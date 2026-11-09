Cuál será el precio del dólar este miércoles 11 de noviembre tras los feriados por la visita del Papa

Los bancos más importantes de Argentina confirmaron cuál será el precio del dólar luego de un fin de semana extra largo por el Día del Trabajador Bancario, un feriado por la visita del papa León XIV y otro feriado dispuesto por el Banco Central. Tras tantos días sin actividad cambiaria, esta será retomada el miércoles 11 de noviembre.
En los últimos días de la semana pasada, el dólar tocó sus valores más altos y esto será clave en el precio que tendrá durante el inicio de la jornada cambiaria de este miércoles en cada uno de los bancos.
De hecho, desde el Banco Nación ya se confirmó que el dólar comenzará a venderse a $1.570 en esa entidad, mientras que el resto de los bancos lo dispondrá a un precio similar, según señalaron desde el Banco Central de la República Argentina.
El precio del dólar en cada banco este miércoles 11 de noviembre
Según lo confirmado por cada uno de los bancos, este será el precio que tendrá el dólar este miércoles 11 de noviembre cuando arranquen las actividades cambiarias:
- Banco Nación: $1.570
- Banco Galicia: $1.570
- Banco ICBC: $1.575
- Banco BBVA: $1.579
- Banco Supervielle: $1.574
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.570
- Banco Patagonia: $1.570
- Banco Hipotecario: $1.569
- Banco Santander: $1.570
- Brubank: $1.560
- Banco Credicoop: $1.570
- Banco Macro: $1.575
- Banco Piano: $1.565
- Banco de Comercio: $1.570
En tanto, el dólar blue se venderá a un precio de $1.555 en la mañana de este miércoles, cotizando a la baja con respecto al oficial.
El precio al que puede llegar el dólar en noviembre
Tras conocerse el dato oficial del Indec sobre la inflación de septiembre (1,93%), el Banco Central definió el techo del dólar para noviembre de 2026. Con esta actualización, el techo de la banda cambiaria llegará a los $1.989,12. Una vez que el dólar mayorista llegue a ese precio el Banco Central intervendrá para que su valor baje.
En pocas palabras
- Precios del dólar: Los bancos argentinos informaron los valores de cotización para este miércoles 11 de noviembre.
- Valores bancarios: El Banco Nación lo ofrecerá a $1.570, mientras otros bancos lo harán a precios similares, según el BCRA.
- Dólar blue: La divisa informal cotizará a $1.555, mostrando una baja respecto al oficial.