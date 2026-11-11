CAME informó una caída del 1,6% en las ventas minoristas pyme durante octubre

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas representadas por CAME registraron una caída real del 1,6% interanual en octubre. Si bien se observó una leve recuperación del 0,3% frente a septiembre en la medición desestacionalizada, el acumulado de los primeros 10 meses del año muestra una contracción del 2%.
Este panorama en las pymes se refleja en el comportamiento del consumo, que se mantuvo concentrado en productos esenciales y compras de bajo importe. Sectores como farmacias, alimentos y bebidas, y ferretería lideraron las bajas, con retrocesos del 3,7%, 3,5% y 3,4% respectivamente. Por otro lado, calzado, marroquinería y textil e indumentaria registraron alzas del 3,6%.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa detalló que el 54,9% de los empresarios considera que no es un momento adecuado para realizar nuevas inversiones. Las expectativas para los próximos 12 meses son moderadamente positivas, con un 41,1% proyectando una mejora, pero la cautela persiste en la mayoría.
Caídas y subas sectoriales un panorama dispar
El informe de CAME evidencia una marcada disparidad sectorial. Farmacia encabezó las caídas con un retroceso del 3,7%, seguida de cerca por alimentos y bebidas (-3,5%) y ferretería, materiales eléctricos y de construcción (-3,4%).
En contrapartida, calzado y marroquinería, y textil e indumentaria mostraron un crecimiento interanual del 3,6% cada uno, impulsados por el Día de la Madre y el cambio de temporada.
En otros rubros, el consumo se vio afectado por la priorización de productos esenciales y segundas marcas.
La falta de liquidez también demoró decisiones de compra en sectores como muebles y materiales de construcción, mientras que las promociones y la financiación en cuotas se convirtieron en herramientas clave para sostener las ventas en general.
Perspectivas empresariales y cautela ante la inversión
La situación actual genera cautela entre los empresarios pyme. El 51,9% de los comerciantes encuestados afirmó que su situación se mantuvo sin cambios frente al año pasado, mientras que un 41% señaló un empeoramiento. Solo un 7,1% registró una mejora.
Las expectativas para los próximos 12 meses son más alentadoras, con un 41,1% proyectando una evolución positiva de su negocio. Sin embargo, esta proyección no se traduce aún en una mayor disposición a invertir: el 54,9% considera que no es el momento adecuado para desembolsos de capital, y un 29,3% no definió su posición.