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Un hombre compró un sillón usado a mitad de precio y encontró un tesoro escondido en su interior

El sillón que compró en una tienda de segunda mano le resultó un poco incómodo, pero no sabía que era porque estaba relleno con 43.000 dólares

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Un hombre compró unos muebles usados a mitad de precio y encontró un tesoro escondido en su interior
Un hombre compró unos muebles usados a mitad de precio y encontró un tesoro escondido en su interior

Imagina ir a comprar un sillón a una tienda de muebles usados, llevarlo por la mitad de precio y notar que no era tan cómo cómo se veía, ya que era duro y molesto, pero sin saber la razón. Así le ocurrió a un hombre que decidió llevárselo a su casa ya que el precio era accesible y no sabía por qué.

Sin embargo, lo que no sabía era que si bien el mueble era barato, escondía en su interior un gran tesoro.

Compró un sillón usado a mitad de precio y encontró un tesoro escondido

Howard en el sill&oacute;n donde se escond&iacute;a el tesoro.

Howard en el sillón donde se escondía el tesoro.

Howard Kirby vivía en Michigan, Estados Unidos. A comienzos de 2020 había comprado un sofá y una otomana en una tienda de segunda mano aunque los muebles parecían completamente normales.

Pero después de utilizarlos durante un tiempo, Howard comenzó a notar algo extraño y es que le resultaba incómodo al apoyar los pies. Al examinarlo y buscar la razón encontró varios paquetes cuidadosamente guardados.

Eran muchos billetes. Cuando los contaron, descubrieron que había exactamente 43.170 dólares y aunque Howard necesitaba dinero porque tenía gastos pendientes y aquella cantidad podía resolverle numerosos problemas, consultó con un abogado para saber qué debía hacer.

Finalmente decidi&oacute; devolver el dinero a su propietaria.

Finalmente decidió devolver el dinero a su propietaria.

La respuesta fue inesperada: según el asesoramiento que recibió, podía conservar el dinero porque había comprado legalmente los muebles. Pero Howard comenzó a pensar en la persona que los había donado.

Aquellos billetes probablemente eran los ahorros de alguien así que llamó a la tienda y pidió que localizaran al antiguo propietario. Los empleados revisaron sus registros y encontraron a la familia que había entregado los muebles. Allí descubrieron que pertenecían a un abuelo fallecido.

El 16 de enero de 2020, la tienda organizó un encuentro entre Howard y la familia y finalmente él devolvió los 43.170 dólares porque el Espíritu Santo simplemente vino sobre él y le dijo que eso realmente no era suyo.

En pocas palabras

  • Hallazgo insólito: un hombre compró un sillón usado a mitad de precio y encontró 43.170 dólares en su interior.
  • Decisión ética: a pesar de necesitar el dinero, consultó con un abogado y decidió devolver el efectivo.
  • Reunión familiar: localizó a la familia del donante fallecido y les reintegró el total de los ahorros.
Resumen generado por Thinkindot AI

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