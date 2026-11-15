Alivio fiscal: el salvavidas a las pymes que llega para alejarse del Titanic

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Jacobawsky es el Pyme (@elpyme)

El video precendente habla justamente del impuesto a los Ingresos Brutos, que en el caso de Mendoza representa 32% del total de los ingresos de la provincia, y 75% de los ingresos de origen exclusivamente provincial. Ingresos Brutos es la vaca lechera, pero su recaudación viene en retroceso por el estancamiento y caída de actividad económica, y porque además el Gobierno de Mendoza lleva diez años de bajas sucesivas de este impuesto. La caída consolidada en los primeros nueve meses del año, según fuentes oficiales, es de 0,7%.

El alivio fiscal

Como se sabe, el gobernador Alfredo Cornejo envió a la Legislatura y consiguió la primera media sanción de la Ley de Alivio Fiscal, que básicamente les da algo de oxígeno a las pymes postergando embargos y dando facilidades.

Del ministro Víctor Fayad para abajo, se ocupan de aclarar que no es una moratoria y que de ninguna manera se va a premiar al que no paga, sino que la idea es la de aliviar el peso al que tiene voluntad de pago, pero no le alcanzó para cumplir.

Gobernador Alfredo Cornejo y ministro de Hacienda Víctor Fayad.

Esta ley se viene masticando desde hace meses, pero fue el martes 3 de este mes, en la Conferencia de la Unión Industrial Argentina, que los funcionarios del ministro Luis Caputo les avisaron a sus pares de la provincia que estuviesen atentos, que habría un paquete de medidas de alivio para las pymes que deben impuestos nacionales al ARCA. La suspensión de embargos sería la “estrella” del plan.

En verdad, Mendoza no podía hacer otra cosa que lo que hizo: presentar un proyecto en paralelo. “Estas medidas se trabajan en conjunto. No vale absolutamente nada que el ARCA postergue embargos y nosotros no, porque la pyme igual va a tener suspensión de sus cuentas, y todos los problemas que conlleva el embargo. Lo mismo sería al revés”, explica una fuente.

Los puntos clave del proyecto de ley que sería aprobado la próxima semana sobre tablas, o la otra previo dictamen de comisión en el Senado provincial, y comparados con las medidas que tomó Nación, son los siguientes:

Ingresos Brutos pesará cada vez más en la rentabilidad

Cuando la economía se abre, los negocios con grandes márgenes por regulaciones y falta de competencia se van reduciendo. Lo mismo que el “pasamanos” de Ingresos Brutos a través de la intermediación, que va castigando a toda la cadena.

Si un comercio tenía márgenes de 50%, o más, una alícuota de 3% a 5% de IIBB no pesaba demasiado. Pero la apertura generada por el gobierno de Milei -hay que reconocerlo para bien y para mal- va a reducir esos márgenes notablemente. Si la ganancia es de 5% al 10%, una alícuota de 3 % se va comiendo la rentabilidad de cualquier negocio. Hay malas noticias. Aunque el gobierno de Cambia Mendoza seguirá la senda descendente de Ingresos Brutos para “acompañar” la reducción de márgenes, es un impuesto que llegó para quedarse y que hoy no tiene reemplazo. En los primeros nueve meses del año recaudó $1.045.623 millones.

¿Qué pasaría si no se cobra? Lo primero sería el desfinanciamiento crítico del Estado. Ingresos Brutos es el sostén económico de la provincia. En Hacienda precisan que representa más de 75% de la recaudación de origen estrictamente provincial, y entre 32% y 33% de los recursos totales de Mendoza.

Alfredo Cornejo y el ministro Luis "Toto" Caputo, en el foro de inversiones del CEM. Foto: Martín Rios/Diario UNO.

Eliminar IIBB implicaría un aumento fenomenal de los impuestos patrimoniales. En Mendoza ya se emiten 1,3 millones de boletas de impuestos Inmobiliario y Automotor. Ahora… cuando el bolsillo aprieta, es lo primero que se deja de pagar. Las boletas de luz, gas, agua, servicios, conectividad, son impostergables. Lo mismo que el pago de sueldos y cargas sociales. No hay prestador que no suspenda el servicio ante la falta de pago, y nadie va a expender nafta o gasoil gratis. Pero si alguien deja de pagar los impuestos patrimoniales, la casa y el auto seguirán estando allí.

Por eso no se puede sacrificar IIBB y reemplazarlo por impuestos al patrimonio, más la quita de beneficios como el subsidio al transporte público, por ejemplo, o resentir la inversión pública en infraestructura, o equipamiento de salud, educación y seguridad. Nada es gratis.

La “foto” real en Mendoza

El entramado productivo mendocino abarca un universo potencial de más de 72.000 empresas. 70.000 son microempresas, 1.800 pequeñas empresas, 324 son medianas del tramo 1 y 9 más, medianas del tramo 2. Estas categorías se diferencian según su actividad, su volumen de ventas y la cantidad de empleados. En general, todas las empresas mendocinas son pymes.

De todas estas empresas, hay unas 550 que tienen embargos trabados por sumas menores a un millón de pesos, que en total deben unos 9.300 millones de pesos al fisco provincial. Otras 246 pymes tienen embargos por sumas menores a los cinco millones de pesos, y deben otros 8.500 millones. Otras 148 pymes están embargadas por deudas de hasta diez millones de pesos, por un total de 7.800 millones de nuestra moneda. Por último, hay sólo diecisiete empresas embargadas por deudas de hasta cien millones de pesos, por un monto total de 4.513 millones de pesos.

Estas 961 pymes podrían beneficiarse -por ahora- con la suspensión de embargos, ampliación de plazos y baja de tasas, para que se acomoden. Distinto es saber cuántas podrían acogerse a planes de pago porque solo están en mora, ya que el entramado de operaciones comerciales en las que hay agentes de retención del impuesto dificulta el cálculo. En la ATM tendrán estos datos cuando los contribuyentes se vayan acogiendo a los planes de pago; esto será una vez que el proyecto se convierta en ley.

Podría ser esta semana, si es que hay acuerdo el lunes en Labor Parlamentaria del Senado para aprobar el texto sobre tablas con dos tercios de los votos. Una vez que sea aprobada y promulgada, los recaudadores que cobran de embargos y acreencias en tramo judicial deberán guardar la cartera en el bolsillo por los plazos que indique la ley.

¿A quién se apunta a rescatar?

La idea del gobierno provincial es la de tirarle una soga para sacar del pantano al contribuyente con historial de cumplimiento, que se topó con una contingencia macroeconómica o personal (pérdida de empleo, caída del salario real frente a la inflación, reducción de ventas o hasta una crisis familiar) y eso destruyó su capacidad de pagar, pero mantiene intacta su "voluntad de pago".

Con esta ley, a este pagador en apuros se lo asiste otorgándole tiempo y un abaratamiento en los costos asociados a la mora, concretamente mediante la ampliación de los planes de pago (de 12 a 18 cuotas), la reducción de las tasas de interés resarcitorio y punitorio y el freno temporal a los embargos.

¿Cómo se evita que no se cuelen los “no pagadores” habituales? Simple. Evitando licuar la deuda legítima de cada contribuyente. El Estado mendocino no aplicará quitas de deuda original ni condonaciones de intereses. Todo deudor, sin excepción, deberá devolver el capital adeudado actualizado, garantizando la regla de que "ningún incumplidor va a pagar menos que un cumplidor" explican en el Ministerio de Hacienda.

El plan no regala el impuesto, sino que simplemente flexibiliza su estructuración financiera para acompañar al que genuinamente quiere pagar y no llega.

El ministro de Hacienda, Víctor Fayad. Una vez que se apruebe la ley de alivio, los planes estarán a disposición en la ATM.

¿Es esta ley oxígeno para las pymes? Sí, está claro. Pero igual que los tubos de oxígeno en los hospitales, en un momento se acabará. Para que las pymes sufran menos el impacto del impuesto más regresivo del mundo en márgenes cada vez más estrechos, deberán vender mucho volumen. Es decir que habrá concentración y muchos van a perderse en el camino, penosamente. Son los que bajan la persiana para pasar a la informalidad, o que en el mejor de los casos descubren la pólvora y cambian de ramo comercial.

El alivio fiscal tanto nacional como provincial llega cuando el Titanic ya está con dos tercios de su quilla hundida. Según datos recabados en el sistema SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino), desde noviembre de 2023 a agosto de este año ya se han perdido más de 32.000 empresas.

Datos preocupantes en el planeta pyme

La semana pasada circuló un informe de la Unión Industrial Argentina con datos preocupantes a agosto, los últimos disponibles en materia de empleo formal:

En agosto el empleo asalariado formal en la industria registró una pérdida mensual de 3.346 trabajadores a nivel país. La caída mensual se aceleró respecto a los meses anteriores, aunque se ubica por debajo del primer trimestre del año, cuando la caída era de 4.500 empleos mensuales.

asalariado formal en la industria registró una pérdida mensual de 3.346 trabajadores a nivel país. La caída mensual se aceleró respecto a los meses anteriores, aunque se ubica por debajo del primer trimestre del año, cuando la caída era de 4.500 empleos mensuales. Al comparar con agosto de 2025, la industria perdió 50.641 empleos formales (-4,4%). En tanto, en comparación con agosto de 2023, el último máximo alcanzado, la caída fue de 98.892 trabajadores (-8,3%).

perdió 50.641 empleos formales (-4,4%). En tanto, en comparación con agosto de 2023, el último máximo alcanzado, la caída fue de 98.892 trabajadores (-8,3%). El total del empleo en el sector privado también mostró un desempeño negativo durante agosto (-7.573 empleos); aunque se desaceleró respecto del mes anterior. Comercio (-3.486) fue el sector con peor desempeño mensual, superando a la industria. Le siguieron transporte y logística (-1.372) y servicios profesionales (-1.270). Por el contrario, registraron subas “otros servicios” (+1.286) y explotación de minas y canteras (+452).

también mostró un desempeño negativo durante agosto (-7.573 empleos); aunque se desaceleró respecto del mes anterior. Comercio (-3.486) fue el sector con peor desempeño mensual, superando a la industria. Le siguieron transporte y logística (-1.372) y servicios profesionales (-1.270). Por el contrario, registraron subas “otros servicios” (+1.286) y explotación de minas y canteras (+452). Al comparar con agosto de 2023, la pérdida en el total del empleo asalariado privado registrado alcanzó los 314.782 empleos formales (-4,9%). La industria continúa siendo el sector con la mayor caída (-98.892 empleos), seguido por construcción (-90.121 empleos).

continúa siendo el sector con la mayor caída (-98.892 empleos), seguido por construcción (-90.121 empleos). En Mendoza, entre julio del año pasado y el mismo mes de este año, ya se perdieron más de 12.000 empleos formales registrados de acuerdo con cifras de SRT. Pronto se conocerán los reportes de septiembre y octubre.

Todos estos datos, negativos, se suman a la incipiente formalización de la recesión en el tercer trimestre, y a la caída comercial en supermercados mayoristas y minoristas por varios meses consecutivos. Es cierto que los sectores agropecuario, minas y canteras, energía y petróleo e intermediación financiera lideran la expansión y muestran signos saludables. Pero no son dadores intensivos de trabajo y no derraman para todos, ni todo el mundo puede dedicarse a ello.

Los números concretos de Mendoza

El viernes se conocieron cifras actualizadas de la Secretaría de Riesgo del Trabajo. La cantidad de empleadores o unidades productivas registradas volvió a caer en agosto, y ya acumula una reducción de 32.429 desde noviembre de 2023. La cantidad de empresas sólo subió en Neuquén y cayó en las otras 23 provincias.

A julio de este año y de acuerdo con boletín jurisdiccional de la SRT, Mendoza contaba con 19.995 empresas y organismos empleadores y 416.696 personas trabajadoras que desarrollaban sus tareas en unidades productivas. En diciembre de 2023, cuando asumió Javier Milei, la provincia registraba un total de 21.686 empresas y organismos empleadores asegurados y 437.308 personas trabajadoras que desarrollaban sus tareas en unidades productivas.

Eso implica una caída de 1.691 empresas registradas en dos años y medio y la pérdida de 20.612 empleos privados registrados en el mismo período.

Ahora, en la economía de Milei… ¿por qué no sube el desempleo, si la actividad cae? El rebusque, el cuentapropismo, el inventarse un trabajo desde casa, los deliveries, las aplicaciones de transporte alivian ese yunque. En este contexto, aliviar el peso impositivo de las pymes dadoras de trabajo es bueno. Pero no es para siempre y habrá que ver el costo político y electoral de este presente “del metro cuadrado” estrecho en las elecciones del año próximo.

Para que los resultados sean los que esperan los oficialismos, la economía debe mejorar. Es la fe que se tienen tanto en La Libertad Avanza como en Cambia Mendoza. Aunque la transición a ese futuro prometido estaría resultando ardua.