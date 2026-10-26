Arrancó el Observatorio de Consumo en Mendoza: endeudamiento en jóvenes y adultos mayores, en la mira

Defensa del Consumidor coordina la encuesta en Mendoza que suministra información para el Observatorio de Relaciones de Consumo

Paralelamente al llamado Observatorio de Relaciones de Consumo, el ranking de reclamos de consumidores se actualiza periódicamente. Hoy las estafas virtuales y la falta de garantías de algunos productos siguen a tope.

Pedido al Banco Central por el cobro compulsivo de deudas

Los jóvenes de hasta 30 años admiten estar endeudados con más de una billetera virtual. Entre los 30 y 40 años las deudas se concentran en más de una tarjeta de crédito y alguna billetera.

Para Lucero, al margen de la demanda y necesidades "estamos estudiando que gran parte de las billeteras virtuales no han hecho un estudio previo de solvencia económica a quienes solicitan dinero".

En tanto, en los adultos mayores también hay picos de endeudamiento en Mendoza. Y los testimonios, sobre todo entre quienes no cuentan con un sostén familiar, se vuelven habituales.

"Una señora de 75 años vino a a pedir un préstamo "para comprar remedios". Una situación triste realmente", contó la ejecutiva de cuentas de un reconocido banco con una importante cartera de clientes del sector pasivo.

El problema se agudizó con el cobro compulsivo de deudas, que el Banco Central (BCRA) habilitó a los bancos a partir de septiembre. Así, el sistema bancario absorbe automáticamente cada peso que ingresa a la cuenta aunque quede a 0.

Frente a eso, como presidenta del Consejo Federal de Consumo (Cofede), Lucero pidió al BCRA volver atrás con la medida, para priorizar la situación financiera de los afectados.

Según la funcionaria "el pedido es que se respete un tope. Para el Central si se paga un mínimo justamente el consumidor sigue endeudándose con los intereses por mora de un mes al otro. El tema sigue bajo análisis".

Educación financiera versus endeudamiento

"Falta educación financiera. Nos abren una cuenta bancaria con una tarjeta de crédito y nadie nos enseñó cómo usarlas y qué tener en cuenta. Está demostrado entre quienes aún creen que desinstalar una app para que la deuda desaparezca. Del mismo modo hay que trabajar para modificar conductas entre los proveedores", aseguró la titular de la Cofede.

En ese sentido, el registro de infractores contempla sanciones y multas que se triplican por reincidir. Un mecanismo que replica el Registro Nacional de Infractores, reglamentado a pedido del Consejo Federal de Consumo

Por otra parte, la venta de lotes de forma irregular también asoma entre las preocupaciones o hechos que afectan a los mendocinos. En este orden también la recomendación es contar con información pertinente.

Para Lucero "vamos contra quien vende lotes que no están formalizados, porque es parte de prácticas comerciales. Pero también al consumidor le cabe responsabilidad. Si hay un cartel y número de expediente, que averigüe su situación. Pero si decide pagar 100 mil por un terreno de 500 mil, ahí está el problema".