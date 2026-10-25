Sin dudas, una de las inversiones más populares es el plazo fijo. Esto no es una casualidad, ya que es la operación perfecta para todas aquellas personas que no quieren correr ningún tipo de riesgo con su dinero, ni tampoco estar atentas las 24 horas a los vaivenes del mercado.
Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por invertir $2.100.000 a 30 días
El plazo fijo es una de las inversiones más populares que existen en el mercado. Cuánto paga cada banco
Los bancos saben de esta situación y por eso, la pelea por atraer clientes a través de la tasa de interés es muy importante, al punto que todos pelean por unas pequeñas diferencias de porcentaje.
En ese sentido, según los datos del Banco Central, solamente una entidad económica ofrece más del 20% anual de tasa de interés en su plazo fijo a 30 días, mientras que todos los demás presentan un porcentaje menor a esa barrera.
Cuánto ofrece cada banco por plazo fijo
Según los datos del Banco Central, estos son los porcentajes que ofrece cada banco a sus clientes a la hora de querer seducirlos con un plazo fijo:
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 21%
- Banco Macro S.A.: 19.5%
- Banco de la Nación Argentina: 19.25%
- Banco BBVA Argentina S.A.: 19%
- Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 18.5%
- Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 18.25%
- Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: 18.1%
- Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 17%
- Banco Santander Argentina S.A.: 16.5%
- Banco Patagonia S.A.: 16%
Cuánto se puede ganar con un plazo fijo de $2.100.000
En el caso de que una persona tuviese $2.100.000 y los quisiera invertir en un plazo fijo, lo primero que debe hacer es revisar cuánto le pagará el banco. Esto puede hacer a través del Banco Central o consultando los sitios web o el home banking de la entidad.
En segundo lugar, también debe tener en cuenta que hay bancos que ofrecen porcentajes diferentes de tasas de interés teniendo en cuenta si el depositante es cliente o no, o si la operación se está haciendo desde la sucursal o vía electrónica.
Si, por ejemplo, la operación de plazo fijo se hiciera vía electrónica en el Banco Nación y se depositasen $2.100.000 a 30 días, una vez vencido ese plazo, se habrá ganado $33.226,03.
En pocas palabras
- Plazo fijo: Es una inversión popular sin riesgo y sin necesidad de estar atento al mercado.
- Tasas de interés: Solo un banco ofrece más del 20% anual para plazos fijos a 30 días.
- Rentabilidad estimada: Con $2.100.000 en Banco Nación a 30 días se ganarían $33.226,03.