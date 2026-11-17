El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) abrió una nueva convocatoria de retiros voluntarios para sus empleados de planta permanente. La medida, que firmó el presidente del organismo, Carlos Tizio, salió publicada esta semana en el Boletín Oficial. Cada solicitud queda sujeta a la aprobación del Instituto. Cuando un empleado se desvincule por esta vía, el INV dará de baja su cargo presupuestario.
El nuevo llamado llega después de una convocatoria que cerró el 15 de octubre. En septiembre de 2025, la Justicia Federal de Mendoza había suspendido, a pedido de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el pase a disponibilidad de 49 trabajadores del INV.
Motosierra y dinero: cuánto paga el retiro voluntario del INV
El plan suma una gratificación extraordinaria a la liquidación final. Para calcularla, se toma un salario mensual habitual por cada año de antigüedad reconocida en planta permanente o fracción superior a 3 meses. La base excluye el aguinaldo, los viáticos y otros pagos extraordinarios o no remunerativos. La compensación tiene un tope de 24 sueldos hasta los 63 años inclusive y de 12 sueldos a los 64. Para aplicar esos límites, se toma la edad al 13 de noviembre.
Si el monto es de hasta $40 millones, el INV lo pagará de una vez dentro de los 30 días posteriores a la baja. Para montos superiores, el esquema empieza a los 30 días del cese, con una primera cuota de $40 millones y una segunda de hasta $30 millones. Si queda un saldo, se cancela en una tercera cuota. Las cuotas son mensuales.
Quiénes pueden pedir el retiro voluntario y hasta cuándo
Entre otros casos, el régimen excluye a quienes cumplieron 65 años antes del 13 de noviembre, iniciaron el trámite jubilatorio o ya presentaron una renuncia que sigue pendiente de aceptación. El personal que reúna los requisitos tiene hasta el lunes 30 de noviembre a las 23.59 para hacer el trámite por el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). Debe usar el formulario oficial, adjuntar un certificado de antecedentes penales y las declaraciones juradas requeridas, y declarar un domicilio electrónico para recibir las notificaciones.
La presidencia del INV tendrá 30 días hábiles para resolver los pedidos, contados desde el primer día hábil posterior al cierre. Quienes accedan al retiro deberán esperar 5 años desde su baja para volver a trabajar en el sector público nacional, incluso con un contrato de servicios u obra. La restricción exceptúa los cargos docentes en universidades nacionales.
En pocas palabras
- Nueva convocatoria: el Instituto Nacional de Vitivinicultura abrió un nuevo proceso de retiros voluntarios para su personal de planta permanente.
- Compensación económica: el organismo ofrece hasta 24 sueldos como gratificación extraordinaria, dependiendo de la edad y antigüedad del empleado.
- Fecha límite: los interesados tienen tiempo hasta el 30 de noviembre para presentar el trámite oficial mediante el sistema GDE.