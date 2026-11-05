Un hombre compró un sillón usado a mitad de precio y encontró un tesoro escondido en su interior

Pero después de utilizarlos durante un tiempo, Howard comenzó a notar algo extraño y es que le resultaba incómodo al apoyar los pies. Al examinarlo y buscar la razón encontró varios paquetes cuidadosamente guardados.

Eran muchos billetes. Cuando los contaron, descubrieron que había exactamente 43.170 dólares y aunque Howard necesitaba dinero porque tenía gastos pendientes y aquella cantidad podía resolverle numerosos problemas, consultó con un abogado para saber qué debía hacer.

Finalmente decidió devolver el dinero a su propietaria.

La respuesta fue inesperada: según el asesoramiento que recibió, podía conservar el dinero porque había comprado legalmente los muebles. Pero Howard comenzó a pensar en la persona que los había donado.

Aquellos billetes probablemente eran los ahorros de alguien así que llamó a la tienda y pidió que localizaran al antiguo propietario. Los empleados revisaron sus registros y encontraron a la familia que había entregado los muebles. Allí descubrieron que pertenecían a un abuelo fallecido.

El 16 de enero de 2020, la tienda organizó un encuentro entre Howard y la familia y finalmente él devolvió los 43.170 dólares porque el Espíritu Santo simplemente vino sobre él y le dijo que eso realmente no era suyo.