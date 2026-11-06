La FEM valoró el alivio fiscal, pero pidió financiar a las pymes con regalías mineras y petroleras

“Esa agenda debe tener una hoja de ruta pública, metas concretas, plazos de implementación y mecanismos de seguimiento para evaluar avances y dar previsibilidad a quienes producen, invierten y generan empleo”, remarcaron.

Además del alivio fiscal y de seguir con la baja de impuestos, para la FEM las pymes necesitan créditos "a tasas acordes" para sostenerse Foto: archivo

Regalías petroleras para financiamiento pyme

En el plano del financiamiento, la entidad insistió en la creación de un fondo permanente nutrido por un porcentaje de las regalías que Mendoza percibe por la extracción de recursos no renovables. Una iniciativa para complementar el programa de alivio fiscal que beneficiará a unas 400 pymes según el Ministerio de Hacienda.

La propuesta había sido expuesta por el titular de la FEM, Santiago Laugero, en el marco de la reciente Expo Foro Mendoza Industrial Oasis Sur 2026. Y tiene como meta convertir parte de la renta extractiva en mejoras de infraestructura, modernización tecnológica y expansión del aparato productivo.

“El fondo permitiría acompañar inversiones de pymes en maquinaria, ampliación de plantas, eficiencia energética y desarrollo de proveedores locales, con plazos adecuados a los proyectos. Quee ingresos provenientes del petróleo, minería y energía contribuyan a diversificar la economía y sostener capacidades productivas", argumentaron.

Finalmente, la FEM ratificó su voluntad de coordinar esfuerzos tanto con la administración provincial como con las restantes cámaras del sector privado. Por eso, insistieron en que el alivio fiscal que debe tratar la Legislatura es "un paso positivo", que debe ser acompañado por una política pro empleo e inversión para apuntalar la actividad económica.