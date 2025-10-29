El dólar oficial retomó la tendencia a la baja y las acciones subieron al igual que los bonos

La cotización del dólar oficial retomó este miércoles la tendencia a la baja que había logrado en la apertura de la semana tras el triunfo electoral de Javier Milei. Así, la moneda estadounidense cerró en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en las pizarras del Banco Nación, lo que representó una caída de $35 respecto del martes.
Justamente esos $35 fueron los que había subido el dólar el martes cuando la divisa había rebotado en los mercados. Ahora cayó el 2% a lo largo del día y crecen las expectativas en cuanto a las novedades sobre las reformas laboral y tributaria anunciadas por el presidente.
En tanto que las acciones y los bonos argentinos se mantienen en alza por tercer día consecutivo, esta vez con incrementos de hasta el 9%.
El dólar oficial y la cotización de los financieros
El promedio del tipo de cambio minorista se ubicó en los bancos entre los $1.460 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.480.
En cambio, el dólar blue registró un aumento de $10 tras haber bajado el martes $5 y se ofreció en las cuevas del microcentro mendocino a $1.440 para la compra y $1.460 para la punta vendedora, lo que representó una merma del 0,3% en la jornada.
El dólar mayorista se ofreció en $1.440 y bajó, al igual que el minorista, el 2%. Actualmente, el techo del régimen cambiario se encuentra en $1.495,03.
En el segmento financiero el dólar MEP se ubicó en $1.467,58 (-0,7%) y el Contado con Liquidación (CCL) se mantuvo casi estable en $1.486,17, lo que significó una variación del 0,46%. Con estos últimos cambios, el dólar turista quedó en $1.898.