Aumenta a $1400 el boleto de micro en Mendoza: cómo pagar menos o viajar gratis

Tarjeta SUBE.jpg

Cómo acceder a un pasaje de micro más barato en Mendoza

Junto con el aumento en los pasajes de micros urbanos en Mendoza, se mantendrán algunos beneficios con la tarjeta SUBE, entre ellos se encuentran los abonos y pasajes gratuitos para docentes, bomberos voluntarios, jubilados mayores de 70 años, personas con discapacidad y celadores.

Además, se mantendrán los pasajes con descuentos para alumnos primarios, secundarios y universitarios. En ese sentido, se explicó que los primeros pagarán $580 y los segundos $700, que es la misma cifra que abonarán los jubilados menores de 70 años.

Otra buena noticia, además del aumento del boleto, es que también se van a mantener las tarifas reducidas para los usuarios frecuentes y el descuento del 17% en horarios de menor demandada, como así también el sistema de trasbordo para todas aquellas personas que necesiten tomar más de un colectivo para llegar a su destino.

MICRO MENDOTRAN AUMENTO DE BOLETO.jpg

Cómo viajar en colectivo gratis y sin pagar nada

Además de los descuentos que se obtienen por la tarjeta SUBE, también hay otras formas de acceder a importantes beneficios al momento de tener que viajar en colectivo.

De hecho, en los últimos meses se ha hecho muy común que muchos pasajeros paguen con el QR del Banco Nación o de Mercado Libre. Esto se debe a que ambas plataformas ofrecen viajes gratis en colectivo, pero con un tope, que suele ir de $15.000 a $20.000 por mes, por lo que depende de cada usuario cuánto estirar este beneficio y demorar el paso del boleto de colectivo.