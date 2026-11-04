Vivió 23 años sin brazos y un trasplante histórico le permitió volver a abrazar a su familia

Para salvarle la vida, los médicos debieron tomar una decisión drástica e irreversible: amputarle ambos brazos. Sin embargo, a pesar del oscuro panorama y los años de resignación, la luz volvió a aparecer en 2007 tras un encuentro fortuito en Reikiavik con el reconocido cirujano Jean-Michel Dubernard.

La operación realizada duró más de 15 horas.

Aquella reunión fue el punto de partida para una prolongada travesía que lo llevó a mudarse a Francia y esperar pacientemente un donante compatible.

Un trasplante sin precedentes

En enero de 2021, la esperada noticia finalmente llegó al Hospital Edouard Herriot de Lyon. En una compleja y titánica operación que duró más de 15 horas y movilizó a más de 50 profesionales de la salud, el equipo médico realizó con éxito el primer trasplante bilateral completo de brazos y hombros registrado en la medicina contemporánea.

La operación requirió una meticulosa reconstrucción ósea, arterial y neuromuscular. Pese a que los especialistas estimaban que la rehabilitación demoraría años, los avances del paciente sorprendieron al mundo rápidamente: a las pocas semanas comenzó a recuperar la movilidad de sus dedos y, tiempo después, logró levantar sus extremidades.

Hoy, tras una larga rehabilitación asistida por tecnología neuroplástica de vanguardia, el protagonista de esta hazaña no solo recuperó la funcionalidad básica de sus extremidades, sino que logró cumplir el sueño más grande que mantuvo durante 23 años: volver a abrazar a sus seres queridos.