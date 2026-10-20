Abrieron retiros voluntarios en el INV: 24 sueldos y hasta $100 millones, el tope que avala Sturzenegger

Ahora, el gobierno ofrece un tope de 24 sueldos, algo que para quienes tienen más años recorridos en el organismo le resta atractivo. Y por lógica generaría menor adhesión, aunque dependerá de la caja que apruebe para las liquidaciones el ministro Toto Caputo a instancias del "coloso" Sturzenegger, como le gusta llamarlo el propio presidente Milei.

Retiros voluntarios: cuántos empleados del INV pueden acceder

Es el corolario de una política con varios organismos descentralizados. De hecho, a principios de año el presidente Javier Milei había decidido un ajuste de partidas presupuestarias tanto al INV como al INTA, entre otros.

Desde el Instituto apuntan a que de haberse aprobado la resolución inicial que sugería Tizio, entre 45 y 50 personas podrían adherir a los retiros. Ahora, con las modificaciones esa meta baja a la mitad.

Por lo tanto, se estima que entre 25 y 30 trabajadores están en condiciones de cruzar por esa ventana, con la posibilidad de llevarse una "gratificación extraordinaria" que puede llegar en los mejores casos a los $100 millones, a cobrar en cuotas a lo largo de 2 años. Ahora bien, si el monto no supera los $40 millones, será en 1 solo pago.

"Más allá de que no estamos de acuerdo por considerar que los retiros son despidos encubiertos, el primer proyecto era un poco más beneficioso porque no había límites de antiguedad para el pago", analizó Mariano Lucero, representante de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) en el INV .

La perspectiva es más acotada para quienes están cerca de jubilarse. La propuesta coloca en un grupo 2 a mujeres cerca de cumplir los 60 y hombres camino a los 65, a quienes se les ofrecerá pagarles 12 sueldos.

Los U$S800 millones del BID que financian el ajuste

Desde el gremio de los empleados públicos que conduce Rodolfo Aguiar no ahorran críticas. Y se centran también en la erogación para un Estado que busca achicarse a un costo excesivo, dado que parte de que el desembolso que implique los retiros voluntarios se financia con el préstamo del BID (Banco Interamericano de Desarrollo).

Antes de tener sobre su escritorio la resolución para la firma, Sturzenegger aprobó una línea de U$S300 millones para el programa “Transformación del Estado Nacional I”, que incluye los retiros voluntarios en organismos como el INV. Una operatoria extensible, en una segunda etapa, hasta U$S800 millones.

El cálculo inicial arroja que del desembolso inicial del BID, el ajuste del INV insumirá unos $3.000.000.000 millones. Esto es, al menos 1% del total de la deuda contraída sólo para la primera fase de la reducción prevista de personal.

Sin embargo, desde ATE lo califican de una decisión "incoherente", por considerar que "la planta del Estado se reduce naturalmente con el paso del tiempo, entre jubilaciones y los despidos que viene aplicando el gobierno de Milei, con una pérdida de 40% del poder adquisitivo producto de paritarias a la baja".

La situación ya encendió la mecha. Al punto que el propio Aguiar anticipó que ATE evalúa medidas de fuerza, porque, aseguró "no hay voluntad cuando la opción es "o firmás, o te quedás en la calle y sin obra social".