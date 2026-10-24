El plazo fijo es una de las inversiones más elegidas por gran parte de los clientes bancarios. Y hay varias razones para que esto sea así.
Plazo fijo con tasa de interés: cuánto se puede ganar con $1.500.000 en los principales bancos de Argentina
El plazo fijo es una de las inversiones más elegidas por los argentinos, pero cuánto se puede ganar en cada banco es la duda a responder
De hecho, el plazo fijo y su tasa de interés conforman la estrategia de seducción perfecta a la hora de atraer los ahorros de aquellos clientes que desean invertir con cero riesgos de perder su dinero. Este es, justamente, el punto fuerte de esta inversión, ya que atrae principalmente a los que no tienen experiencia en sacar más dinero de sus ahorros.
En ese sentido, según los datos del Banco Central, solamente una entidad económica ofrece más del 20% anual de tasa de interés en su plazo fijo a 30 días, mientras que todos los demás presentan un porcentaje menor a esa barrera.
Cuánto ofrece cada banco por plazo fijo
Según los datos del Banco Central, estos son los porcentajes que ofrece cada banco a sus clientes a la hora de querer seducirlos con un plazo fijo:
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 21%
- Banco Macro S.A.: 19.5%
- Banco de la Nación Argentina: 19.25%
- Banco BBVA Argentina S.A.: 19%
- Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 18.5%
- Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 18.25%
- Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: 18.1%
- Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 17%
- Banco Santander Argentina S.A.: 16.5%
- Banco Patagonia S.A.: 16%
Cuánto se puede ganar con un plazo fijo de $1.500.000
En el caso de que una persona tuviese $1.500.000 y los quisiera invertir en un plazo fijo, lo primero que debe hacer es revisar cuánto le pagará el banco. Esto puede hacer a través del Banco Central o consultando los sitios web o el home banking de la entidad.
En segundo lugar, también debe tener en cuenta que hay bancos que ofrecen porcentajes diferentes de tasas de interés teniendo en cuenta si el depositante es cliente o no, o si la operación se está haciendo desde la sucursal o vía electrónica.
Si, por ejemplo, la operación de plazo fijo se hiciera vía electrónica en el Banco Nación y se depositasen $1.500.000 a 30 días, una vez vencido ese plazo, se habrá ganado $23.732,88.
En pocas palabras
- Plazo fijo: Inversión elegida por argentinos para generar ahorros con cero riesgo.
- Tasas de interés: Banco Provincia lidera con 21% anual para plazo fijo a 30 días.
- Ganancia estimada: Un plazo fijo de $1.500.000 en Banco Nación rinde $23.732,88 a 30 días.