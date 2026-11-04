Tupungato entregó los primeros certificados de su Escuela Municipal de Oficios y suma 35 egresados

La Escuela Municipal de Oficios de Tupungato alcanzó un primer hito con la entrega de certificados a 35 vecinos y vecinas que completaron los talleres de Sublimado e Introducción al Sonido. El acto se realizó en el Centro Regional Universitario Tupungato y reunió a participantes, familiares y autoridades municipales.
Los primeros egresados de una apuesta a la formación y el desarrollo laboral
La iniciativa impulsada por el municipio busca brindar herramientas concretas de formación para fortalecer emprendimientos, mejorar la inserción laboral y ampliar las oportunidades de crecimiento personal y profesional de la comunidad.
Desde la comuna destacaron el compromiso de quienes participaron de las capacitaciones, muchas veces compatibilizando el cursado con sus jornadas laborales y responsabilidades familiares para avanzar en su formación.
Durante la ceremonia, el intendente Gustavo Aguilera y la directora de Educación, Laura Ravinale, acompañaron a los egresados en la entrega de certificados.
Capacitación laboral para generar nuevas oportunidades
En esta primera etapa, la propuesta estuvo orientada a áreas con potencial de desarrollo dentro del mercado de trabajo. El curso de Introducción al Sonido permitió incorporar y perfeccionar conocimientos técnicos vinculados a la producción y operación detrás de escena en eventos y espectáculos.
Por su parte, el taller de Sublimado brindó herramientas para que los participantes puedan iniciar o fortalecer emprendimientos desde sus hogares, generando nuevas alternativas de autoempleo y desarrollo económico.
Bajo el lema “Hacer, aprender, crecer”, la Escuela Municipal de Oficios continúa desarrollando nuevas propuestas de capacitación laboral. En los próximos días se concretarán nuevas entregas de certificados correspondientes a cursos que actualmente siguen en desarrollo.
De esta manera, Tupungato continúa fortaleciendo su política de formación en oficios, promoviendo el acceso al conocimiento como una herramienta para ampliar oportunidades laborales y acompañar el crecimiento de la comunidad.
En pocas palabras
- Tupungato: la Escuela Municipal de Oficios entregó certificados a 35 egresados.
- Capacitación: se dictaron talleres de Sublimado e Introducción al Sonido para fomentar el empleo.
- Continuidad: la iniciativa busca fortalecer la política de formación en oficios y generar oportunidades.