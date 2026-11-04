Tupungato entregó los primeros certificados de su Escuela Municipal de Oficios y suma 35 egresados

En las capacitaciones se dictaron talleres de Sublimado e Introducción al Sonido para fomentar el empleo.

Durante la ceremonia, el intendente Gustavo Aguilera y la directora de Educación, Laura Ravinale, acompañaron a los egresados en la entrega de certificados.

“Esta escuela nació para darle herramientas y conocimientos a las personas de nuestro querido Tupungato, para que puedan seguir trabajando en su oficio o animarse a desarrollar un emprendimiento propio”, expresó el jefe comunal. “Esta escuela nació para darle herramientas y conocimientos a las personas de nuestro querido Tupungato, para que puedan seguir trabajando en su oficio o animarse a desarrollar un emprendimiento propio”, expresó el jefe comunal.

Capacitación laboral para generar nuevas oportunidades

En esta primera etapa, la propuesta estuvo orientada a áreas con potencial de desarrollo dentro del mercado de trabajo. El curso de Introducción al Sonido permitió incorporar y perfeccionar conocimientos técnicos vinculados a la producción y operación detrás de escena en eventos y espectáculos.

Por su parte, el taller de Sublimado brindó herramientas para que los participantes puedan iniciar o fortalecer emprendimientos desde sus hogares, generando nuevas alternativas de autoempleo y desarrollo económico.

La iniciativa busca fortalecer la política de formación en oficios y generar oportunidades.

Bajo el lema “Hacer, aprender, crecer”, la Escuela Municipal de Oficios continúa desarrollando nuevas propuestas de capacitación laboral. En los próximos días se concretarán nuevas entregas de certificados correspondientes a cursos que actualmente siguen en desarrollo.

De esta manera, Tupungato continúa fortaleciendo su política de formación en oficios, promoviendo el acceso al conocimiento como una herramienta para ampliar oportunidades laborales y acompañar el crecimiento de la comunidad.