La Federación Económica de Mendoza (FEM) expresó su beneplácito por el paquete de alivio fiscal para pymes impulsado por la provincia, en línea con la asistencia nacional. Pero al mismo tiempo pidió destinar parte de las regalías petroleras al necesario financiamiento de las pequeñas y medianas empresas.
La FEM valoró el alivio fiscal, pero pidió financiar a las pymes con regalías mineras y petroleras
Desde la FEM consideran que el alivio fiscal para pymes con embargos es "necesario". Proponen que parte de las regalías se destinen a créditos "a tasas acordes"
Desde la entidad gremial empresaria calificaron la iniciativa como "una respuesta positiva" y un "alivio necesario" para pequeñas y medianas empresas con embargos por deudas impositivas. Y al mismo tiempo pidieron trabajar en una agenda de largo plazo que incluya menos impuestos y más crédito.
La cúpula de la FEM advirtió que la sostenibilidad del sector debe basarse en líneas de financiamiento para capital de trabajo con "tasas acordes a la realidad económica". Y en una disminución progresiva de impuestos distorsivos y el impulso a la cadena de proveedores locales vinculados a las industrias de la energía y la minería.
“Esa agenda debe tener una hoja de ruta pública, metas concretas, plazos de implementación y mecanismos de seguimiento para evaluar avances y dar previsibilidad a quienes producen, invierten y generan empleo”, remarcaron.
Regalías petroleras para financiamiento pyme
En el plano del financiamiento, la entidad insistió en la creación de un fondo permanente nutrido por un porcentaje de las regalías que Mendoza percibe por la extracción de recursos no renovables. Una iniciativa para complementar el programa de alivio fiscal que beneficiará a unas 400 pymes según el Ministerio de Hacienda.
La propuesta había sido expuesta por el titular de la FEM, Santiago Laugero, en el marco de la reciente Expo Foro Mendoza Industrial Oasis Sur 2026. Y tiene como meta convertir parte de la renta extractiva en mejoras de infraestructura, modernización tecnológica y expansión del aparato productivo.
“El fondo permitiría acompañar inversiones de pymes en maquinaria, ampliación de plantas, eficiencia energética y desarrollo de proveedores locales, con plazos adecuados a los proyectos. Quee ingresos provenientes del petróleo, minería y energía contribuyan a diversificar la economía y sostener capacidades productivas", argumentaron.
Finalmente, la FEM ratificó su voluntad de coordinar esfuerzos tanto con la administración provincial como con las restantes cámaras del sector privado. Por eso, insistieron en que el alivio fiscal que debe tratar la Legislatura es "un paso positivo", que debe ser acompañado por una política pro empleo e inversión para apuntalar la actividad económica.
En pocas palabras
- FEM valoró alivio fiscal: consideran que las medidas son un "alivio necesario" para pymes con embargos.
- Piden financiar pymes: proponen destinar parte de las regalías mineras y petroleras a créditos.
- Agenda de largo plazo: solicitan menos impuestos y financiamiento con tasas acordes para las empresas.