Aumenta a $1400 el boleto de micro en Mendoza: cómo pagar menos o viajar gratis

Mala noticia para los usuarios de colectivos en Mendoza. A partir del jueves 1 de enero de 2026, el boleto de micro costará más caro en toda la provincia.
El nuevo aumento en el pasaje de los colectivos de Mendoza ya estaba previsto y anunciado, pero no deja de crear malestar en los usuarios. En un año, la tarifa plana habrá pasado de $850 a $1.400, que será el nuevo precio del "boleto", lo que representa un incremento del 64%.
Por esto mismo, una clave para los usuarios tiene que ver con pagar la nueva tarifa del boleto de micro con descuentos o, incluso, poder viajar gratis y de forma legal-
Cómo acceder a un pasaje de micro más barato en Mendoza
Junto con el aumento en los pasajes de micros urbanos en Mendoza, se mantendrán algunos beneficios con la tarjeta SUBE, entre ellos se encuentran los abonos y pasajes gratuitos para docentes, bomberos voluntarios, jubilados mayores de 70 años, personas con discapacidad y celadores.
Además, se mantendrán los pasajes con descuentos para alumnos primarios, secundarios y universitarios. En ese sentido, se explicó que los primeros pagarán $580 y los segundos $700, que es la misma cifra que abonarán los jubilados menores de 70 años.
Otra buena noticia, además del aumento del boleto, es que también se van a mantener las tarifas reducidas para los usuarios frecuentes y el descuento del 17% en horarios de menor demandada, como así también el sistema de trasbordo para todas aquellas personas que necesiten tomar más de un colectivo para llegar a su destino.
Cómo viajar en colectivo gratis y sin pagar nada
Además de los descuentos que se obtienen por la tarjeta SUBE, también hay otras formas de acceder a importantes beneficios al momento de tener que viajar en colectivo.
De hecho, en los últimos meses se ha hecho muy común que muchos pasajeros paguen con el QR del Banco Nación o de Mercado Libre. Esto se debe a que ambas plataformas ofrecen viajes gratis en colectivo, pero con un tope, que suele ir de $15.000 a $20.000 por mes, por lo que depende de cada usuario cuánto estirar este beneficio y demorar el paso del boleto de colectivo.