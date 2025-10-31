El Gobierno aumentó el boleto de micro $200 desde el 10 de noviembre y en enero habrá otra suba

TRANSPORTE BANCOS PARO MENDOZA (19).jpeg Desde la próxima semana viajar en micro costará $1.200. Se mantienen las gratuidades. Foto: Diario UNO / Nicolás Rios

El esquema mantiene el sistema de descuentos por frecuencia que se aplica a través de la tarjeta SUBE, de la siguiente manera:

Del viaje 1 al 20: tarifa general.

tarifa general. Del 21 al 40: $720 en noviembre y $840 en enero.

$720 en noviembre y $840 en enero. Del 41 al 80: $600 en noviembre y $700 en enero.

$600 en noviembre y $700 en enero. Desde el viaje 81 en adelante: $960 en noviembre y $1.120 en enero.

Beneficios y tarifas sociales del boleto en Mendoza

Continuarán vigentes las tarifas sociales y los beneficios del sistema SUBE, que contemplan la gratuidad total para los estudiantes primarios, secundarios y universitarios, docentes, celadores, bomberos voluntarios, personas con discapacidad y mayores de 70 años.

En tanto, los jubilados pagarán una tarifa reducida de $600 a partir de noviembre y $700 desde enero de 2026.