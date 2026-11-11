Con la proximidad del cierre de año, los trabajadores del sector privado y los beneficiarios del sistema previsional esperan la acreditación del aguinaldo de diciembre de 2026. El Sueldo Anual Complementario (SAC) representa la mitad del haber mensual más alto devengado a lo largo del segundo semestre (período julio-diciembre) y su liquidación está sujeta a normativas estrictas para garantizar su disponibilidad antes de las celebraciones de fin de año.
Cobro extra
Aguinaldo de diciembre de 2026: fecha límite de cobro, tolerancias legales y cómo calcular cuánto se cobra
La legislación laboral establece los plazos para abonar la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) antes de las Fiestas. Cuándo es la fecha tope
Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre: plazos para trabajadores y jubilados
Las fechas de pago del aguinaldo varían según la situación laboral o previsional de cada beneficiario:
- Trabajadores en relación de dependencia: la ley estipula que la segunda cuota del SAC debe cancelarse a más tardar el viernes 18 de diciembre de 2026.
- Margen legal de tolerancia: la legislación otorga a las empresas un plazo de gracia de hasta cuatro días hábiles posteriores a la fecha límite, por lo que el vencimiento definitivo para el depósito de los sueldos complementarios opera el jueves 24 de diciembre.
- Jubilados y pensionados de ANSES: no cobran en una fecha única de empleados en actividad, sino que el medio aguinaldo se abona junto con el haber mensual habitual. Los depósitos se distribuyen entre la segunda, tercera y cuarta semana del mes según la terminación del DNI y el nivel de ingresos (quienes no superan el haber mínimo cobran durante la primera tanda y quienes lo superan en la segunda quincena).
Cómo se calcula el SAC: regla del haber más alto
Para calcular el importe bruto correspondiente a la segunda cuota del aguinaldo, se debe aplicar el siguiente criterio:
- Sueldo de referencia: se toma el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro del semestre que abarca desde el 1° de julio hasta el 31 de diciembre.
- Conceptos remunerativos: dentro de la base salarial se computan el salario básico, horas extras, comisiones, plus vacacional y adicionales por presentismo o antigüedad devengados en el período.
- Exclusión de conceptos no remunerativos: las asignaciones familiares, viáticos no remunerativos o bonos extraordinarios no computables por convenio quedan excluidos del cálculo del SAC.
Cómo calcular el aguinaldo proporcional si no se trabajó el semestre completo
Para quienes ingresaron a un empleo después del 1° de julio o finalizaron su contrato laboral antes de diciembre, la liquidación del medio aguinaldo se realiza de forma fraccionada:
- Fórmula aplicable: se divide el salario mensual más alto por 12 y ese resultado se multiplica por la cantidad de meses completos trabajados en el semestre: (Salario más alto / 12) x Meses trabajados
- Ejemplo práctico: si un empleado con una remuneración de referencia de $600.000 prestó servicios durante 3 meses del semestre, el cálculo se efectúa dividiendo $600.000 por 12 ($50.000) y multiplicando esa cifra por 3, arrojando un aguinaldo proporcional de $150.000.
- Cálculo por días: en los casos en que la relación laboral no complete meses enteros, el cálculo puede afinarse dividiendo el 50% del mejor salario por los 180 días del semestre y multiplicándolo por los días efectivamente trabajados.
En pocas palabras
- Aguinaldo Diciembre 2026: La fecha límite de pago para trabajadores es el viernes 18 de diciembre.
- Plazo de Tolerancia: La ley permite hasta cuatro días hábiles adicionales, extendiendo el vencimiento definitivo al jueves 24 de diciembre.
- Cálculo Proporcional: Se toma el 50% del mejor haber semestral o se calcula en base a los meses o días trabajados.
Resumen generado por Thinkindot AI