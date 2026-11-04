Tupungato se prepara para celebrar el aniversario de la Virgen del Socorro

La programación comenzará el jueves 5 de noviembre con una misa a las 20 y la charla “Visitando a María en Éfeso”. Durante los días siguientes se realizarán celebraciones dedicadas a distintos sectores de la comunidad, incluyendo familias, trabajadores, personas en situación de vulnerabilidad, quienes atraviesan enfermedades, duelos o situaciones complejas, así como agentes pastorales y miembros de la vida parroquial.

Misas, charlas y encuentros para acompañar a la comunidad

La novena incluirá momentos especiales como el rezo del Santo Rosario con imposición del manto, una misa con bendición de tierras, adoración eucarística, el tradicional Rosario de Luz y encuentros de reflexión.

Entre las actividades destacadas figura la charla “Duelo y fe: sanar el corazón sin olvidar...”, que estará a cargo del padre Horacio Day, además de una exposición sobre la historia de la patrona local presentada por la profesora Violeta Massarutti, con la participación del padre Gerardo Aguado y la profesora Susana Carrizo.

Las celebraciones culminarán el domingo 15 de noviembre con la Santa Misa que se realizará a las 10.30 horas en el Polideportivo Municipal de Tupungato, ubicado en calle Mosconi 791.

Con esta programación, del departamento de Tupungato renovará una vez más su vínculo con la fe, la historia y las tradiciones que acompañan a la comunidad desde hace generaciones, en el marco del aniversario de la Virgen del Socorro.