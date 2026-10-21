La sesión en Diputados de este miércoles aborda un amplio temario impulsado por La Libertad Avanza junto a bloques aliados, con ejes en la modificación de la Ley de Tierras, la reorganización del sistema de discapacidad y normas sobre propiedad privada. La bancada oficialista busca avanzar tras ratificar decretos clave del Poder Ejecutivo.
La Ley de Tierras, propiedad privada, endeudamiento y discapacidad entran a debate en Diputados
El oficialismo busca aprobar la reforma de la Ley de Tierras y cambios en discapacidad en una jornada de intensas negociaciones en Diputados
El plenario legislativo se convocó en un marco de alta negociación política dentro del Congreso, donde la fuerza gobernante acordó con la oposición dialoguista para garantizar el quorum de 129 legisladores y habilitar la discusión de cada proyecto de ley.
Entre las iniciativas principales resalta el debate de la Ley de Tierras, que busca desregular la venta de campos a capitales extranjeros. La bancada oficialista sostiene que la medida impulsará inversiones agropecuarias y mineras en todo el país.
Sectores opositores señalaron reservas sobre el impacto ambiental y la preservación de recursos naturales. La discusión promete extenderse ante los dictámenes contrapuestos del trabajo en comisiones parlamentarias.
Sesión en Diputados y los cambios en el sistema de discapacidad
Otro punto central de la sesión en Diputados pasa por la reorganización de la cobertura sanitaria y los programas asistenciales para personas con discapacidad. El proyecto reforma los esquemas de auditoría y la asignación de recursos a prestadores.
Los bloques dialoguistas manifestaron acompañamiento general a la propuesta, pero adelantaron que exigirán ajustes particulares en el recinto para resguardar la atención integral de los sectores vulnerables.
En materia de endeudamiento, el cuerpo analizará regulaciones para fijar límites a la morosidad financiera y ordenar compromisos crediticios de entes públicos y privados.
Propiedad privada y garantías en la sesión en Diputados
El paquete normativo en la sesión en Diputados suma penalidades severas ante usurpaciones e invasiones de terrenos urbanos.
Desde La Libertad Avanza remarcaron que garantizar la certeza jurídica sobre los inmuebles resulta indispensable para atraer inversiones de capital nacional e internacional.
Por su parte, legisladores de Unión por la Patria y la izquierda rechazaron el texto al sostener que no resuelve el déficit habitacional y vulnera garantías del debido proceso.
Negociaciones clave en la sesión en Diputados
Para estructurar la votación, el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, mantuvo reuniones con referentes del bloque PRO y de la Unión Cívica Radical para asegurar los votos positivos en el tratamiento en particular.
El oficialismo confía en lograr la media sanción de las reformas clave durante la noche, mientras la oposición busca introducir correcciones sobre el texto definitivo.
El debate en el recinto continuará hasta la madrugada en una jornada determinante para las iniciativas económicas planteadas por el gobierno nacional.
Qué se debate hoy en Diputados:
1. Inviolabilidad de la Propiedad Privada
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Ley de Tierras Rurales.
Expropiaciones.
Desalojos.
2. Ley de Discapacidad
3. Endeudamiento familiar
4. Trazabilidad de medicamentos de alto riesgo
5. Ley contra el vandalismo rural.
En pocas palabras
- Sesión clave: Diputados debate la reforma de la Ley de Tierras, cambios en discapacidad y propiedad privada.
- Negociaciones: el oficialismo busca acuerdos con la oposición dialoguista para aprobar proyectos clave.
- Temario: la jornada incluye debates sobre endeudamiento, vandalismo rural y trazabilidad de medicamentos.