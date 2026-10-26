Black Week: por segunda vez, mayoristas lanzan descuentos para revertir una caída de ventas del 3%

Según Scentia, la caída de ventas de los mayoristas se sienten más en alimentos perecederos y productos de limpieza Foto: Paula Jalil/ Radio Nihuil

Los mayoristas se aferran más que nunca a la movida. Sobre todo luego de que la última medición del INDEC arrojara una caída de las ventas del 3,6% interanual y -1,2% intermensual en agosto, con la que acumulan -2,9% en lo que va del año.

"El Black Mayorista busca estimular las ventas"

Desde la conducción de CADAM destacaron que la propuesta representa un trabajo coordinado entre todos los eslabones de la cadena de valor: fabricantes, distribuidores y centros de abastecimiento, para motivar al consumidor.

"El Black Mayorista cuenta con el esfuerzo conjunto de fabricantes, distribuidores y mayoristas, buscando estimular ventas, facilitar el acceso a productos esenciales y fortalecer el canal mayorista", remarcaron desde la entidad empresaria.

Como en ediciones anteriores, CADAM apunta al consumidor final que busca estockearse a precios mayoristas. Y también a más de 160 mil comercios, una vasta red compuesta por autoservicios, almacenes, perfumerías y kioscos.

El último Black Week ofreció precios rebajados hasta 40% incluso en electrodomésticos. La meta es revertir una merma de ventas que para la consultora Scentia llegó a 6,2% en alimentos y 4,4% en limpieza, y sólo subió en bebidas (1,7%).