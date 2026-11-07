Síganme, no los voy a defraudar

La preocupación por la recesión y la desocupación

La recesión viene golpeando a diversos sectores, y lo que más está preocupando en los sondeos es la problemática laboral. El REM estima un crecimiento de la desocupación al 7,8% para el cierre del año.

La inflación en CABA se aceleró al 1,9% en octubre, impulsada por vivienda, alimentos y precios estacionales, y acumula un alza de 26,1% en lo que va de 2026. Es un dato que anticipa la tendencia del indicador de octubre que el INDEC difundirá la próxima semana.

El "riesgo kuka" para Luis Caputo

Los acontecimientos mundiales no estarían llevando tranquilidad a la gestión que encabeza Luis Caputo, entre otros, con la derrota de Donald Trump y de Flávio Bolsonaro.

Sin embargo, el ministro de Economía trata de dar tranquilidad en cuanto al eventual apoyo de los EE.UU., pese a las advertencias de las empresas norteamericanas nucleadas en Amcham, quienes explican que el marco ha cambiado tras las elecciones de medio término.

Y Toto Caputo vuelve a apalancarse en el "riesgo kuka". Ante la Sociedad Rural argumentó que la suba del riesgo país responde en gran parte a que Argentina “se ha jactado de incumplir” contratos. Si se reelige a Milei, eliminarán las retenciones, prometió el ministro.

Desde este fin de semana, la atención principal estará centrada en la visita del Papa y el gobierno deberá atender cuestionamientos a su gestión que rozan lo social.

El día después, otra vez las cosas de todos los días, en un proceso que deberá ser más convincente que las meras palabras, tanto para los inversores, para los que generan empleo y, fundamentalmente, para la población.