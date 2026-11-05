El mercado inmobiliario se diversifica: Maipú, el que más propiedades vende y Luján el que más factura

El relevamiento, consolidado a octubre de 2026, expone un escenario con contrastes entre los departamentos del área metropolitana, donde la demanda, el tipo de propiedad y el valor del metro cuadrado dibujan curvas dispares. De hecho, la diversidad también se da por precios de venta que habían escalado más del 20% en 2025 y se desaceleraron al 3,3% este año.

Dos líderes según el ranking: escrituras vs. dólares

Para el corredor inmobiliario Matías Righi, director de inmoMetrics y autor del estudio, el fenómeno marca un punto de inflexión para el sector.

"El mercado mendocino dejó de tener un solo líder: Maipú manda en cantidad de operaciones, Luján de Cuyo en dólares y Ciudad quedó a un paso del segundo lugar. Quien hoy quiera vender o invertir ya no puede mirar el Gran Mendoza como un solo mercado: cada departamento juega su propio partido", aseguró Righi.

La distribución del mercado mendocino arroja conclusiones bien diferenciadas según la métrica. Y de ese modo, Inmometrics diseñó dos tipos de ranking diferentes.

En lo que respecta a la cantidad de operaciones (rotación de boletos), Maipú encabeza el podio, porque absorbe casi una de cada cuatro ventas (23,46%), mientras que Luján concentra el 17,32%. Muy cerca asoma Ciudad, con el 17,04%, seguida por Godoy Cruz (15,36%), Guaymallén (12,57%) y Las Heras (4,47%).

Al medir el flujo de capital en dólares, el ranking se invierte: Luján sostiene su liderazgo con el 23,52% del dinero transaccionado en la provincia. Detrás se da un empate técnico en el segundo escalón entre, otra vez, Maipú y Ciudad (19,80%). Más abajo completan Godoy Cruz (15,45%), Guaymallén (8,85%) y Las Heras (3,34%).

El podio: zonas más cotizadas, cantidad de loteos y más oferta

Ahora bien ¿qué factores posicionan a cada departamento? El informe de inmoMetrics detalla algunas razones entre los que más se destacan:

Maipú, el motor del volumen: el departamento se posicionó como el gran catalizador de la rotación por la proliferación de loteos (sobre todo barrios privados), desarrollos residenciales en pozo y valores de entrada acordes a la capacidad de ahorro de la clase media .

Luján de Cuyo, la plaza de alto valor: conserva los tickets promedio más elevados de Mendoza, gracias a barrios privados premium en áreas exclusivas como Chacras de Coria y Vistalba, sumada a la tracción de emprendimientos enoturísticos, atrae al segmento de mayor poder adquisitivo.

Ciudad, la recuperación urbana: registró un notable repunte impulsado por la demanda de departamentos céntricos, la cercanía a servicios y la firmeza del precio x m2 en áreas consolidadas como la 5ta y 6ta Sección.

Ganadores y perdedores en ventas y precios desde 2023

Al contrastar la participación de 2026 frente a la media histórica del período 2023-2026, el informe evidencia cambios significativos en el mapa inmobiliario:

El gran avance de Ciudad: fue el distrito de mayor crecimiento relativo en el año. Creció 3,34 puntos en cantidad de operaciones (pasando del 13,70% histórico al 17,04%) y sumó 2,73 puntos en volumen de dólares (saltando del 17,06% al 19,79%).

La solidez de Godoy Cruz y Maipú: Godoy Cruz mostró un avance parejo de 1,47 puntos tanto en boletos firmados (del 13,89% al 15,36%) como en dólares transaccionados (del 13,98% al 15,45%). Por su parte, Maipú sumó 1,50 puntos en operaciones (del 21,96% al 23,46%) y 1,35 puntos en dólares (del 18,45% al 19,80%).

El reacomodamiento de Luján de Cuyo: si bien es el área que más capta el mayor caudal de divisas, bajó 6,50 puntos en participación de operaciones (cayó del 23,82% al 17,32%) y cedió 3,31 puntos en el total de dólares vendidos (del 26,83% al 23,52%).

La retracción de Guaymallén y Las Heras: Guaymallén experimentó la baja más pronunciada en dólares, al perder 5,18 puntos de participación (se desplomó del 14,03% al 8,85%) y cediendo 2,80 puntos en cantidad de boletos (del 15,37% al 12,57%), cayendo del tercer al quinto lugar en el ranking de ventas. Las Heras, en tanto, continuó en el fondo del tablero con bajas de 1,58 puntos en operaciones (del 6,05% al 4,47%) y de 1,44 puntos en capital (del 4,78% al 3,34%).

En definitiva, para los responsables del estudio la dispersión de datos confirma que la toma de decisiones, tanto para desarrolladores como para compradores particulares, exige desglosar con precisión la tipología de producto y la zona geográfica antes de fijar precios o comprometer inversiones.