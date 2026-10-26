¿Qué les preocupa más a los consumidores en Mendoza? El nivel de endeudamiento se destaca de una encuesta anónima para el nuevo Observatorio de Consumo que se propone modificar conductas de un lado y del otro del mostrador.
Arrancó el Observatorio de Consumo en Mendoza: endeudamiento en jóvenes y adultos mayores, en la mira
Hasta 30 años el endeudamiento es con billeteras virtuales. Adultos mayores, con tarjetas y préstamos. Piden al BCRA por el cobro compulsivo de deudas
Aunque sigue abierta hasta el 15 de diciembre, la encuesta de Defensa del Consumidor ya captó información de la situación financiera de 130 mendocinos. Venta de lotes clandestinos y comercio ilegal son otros de los temas en foco.
"Es un sistema neuronal que trabaja con ATM, Catastro y los municipios para unificar criterios. El sobreendeudamiento con tarjetas, billeteras virtuales y préstamos, y en qué se endeudaron los solicitantes es lo más relevante hasta ahora", señaló Mónica Lucero, la directora de Defensa del Consumidor.
Paralelamente al llamado Observatorio de Relaciones de Consumo, el ranking de reclamos de consumidores se actualiza periódicamente. Hoy las estafas virtuales y la falta de garantías de algunos productos siguen a tope.
Pedido al Banco Central por el cobro compulsivo de deudas
Los jóvenes de hasta 30 años admiten estar endeudados con más de una billetera virtual. Entre los 30 y 40 años las deudas se concentran en más de una tarjeta de crédito y alguna billetera.
Para Lucero, al margen de la demanda y necesidades "estamos estudiando que gran parte de las billeteras virtuales no han hecho un estudio previo de solvencia económica a quienes solicitan dinero".
En tanto, en los adultos mayores también hay picos de endeudamiento en Mendoza. Y los testimonios, sobre todo entre quienes no cuentan con un sostén familiar, se vuelven habituales.
"Una señora de 75 años vino a a pedir un préstamo "para comprar remedios". Una situación triste realmente", contó la ejecutiva de cuentas de un reconocido banco con una importante cartera de clientes del sector pasivo.
El problema se agudizó con el cobro compulsivo de deudas, que el Banco Central (BCRA) habilitó a los bancos a partir de septiembre. Así, el sistema bancario absorbe automáticamente cada peso que ingresa a la cuenta aunque quede a 0.
Frente a eso, como presidenta del Consejo Federal de Consumo (Cofede), Lucero pidió al BCRA volver atrás con la medida, para priorizar la situación financiera de los afectados.
Según la funcionaria "el pedido es que se respete un tope. Para el Central si se paga un mínimo justamente el consumidor sigue endeudándose con los intereses por mora de un mes al otro. El tema sigue bajo análisis".
Educación financiera versus endeudamiento
"Falta educación financiera. Nos abren una cuenta bancaria con una tarjeta de crédito y nadie nos enseñó cómo usarlas y qué tener en cuenta. Está demostrado entre quienes aún creen que desinstalar una app para que la deuda desaparezca. Del mismo modo hay que trabajar para modificar conductas entre los proveedores", aseguró la titular de la Cofede.
En ese sentido, el registro de infractores contempla sanciones y multas que se triplican por reincidir. Un mecanismo que replica el Registro Nacional de Infractores, reglamentado a pedido del Consejo Federal de Consumo
Por otra parte, la venta de lotes de forma irregular también asoma entre las preocupaciones o hechos que afectan a los mendocinos. En este orden también la recomendación es contar con información pertinente.
Para Lucero "vamos contra quien vende lotes que no están formalizados, porque es parte de prácticas comerciales. Pero también al consumidor le cabe responsabilidad. Si hay un cartel y número de expediente, que averigüe su situación. Pero si decide pagar 100 mil por un terreno de 500 mil, ahí está el problema".
En pocas palabras
- Observatorio de Consumo: lanzaron el Observatorio de Consumo en Mendoza para analizar endeudamiento y otras problemáticas.
- Endeudamiento: jóvenes (hasta 30) usan billeteras virtuales; adultos mayores, tarjetas y préstamos, según encuesta.
- Crédito y Cobranzas: piden al Banco Central rever el cobro compulsivo de deudas que afecta a los consumidores.