Costo real, descuentos y el boleto de micro: los números que reveló el sistema de transporte

colectivo micros mendoza mendotran sube.jpg Se lleva adelante el proceso para la actualización de precios del boleto de micro en Mendoza. Foto: Mendotran

Tras el análisis de costos, la decisión sobre el aumento del boleto de micro la tomará el Poder Ejecutivo, como cada año.

El costo promedio del sistema y valor del boleto de micros

Durante la audiencia, contaron que cuatro rubros: personal, costo de la inversión, mantenimiento parque móvil y combustible, representan 83% del total de costos del sistema de transporte urbano.

El costo kilómetro promedio ponderado para todo el sistema es de $4.081,95, dijeron desde el EMOP.

“Teniendo en cuenta el sistema de gratuidades que existe en Mendoza, del total de la tarifa plana, ingresa como recaudación solo 46% de ella”, explicaron.

De hecho, dijeron, la tarifa técnica por la que tendrían que pagar todos los usuarios si no hubiese descuentos para nadie, sería de unos $1.980.

mendotran sube micro colectivo (3).jpeg Actualmente, el boleto cuesta $1.400.

Ahora bien, si las gratuidades se mantienen tal cual están, la tarifa de micro que le permitiría al sistema autofinanciarse sería de $4.495,66.

Para no llegar a esos valores, la Provincia subsidia parte del boleto de colectivo y asume una porción del costo del sistema. Lo que se conocerá una vez que el Ejecutivo analice los números es cuánto está dispuesto el Gobierno a afrontar y, por ende, en cuánto quedará el valor del pasaje este año.

Cuáles son las gratuidades y descuentos en el sistema de transporte actual

El esquema actual de beneficios incluye tanto gratuidades del 100% como descuentos para diversos sectores de la población. Debido a este sistema, explicaron desde el Gobierno, solo se percibe como recaudación real aproximadamente 46% del valor de la tarifa plana.

Las categorías que cuentan con el beneficio de gratuidad total (100% de descuento) son las siguientes:

Personal docente y celadores.

Mayores de 70 años.

Personas con discapacidad.

Personal de Bomberos Voluntarios.

Beneficiarios bajo la Ley 7.811.

Mendotran Micros Policias.jpg El personal policial viaja gratis en micro.

Los regímenes de descuentos parciales que también forman parte del sistema de beneficios vigentes son:

Abonos estudiantiles: los estudiantes de nivel primario cuentan con un 60% de descuento, mientras que para los niveles secundario y universitario el beneficio es de 50%.

Jubilados: acceden a 50% de descuento en la tarifa.

Tarifa social: ofrece un descuento aproximado de 55% sobre el valor de la tarifa.

Usuario frecuente: este sistema aplica descuentos escalonados según la cantidad de viajes realizados en el mes con la tarjeta SUBE:

Del viaje 1 al 20: sin descuento. Del viaje 21 al 40: 40% de descuento. Del viaje 41 al 80: 50% de descuento. A partir del viaje 81: 20% de descuento

Otras conclusiones de la audiencia por aumento del micro

Durante la audiencia se cuestionó la antigüedad del parque móvil del sistema de transporte público urbano. Según informaron desde el EMOP, la antigüedad promedio del mismo es de 5 años, habiéndose renovado durante este 2025, casi el 13% de las unidades.

Cuánto cuesta un viaje en Bicitran

De acuerdo con la información brindada por el sistema, durante 2025 se realizaron 12.700 viajes en Bicitran al mes. Cada viaje promedio es de 4,10 km.

Bicitran mujeres.jpg Más de 12.000 viajes en Bicitran hubo en 2025.

Con la documentación presentada por la empresa, y la matriz de costos informada, el EMOP determinó que cada viaje tiene un costo de $5.284,39.

El boleto del Bicitran tiene el mismo valor que el del micro, que aumentó de $1.200 a $1.400 a partir de enero de 2026.