. También ha llamado a replicar la disciplina sobre el gasto público y la eficiencia en todos los niveles de la gestión.

En esa prédica Cornejo ha sido más coherente que varios libertarios "chambones". Mendoza fue de las primeras en aplicar el alivio tributario para las pymes que fijó la Nación. Pero también ha marcado otros matices a tener en cuenta, Ha hablado, por ejemplo, de "la necesidad de un enfoque productivista para el interior del país".

Si bien la UCR ha fijado posiciones tajantes contra los insultos, las guarangadas y el llamamiento a quemar periodistas en la hoguera efectuados por Milei, Cornejo ha sido cauteloso y ha hecho fintas. Sin referirse directamente al presidente, ha pedido rescatar la templanza democrática de los gobernantes, priorizando el eje de gobernabilidad abierto con la Casa Rosada y evitando la confrontación directa.

En limpio

Éste es un momento "maula" para Javier Milei. El apoyo popular a su gestión ya no es el que era. Tampoco es malo. Un sector del establishment nacional ahora lo mira con crecientes dudas. No habrán salvatajes millonarios para rescatarlo financieramente durante el plan reeleccionista de 2027 porque a Donald Trump los votantes le han dado un fenomenal "tatequieto" de medio término. Ya no se aprobará ninguna de las leyes alocadas de Trump porque las dos cámaras legislativas estarán dominadas por el Partido Demócrata.

A los países de extrema derecha les está llegando su propio "Niño" político. Una especie de efecto dominó. Flávio Bolsonaro huyó de Brasil -con la ayuda logística de Milei- tras perder el balotaje con Lula. Paraguay ha echado y metido preso a su presidente Santiago Peña, otro referente libertario ponderado por Milei, a raíz de un escándalo bancario que ha provocado un "corralito" guaraní. El relato de Milei ya no podrá asegurar que hay una "ola global invencible" del anarcocapitalismo.

Lo transaccional estará por encima de lo ideológico. Nada de batalla cultural ni de que insistan en digitar las listas de candidatos locales ni de pintar las provincias de violeta. Los recursos coparticipables de de los estados federales no los puede manejar el humor de un ministro, sino lo que ordena la Ley de Recursos Coparticipables.

Ninguno de los caciques provinciales es libertario. Lo bancan a Milei para que termine de poner las bases de una economía más sana. Ahora el toma y daca le dará a estas provincias más empoderamiento. En ese escenario los gobernadores socios del libertario deberán actuar con inusual inteligencia y sagacidad, sin llegar a ser políticamente ladinos.