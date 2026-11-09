Cuál será el precio del dólar este miércoles 11 de noviembre tras los feriados por la visita del Papa

El precio del dólar en cada banco este miércoles 11 de noviembre

Según lo confirmado por cada uno de los bancos, este será el precio que tendrá el dólar este miércoles 11 de noviembre cuando arranquen las actividades cambiarias:

Banco Nación: $1.570

Banco Galicia: $1.570

Banco ICBC: $1.575

Banco BBVA: $1.579

Banco Supervielle: $1.574

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.570

Banco Patagonia: $1.570

Banco Hipotecario: $1.569

Banco Santander: $1.570

Brubank: $1.560

Banco Credicoop: $1.570

Banco Macro: $1.575

Banco Piano: $1.565

Banco de Comercio: $1.570

En tanto, el dólar blue se venderá a un precio de $1.555 en la mañana de este miércoles, cotizando a la baja con respecto al oficial.

El precio al que puede llegar el dólar en noviembre

Tras conocerse el dato oficial del Indec sobre la inflación de septiembre (1,93%), el Banco Central definió el techo del dólar para noviembre de 2026. Con esta actualización, el techo de la banda cambiaria llegará a los $1.989,12. Una vez que el dólar mayorista llegue a ese precio el Banco Central intervendrá para que su valor baje.