El dólar oficial retomó la tendencia a la baja y las acciones subieron al igual que los bonos

dolar, cotizacion El dólar blue aumentó $10 en las cuevas del microcentro mendocino.

El dólar oficial y la cotización de los financieros

El promedio del tipo de cambio minorista se ubicó en los bancos entre los $1.460 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.480.

En cambio, el dólar blue registró un aumento de $10 tras haber bajado el martes $5 y se ofreció en las cuevas del microcentro mendocino a $1.440 para la compra y $1.460 para la punta vendedora, lo que representó una merma del 0,3% en la jornada.

El dólar mayorista se ofreció en $1.440 y bajó, al igual que el minorista, el 2%. Actualmente, el techo del régimen cambiario se encuentra en $1.495,03.

En el segmento financiero el dólar MEP se ubicó en $1.467,58 (-0,7%) y el Contado con Liquidación (CCL) se mantuvo casi estable en $1.486,17, lo que significó una variación del 0,46%. Con estos últimos cambios, el dólar turista quedó en $1.898.