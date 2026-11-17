La iniciativa obtuvo sanción final y establece la suspensión de embargos, planes de pago de hasta 18 cuotas, compensación de saldos a favor y reducción de multas e intereses. Foto: Senado de Mendoza

El entramado productivo mendocino abarca un universo potencial de más de 72.000 empresas. 70.000 son microempresas, 1.800 pequeñas empresas, 324 son medianas del tramo 1 y 9 más, medianas del tramo 2.

Qué beneficios tendrán las pymes de Mendoza

Uno de los puntos más importantes es la suspensión de embargos e inhibiciones generales de bienes en los juicios de apremio que lleva adelante la Administración Tributaria Mendoza (ATM). La medida regirá hasta el 31 de diciembre de 2026 y el Gobierno podrá extenderla por otros seis meses.

Otro beneficio será la posibilidad de acceder a planes de pago de hasta 18 cuotas mensuales para regularizar deudas tributarias y no tributarias vencidas hasta el 30 de septiembre de 2026. Hasta ahora, las obligaciones del año en curso podían financiarse en un máximo de 12 cuotas.

La Ley también permitirá que las empresas que tengan saldo a favor en el impuesto a los Ingresos Brutos puedan utilizar ese dinero para cancelar otros impuestos provinciales, como el Inmobiliario y el Automotor. Para hacerlo, se tomará como referencia el saldo correspondiente a la declaración jurada de septiembre de 2026.

Además, se contempla una reducción de hasta el 50% en las multas de Ingresos Brutos y Sellos para quienes regularicen sus obligaciones antes del 31 de diciembre de este año.

El paquete incluye una reducción de las tasas de interés que aplica ATM a los contribuyentes que tienen deudas con la provincia.

Los beneficios de este paquete de alivio fiscal alcanzarán a las empresas que cuenten con el Certificado MiPyME vigente. Foto: Canva

En el caso de los intereses resarcitorios, que se cobran por atrasos en los pagos, la tasa bajará del 2,5% al 2%. Por su parte, los intereses punitorios, correspondientes a las deudas que ya están en instancia judicial, pasarán del 4% al 3,5%.

La medida también invita a los municipios y a otros organismos del Estado provincial a adherir al régimen para extender estos beneficios dentro de sus respectivas competencias.

El Estado mendocino no aplicará quitas de deuda original ni condonaciones de intereses. Todo deudor, sin excepción, deberá devolver el capital adeudado actualizado, garantizando la regla de que "ningún incumplidor va a pagar menos que un cumplidor" explican en el Ministerio de Hacienda.