Los alquileres pierden contra la inflación y comprar puede costar 4 veces menos según el barrio

Los precios cayeron un 11,9% real en el último año y la Quinta Sección lidera las búsquedas de alquileres.

Cuánto cuesta alquilar un departamento

En septiembre, alquilar un departamento de un dormitorio y unos 50 metros cuadrados costó, en promedio, $504.300 mensuales en el norte del Gran Mendoza -Luján de Cuyo y Maipú no forman parte de la medición-. Para una unidad de dos dormitorios y 70 metros cuadrados, el valor subió a $653.376.

Pero hay un dato que cambia la lectura de esos precios. En el último mes relevado, los alquileres aumentaron apenas 0,4%, frente a una inflación del 1,8%.

La diferencia se amplía al mirar el año. En lo que va de 2026, los alquileres acumularon una suba del 15%, mientras que la inflación llegó al 23,5%. Es decir, los precios quedaron 8,5 puntos porcentuales por debajo del avance general del costo de vida.

En la comparación interanual, la pérdida frente a la inflación alcanza el 11,9% en términos reales.

La Quinta Sección, la zona más buscada para alquilar

Entre los barrios relevados, Residencial Sur, en la Quinta Sección de Ciudad, aparece como el más buscado para alquilar y también como uno de los más caros.

El alquiler promedio en esa zona llega a $595.794 mensuales. Además, concentra el 16,26% de las búsquedas, por encima de su participación en la oferta disponible, que representa el 15,23%.

Detrás aparecen la Primera Sección, con el 11,59% de las búsquedas, y la Sexta Sección, con el 10,72%.

El valor del metro cuadrado oscila entre U$S 525 y U$S 2.240 según la zona.

En cuanto a los precios, Residencial Norte -la Sexta- registra un promedio de $573.460, mientras que en Gobernador Benegas, Godoy Cruz, el valor llega a $559.008.

Del otro lado del ranking está El Plumerillo, en Las Heras, donde alquilar cuesta en promedio $384.529 por mes. Es la alternativa más económica entre las zonas analizadas.

También hay diferencias importantes en la evolución de los precios. Villa Marini, en Godoy Cruz, encabezó las subas interanuales, con un incremento del 38,4%. El Plumerillo, en cambio, registró la mayor caída, del 20,6%.

Cuánto cuesta comprar una propiedad en estos municipios

En el mercado de compraventa, el metro cuadrado de un departamento promedia los U$S 1.144. En septiembre, el valor registró una baja mensual del 0,2%.

Con esos precios, un departamento de dos ambientes y 50 metros cuadrados cuesta alrededor de U$S 65.386. Una unidad de tres ambientes y 70 metros cuadrados llega a U$S 76.601.

La evolución de los valores también muestra un mercado que avanza con lentitud. En lo que va de 2026, los precios de venta acumularon una suba nominal del 2,8%, muy por debajo de la inflación en dólares, que fue del 17,7%, y del aumento del costo de construcción, del 18,5%.

Godoy Cruz tiene el metro cuadrado más caro

Las diferencias de precios también se ven al comparar departamentos. Según el informe, Godoy Cruz encabeza el ranking, con un valor promedio de U$S 1.252 por metro cuadrado.

En el otro extremo aparece Las Heras, donde el metro cuadrado cuesta U$S 834 en promedio.

Pero la brecha es todavía mayor cuando se comparan barrios puntuales. Residencial Los Cerros, en Ciudad, lidera el ranking de las zonas más caras, con U$S 2.240 por metro cuadrado. Le sigue Residencial Sur, en la Quinta Sección, con U$S 1.740.

El informe analizó el mercado inmobiliario en 4 municipios del Gran Mendoza.

En cambio, Residencial Parque aparece como la alternativa más económica de la muestra, con un promedio de U$S 525 por metro cuadrado.

La Quinta Sección vuelve a destacarse cuando se mide el interés de los compradores: concentra el 13,41% de las consultas para comprar una propiedad en Ciudad. La siguen la Sexta Sección, con el 10,04%, y la Primera Sección, con el 7,40%.

En qué barrios conviene comprar para alquilar

Para quienes evalúan comprar una propiedad y obtener ingresos a través de un alquiler, el informe calculó una rentabilidad bruta anual promedio del 7,05% en dólares en esta parte del Gran Mendoza.

Con esa relación entre el precio de compra y el alquiler, se necesitan unos 14,2 años de renta para recuperar el monto invertido inicialmente.

Sin embargo, la ubicación puede cambiar bastante los números. Parque O'Higgins, en la Tercera Sección de Ciudad, encabeza el ranking de rentabilidad, con un retorno bruto anual del 8,8%.

En segundo lugar aparece San José, en Guaymallén, con el 8,5%, mientras que Parque Central, en la Primera Sección, completa el podio con el 8,1%.

En la otra punta está Trapiche, en Godoy Cruz, donde la rentabilidad bruta anual baja al 3,3%.

Los datos muestran que los barrios más caros no necesariamente son los que ofrecen el mejor rendimiento para quien compra con la idea de alquilar.

Darío Cristaldo, gerente de expansión de Zonaprop, destacó que la plataforma cuenta con más de 20.000 propiedades publicadas en Mendoza y señaló que el relevamiento apunta a ofrecer información más precisa para quienes participan del mercado inmobiliario, ya sea para alquilar, comprar o invertir.