Si el monto es de hasta $40 millones, el INV lo pagará de una vez dentro de los 30 días posteriores a la baja. Para montos superiores, el esquema empieza a los 30 días del cese, con una primera cuota de $40 millones y una segunda de hasta $30 millones. Si queda un saldo, se cancela en una tercera cuota. Las cuotas son mensuales.

Quiénes pueden pedir el retiro voluntario y hasta cuándo

Entre otros casos, el régimen excluye a quienes cumplieron 65 años antes del 13 de noviembre, iniciaron el trámite jubilatorio o ya presentaron una renuncia que sigue pendiente de aceptación. El personal que reúna los requisitos tiene hasta el lunes 30 de noviembre a las 23.59 para hacer el trámite por el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). Debe usar el formulario oficial, adjuntar un certificado de antecedentes penales y las declaraciones juradas requeridas, y declarar un domicilio electrónico para recibir las notificaciones.

La presidencia del INV tendrá 30 días hábiles para resolver los pedidos, contados desde el primer día hábil posterior al cierre. Quienes accedan al retiro deberán esperar 5 años desde su baja para volver a trabajar en el sector público nacional, incluso con un contrato de servicios u obra. La restricción exceptúa los cargos docentes en universidades nacionales.