Tupungato se prepara para celebrar el aniversario de la Virgen del Socorro

Tupungato se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Patronal en honor a la Virgen del Socorro, una de las celebraciones religiosas más significativas para la comunidad, bajo el lema “El abrazo de María es socorro y alegría”.
Fieles y vecinos participarán de una serie de encuentros de oración, reflexión y celebración organizados en el marco del aniversario de la patrona departamental.
La fe y la tradición vuelven a reunirse en torno a la Virgen del Socorro
La propuesta busca fortalecer la devoción mariana y mantener vivas las tradiciones religiosas que forman parte de la identidad y la historia de Tupungato. Las actividades se desarrollarán principalmente en la Parroquia Nuestra Señora del Socorro, ubicada en calle Monseñor Fernández 50.
La programación comenzará el jueves 5 de noviembre con una misa a las 20 y la charla “Visitando a María en Éfeso”. Durante los días siguientes se realizarán celebraciones dedicadas a distintos sectores de la comunidad, incluyendo familias, trabajadores, personas en situación de vulnerabilidad, quienes atraviesan enfermedades, duelos o situaciones complejas, así como agentes pastorales y miembros de la vida parroquial.
Misas, charlas y encuentros para acompañar a la comunidad
La novena incluirá momentos especiales como el rezo del Santo Rosario con imposición del manto, una misa con bendición de tierras, adoración eucarística, el tradicional Rosario de Luz y encuentros de reflexión.
Entre las actividades destacadas figura la charla “Duelo y fe: sanar el corazón sin olvidar...”, que estará a cargo del padre Horacio Day, además de una exposición sobre la historia de la patrona local presentada por la profesora Violeta Massarutti, con la participación del padre Gerardo Aguado y la profesora Susana Carrizo.
Las celebraciones culminarán el domingo 15 de noviembre con la Santa Misa que se realizará a las 10.30 horas en el Polideportivo Municipal de Tupungato, ubicado en calle Mosconi 791.
Con esta programación, del departamento de Tupungato renovará una vez más su vínculo con la fe, la historia y las tradiciones que acompañan a la comunidad desde hace generaciones, en el marco del aniversario de la Virgen del Socorro.
En pocas palabras
- Fiesta Patronal: Tupungato celebra la Fiesta Patronal en honor a la Virgen del Socorro con diversas actividades religiosas.
- Programación: las actividades incluyen misas, charlas, novenas, rosario y una misa de cierre el 15 de noviembre.
- Aniversario: la celebración renueva el vínculo de la comunidad con la fe y las tradiciones del aniversario de la Virgen.