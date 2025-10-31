El Gobierno aumentó el boleto de micro $200 desde el 10 de noviembre y en enero habrá otra suba

El Gobierno oficializó este viernes, mediante la Resolución Nº 1656 de la Subsecretaría de Transporte, el nuevo precio del boleto del transporte público y mantiene las gratuidades, como beneficios en los horarios de menos uso.
Los nuevos valores comenzarán a regir a partir del 10 de noviembre de 2025, con una segunda actualización prevista para el 1° de enero de 2026.
Nuevas tarifas y descuentos
Según la normativa, la tarifa general del Área Metropolitana del Gran Mendoza —que incluye el Metrotranvía Urbano— pasará de los $1.000 actuales a $1.200 en noviembre, y luego a $1.400 desde enero.
El esquema mantiene el sistema de descuentos por frecuencia que se aplica a través de la tarjeta SUBE, de la siguiente manera:
- Del viaje 1 al 20: tarifa general.
- Del 21 al 40: $720 en noviembre y $840 en enero.
- Del 41 al 80: $600 en noviembre y $700 en enero.
- Desde el viaje 81 en adelante: $960 en noviembre y $1.120 en enero.
Beneficios y tarifas sociales del boleto en Mendoza
Continuarán vigentes las tarifas sociales y los beneficios del sistema SUBE, que contemplan la gratuidad total para los estudiantes primarios, secundarios y universitarios, docentes, celadores, bomberos voluntarios, personas con discapacidad y mayores de 70 años.
En tanto, los jubilados pagarán una tarifa reducida de $600 a partir de noviembre y $700 desde enero de 2026.