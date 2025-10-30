La cotización del dólar oficial subió $5 y el mayorista bajó 2,4%, la mayor caída de la jornada

dolar, cotizacion El dólar blue perdió este jueves 10 pesos.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.435 para la compra y $1.455 para la venta, $5 menos que en la apertura de la penúltima rueda de la semana.

Los dólares financieros, en el sube y baja

Por su parte, el dólar mayorista, referencia del mercado y para las bandas cambiarias de intervención del Banco Central, había bajado 0,3% para ubicarse en $1.435. Pero durante la tarde siguió en caída, y finalmente completó un -2,4% ($35) para cerrar en $1.430, convirtiéndose en la cotización de mayor caída en esta jornada.

Actualmente, el techo del régimen de la banda cambiaria se posiciona en $1.495,52.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros hubo subas y bajas.

Luego de caer 0,6% hasta $1.466,43, el dólar MEP se recuperó levemente por encima de los $1.472. Pero terminó la jornada vendiéndose en $1.471,40 (-0,05%).

Al mismo tiempo, el Contado con Liquidación (CCL) registraba durante la mañana un descenso de 0,1% hasta los $1.486,25. Sin embargo, más tarde revirtió la tendencia para subir 0,42%: así, terminó en $1.491,83 (+ $6,31).