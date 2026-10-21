La Ley de Tierras, propiedad privada, endeudamiento y discapacidad entran a debate en Diputados

La modificación de la Ley de Tierras ha generado protestas en algunas ciudades de Argentina. Imagen ilustrativa.

Sectores opositores señalaron reservas sobre el impacto ambiental y la preservación de recursos naturales. La discusión promete extenderse ante los dictámenes contrapuestos del trabajo en comisiones parlamentarias.

Sesión en Diputados y los cambios en el sistema de discapacidad

Otro punto central de la sesión en Diputados pasa por la reorganización de la cobertura sanitaria y los programas asistenciales para personas con discapacidad. El proyecto reforma los esquemas de auditoría y la asignación de recursos a prestadores.

Los bloques dialoguistas manifestaron acompañamiento general a la propuesta, pero adelantaron que exigirán ajustes particulares en el recinto para resguardar la atención integral de los sectores vulnerables.

En materia de endeudamiento, el cuerpo analizará regulaciones para fijar límites a la morosidad financiera y ordenar compromisos crediticios de entes públicos y privados.

Propiedad privada y garantías en la sesión en Diputados

El paquete normativo en la sesión en Diputados suma penalidades severas ante usurpaciones e invasiones de terrenos urbanos.

Desde La Libertad Avanza remarcaron que garantizar la certeza jurídica sobre los inmuebles resulta indispensable para atraer inversiones de capital nacional e internacional.

Por su parte, legisladores de Unión por la Patria y la izquierda rechazaron el texto al sostener que no resuelve el déficit habitacional y vulnera garantías del debido proceso.

Negociaciones clave en la sesión en Diputados

Para estructurar la votación, el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, mantuvo reuniones con referentes del bloque PRO y de la Unión Cívica Radical para asegurar los votos positivos en el tratamiento en particular.

El oficialismo confía en lograr la media sanción de las reformas clave durante la noche, mientras la oposición busca introducir correcciones sobre el texto definitivo.

El debate en el recinto continuará hasta la madrugada en una jornada determinante para las iniciativas económicas planteadas por el gobierno nacional.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y uno de los alfiles de Milei en el Congreso.

Qué se debate hoy en Diputados:

1. Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Ley de Tierras Rurales.

Expropiaciones.

Desalojos.

2. Ley de Discapacidad

3. Endeudamiento familiar

4. Trazabilidad de medicamentos de alto riesgo

5. Ley contra el vandalismo rural.