En un escenario signado por caída de ventas y menor consumo, supermercados mayoristas y distribuidores se aprestan a una nueva edición del Black Week Mayorista. Será una semana de descuentos especiales, del 16 al 23 de noviembre.
Black Week: por segunda vez, mayoristas lanzan descuentos para revertir una caída de ventas del 3%
Será desde el 16 de noviembre e incluye a mayoristas con tiendas web. Motivar el consumo y ventas a 160 mil comercios de barrio, meta del nuevo Black Week
Con unos 200 comercios adheridos (tiendas físicas y online) la iniciativa de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) promete rebajas en alimentos, bebidas, higiene personal, perfumería y limpieza.
Es el segundo Black Week del año luego del que se realizó en mayo. Entonces la semana de precios especiales se extendió hasta fin de mes por decisión de CADAM, que tiene a 9 mayoristas asociados en Mendoza.
Los mayoristas se aferran más que nunca a la movida. Sobre todo luego de que la última medición del INDEC arrojara una caída de las ventas del 3,6% interanual y -1,2% intermensual en agosto, con la que acumulan -2,9% en lo que va del año.
"El Black Mayorista busca estimular las ventas"
Desde la conducción de CADAM destacaron que la propuesta representa un trabajo coordinado entre todos los eslabones de la cadena de valor: fabricantes, distribuidores y centros de abastecimiento, para motivar al consumidor.
"El Black Mayorista cuenta con el esfuerzo conjunto de fabricantes, distribuidores y mayoristas, buscando estimular ventas, facilitar el acceso a productos esenciales y fortalecer el canal mayorista", remarcaron desde la entidad empresaria.
Como en ediciones anteriores, CADAM apunta al consumidor final que busca estockearse a precios mayoristas. Y también a más de 160 mil comercios, una vasta red compuesta por autoservicios, almacenes, perfumerías y kioscos.
El último Black Week ofreció precios rebajados hasta 40% incluso en electrodomésticos. La meta es revertir una merma de ventas que para la consultora Scentia llegó a 6,2% en alimentos y 4,4% en limpieza, y sólo subió en bebidas (1,7%).
En pocas palabras
- Black Week Mayorista: se realizará del 16 al 23 de noviembre con descuentos en alimentos y bebidas.
- Objetivo: estimular el consumo y las ventas en 160 mil comercios de barrio y autoservicios.
- Contexto económico: busca revertir una caída de ventas del 3% interanual en el sector mayorista.