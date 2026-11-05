El mercado inmobiliario del Gran Mendoza se reconfigura y ya no muestra comportamiento homogéneo. Un estudio de operaciones de compraventa de inmuebles muestra que Maipú lidera en volumen de boletos y Luján de Cuyo es número 1 en facturación en dólares, en un ranking por departamentos que muestra avances y retrocesos también.
El mercado inmobiliario se diversifica: Maipú, el que más propiedades vende y Luján el que más factura
Según un estudio del mercado inmobiliario sobre 5.700 operaciones de compraventa Maipú concentra 23% y Luján 24% en dólares. Por qué caen Guaymallén y Las Heras
Es una de las conclusiones del nuevo reporte del Monitor Inmobiliario de Mendoza elaborado por Inmometrics a partir de una muestra de más de 5.700 operaciones de venta cerradas con boletos firmados por más de 50 firmas inmobiliarias matriculadas.
Según la radiografía reciente, Maipú se convirtió en el departamento con mayor número de operaciones inmobiliarias de la provincia, y desplazó al segundo lugar a Luján. Sin embargo, ubicado al suroeste del Gran Mendoza sigue imponiéndose en volumen de dólares vendidos.
El relevamiento, consolidado a octubre de 2026, expone un escenario con contrastes entre los departamentos del área metropolitana, donde la demanda, el tipo de propiedad y el valor del metro cuadrado dibujan curvas dispares. De hecho, la diversidad también se da por precios de venta que habían escalado más del 20% en 2025 y se desaceleraron al 3,3% este año.
Dos líderes según el ranking: escrituras vs. dólares
Para el corredor inmobiliario Matías Righi, director de inmoMetrics y autor del estudio, el fenómeno marca un punto de inflexión para el sector.
"El mercado mendocino dejó de tener un solo líder: Maipú manda en cantidad de operaciones, Luján de Cuyo en dólares y Ciudad quedó a un paso del segundo lugar. Quien hoy quiera vender o invertir ya no puede mirar el Gran Mendoza como un solo mercado: cada departamento juega su propio partido", aseguró Righi.
La distribución del mercado mendocino arroja conclusiones bien diferenciadas según la métrica. Y de ese modo, Inmometrics diseñó dos tipos de ranking diferentes.
En lo que respecta a la cantidad de operaciones (rotación de boletos), Maipú encabeza el podio, porque absorbe casi una de cada cuatro ventas (23,46%), mientras que Luján concentra el 17,32%. Muy cerca asoma Ciudad, con el 17,04%, seguida por Godoy Cruz (15,36%), Guaymallén (12,57%) y Las Heras (4,47%).
Al medir el flujo de capital en dólares, el ranking se invierte: Luján sostiene su liderazgo con el 23,52% del dinero transaccionado en la provincia. Detrás se da un empate técnico en el segundo escalón entre, otra vez, Maipú y Ciudad (19,80%). Más abajo completan Godoy Cruz (15,45%), Guaymallén (8,85%) y Las Heras (3,34%).
El podio: zonas más cotizadas, cantidad de loteos y más oferta
Ahora bien ¿qué factores posicionan a cada departamento? El informe de inmoMetrics detalla algunas razones entre los que más se destacan:
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Maipú, el motor del volumen: el departamento se posicionó como el gran catalizador de la rotación por la proliferación de loteos (sobre todo barrios privados), desarrollos residenciales en pozo y valores de entrada acordes a la capacidad de ahorro de la clase media.
Luján de Cuyo, la plaza de alto valor: conserva los tickets promedio más elevados de Mendoza, gracias a barrios privados premium en áreas exclusivas como Chacras de Coria y Vistalba, sumada a la tracción de emprendimientos enoturísticos, atrae al segmento de mayor poder adquisitivo.
Ciudad, la recuperación urbana: registró un notable repunte impulsado por la demanda de departamentos céntricos, la cercanía a servicios y la firmeza del precio x m2 en áreas consolidadas como la 5ta y 6ta Sección.
Ganadores y perdedores en ventas y precios desde 2023
Al contrastar la participación de 2026 frente a la media histórica del período 2023-2026, el informe evidencia cambios significativos en el mapa inmobiliario:
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El gran avance de Ciudad: fue el distrito de mayor crecimiento relativo en el año. Creció 3,34 puntos en cantidad de operaciones (pasando del 13,70% histórico al 17,04%) y sumó 2,73 puntos en volumen de dólares (saltando del 17,06% al 19,79%).
La solidez de Godoy Cruz y Maipú: Godoy Cruz mostró un avance parejo de 1,47 puntos tanto en boletos firmados (del 13,89% al 15,36%) como en dólares transaccionados (del 13,98% al 15,45%). Por su parte, Maipú sumó 1,50 puntos en operaciones (del 21,96% al 23,46%) y 1,35 puntos en dólares (del 18,45% al 19,80%).
El reacomodamiento de Luján de Cuyo: si bien es el área que más capta el mayor caudal de divisas, bajó 6,50 puntos en participación de operaciones (cayó del 23,82% al 17,32%) y cedió 3,31 puntos en el total de dólares vendidos (del 26,83% al 23,52%).
La retracción de Guaymallén y Las Heras: Guaymallén experimentó la baja más pronunciada en dólares, al perder 5,18 puntos de participación (se desplomó del 14,03% al 8,85%) y cediendo 2,80 puntos en cantidad de boletos (del 15,37% al 12,57%), cayendo del tercer al quinto lugar en el ranking de ventas. Las Heras, en tanto, continuó en el fondo del tablero con bajas de 1,58 puntos en operaciones (del 6,05% al 4,47%) y de 1,44 puntos en capital (del 4,78% al 3,34%).
En definitiva, para los responsables del estudio la dispersión de datos confirma que la toma de decisiones, tanto para desarrolladores como para compradores particulares, exige desglosar con precisión la tipología de producto y la zona geográfica antes de fijar precios o comprometer inversiones.
En pocas palabras
- Maipú y Luján: lideran en volumen de operaciones y facturación en dólares, respectivamente, en el Gran Mendoza.
- Reconfiguración del mercado: el sector inmobiliario mendocino muestra diversificación y comportamientos dispares por departamento.
- Ganadores y perdedores: Ciudad y Godoy Cruz avanzan, mientras que Guaymallén y Las Heras experimentan retracción en ventas y precios.