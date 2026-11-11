Aguinaldo de diciembre de 2026: fecha límite de cobro, tolerancias legales y cómo calcular cuánto se cobra

Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre: plazos para trabajadores y jubilados

Las fechas de pago del aguinaldo varían según la situación laboral o previsional de cada beneficiario:

Trabajadores en relación de dependencia: la ley estipula que la segunda cuota del SAC debe cancelarse a más tardar el viernes 18 de diciembre de 2026 .

la ley estipula que la segunda cuota del SAC debe cancelarse a más tardar el . Margen legal de tolerancia: la legislación otorga a las empresas un plazo de gracia de hasta cuatro días hábiles posteriores a la fecha límite, por lo que el vencimiento definitivo para el depósito de los sueldos complementarios opera el jueves 24 de diciembre .

la legislación otorga a las empresas un plazo de gracia de hasta cuatro días hábiles posteriores a la fecha límite, por lo que el vencimiento definitivo para el depósito de los sueldos complementarios opera el . Jubilados y pensionados de ANSES: no cobran en una fecha única de empleados en actividad, sino que el medio aguinaldo se abona junto con el haber mensual habitual. Los depósitos se distribuyen entre la segunda, tercera y cuarta semana del mes según la terminación del DNI y el nivel de ingresos (quienes no superan el haber mínimo cobran durante la primera tanda y quienes lo superan en la segunda quincena).

Cómo se calcula el SAC: regla del haber más alto

Para calcular el importe bruto correspondiente a la segunda cuota del aguinaldo, se debe aplicar el siguiente criterio: