La cotización del dólar oficial subió $5 y el mayorista bajó 2,4%, la mayor caída de la jornada

La cotización del dólar oficial cerró este jueves en $1.465 para la venta en la pizarra del Banco Nación, luego de registrar una suba de $5 respecto a la jornada anterior. Al mismo tiempo, el dólar blue resignó la misma cantidad y quedó $10 abajo.
La jornada finalizó con poca volatilidad cambiaria, con un pico de $1.470 ($10 más que el cierre del miércoles). Pero alcanzó para revertir la caída del dólar oficial en la víspera, en la que a la inversa de este jueves el blue había vuelto a subir.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre $1.460 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470, y fue con la que cerraron Santander, el Ciudad y Patagonia.
El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.435 para la compra y $1.455 para la venta, $5 menos que en la apertura de la penúltima rueda de la semana.
Los dólares financieros, en el sube y baja
Por su parte, el dólar mayorista, referencia del mercado y para las bandas cambiarias de intervención del Banco Central, había bajado 0,3% para ubicarse en $1.435. Pero durante la tarde siguió en caída, y finalmente completó un -2,4% ($35) para cerrar en $1.430, convirtiéndose en la cotización de mayor caída en esta jornada.
Actualmente, el techo del régimen de la banda cambiaria se posiciona en $1.495,52.
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros hubo subas y bajas.
Luego de caer 0,6% hasta $1.466,43, el dólar MEP se recuperó levemente por encima de los $1.472. Pero terminó la jornada vendiéndose en $1.471,40 (-0,05%).
Al mismo tiempo, el Contado con Liquidación (CCL) registraba durante la mañana un descenso de 0,1% hasta los $1.486,25. Sin embargo, más tarde revirtió la tendencia para subir 0,42%: así, terminó en $1.491,83 (+ $6,31).