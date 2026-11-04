En el ámbito de la medicina internacional existen relatos de superación que desafían cualquier pronóstico biológico, pero pocos son tan impactantes como el trasplante de Félix Gretarsson.
Vivió 23 años sin brazos y un trasplante histórico le permitió volver a abrazar a su familia
Tras sufrir un terrible accidente eléctrico que le costó sus extremidades, un hombre se convirtió en el protagonista de un milagro médico
Este hombre, que estuvo más de dos décadas adaptando su vida a una realidad totalmente desoladora, logró cambiar su destino gracias a una intervención sin precedentes en la historia de la cirugía mundial.
De la tragedia al milagro: la electricidad le cambió la vida
El dramático giro en la vida de Gretarsson ocurrió en 1998, cuando trabajaba como electricista en una planta de alta tensión en Islandia. Una devastadora descarga de 11.000 voltios destruyó sus extremidades y lo lanzó a una caída al vacío que lo dejó en coma durante más de tres meses.
Para salvarle la vida, los médicos debieron tomar una decisión drástica e irreversible: amputarle ambos brazos. Sin embargo, a pesar del oscuro panorama y los años de resignación, la luz volvió a aparecer en 2007 tras un encuentro fortuito en Reikiavik con el reconocido cirujano Jean-Michel Dubernard.
Aquella reunión fue el punto de partida para una prolongada travesía que lo llevó a mudarse a Francia y esperar pacientemente un donante compatible.
Un trasplante sin precedentes
En enero de 2021, la esperada noticia finalmente llegó al Hospital Edouard Herriot de Lyon. En una compleja y titánica operación que duró más de 15 horas y movilizó a más de 50 profesionales de la salud, el equipo médico realizó con éxito el primer trasplante bilateral completo de brazos y hombros registrado en la medicina contemporánea.
La operación requirió una meticulosa reconstrucción ósea, arterial y neuromuscular. Pese a que los especialistas estimaban que la rehabilitación demoraría años, los avances del paciente sorprendieron al mundo rápidamente: a las pocas semanas comenzó a recuperar la movilidad de sus dedos y, tiempo después, logró levantar sus extremidades.
Hoy, tras una larga rehabilitación asistida por tecnología neuroplástica de vanguardia, el protagonista de esta hazaña no solo recuperó la funcionalidad básica de sus extremidades, sino que logró cumplir el sueño más grande que mantuvo durante 23 años: volver a abrazar a sus seres queridos.
En pocas palabras
- Trasplante histórico: un hombre recuperó sus brazos tras 23 años de vivir sin ellos luego de un accidente eléctrico.
- Milagro médico: Félix Gretarsson se convirtió en el primer paciente en recibir un trasplante bilateral completo de brazos y hombros.
- Rehabilitación y futuro: tras una compleja operación y extensa recuperación, Gretarsson volvió a abrazar a su familia.