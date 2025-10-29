Tienda oficial de Apple en Argentina: podés ahorrar hasta 700 dólares con el plan canje

Muchas tiendas internacionales están llegando al país, una de ellas es la tienda de Apple oficial. Estos últimos días Mercado Libre anunció la llegada de este negocio a través de su plataforma, la cual traerá una gran cantidad de beneficios para todas aquellas personas que sean usuarias de Apple.
Un nuevo negocio
Mercado Libre anunció la llegada de Apple oficial en su página web. Dentro de ella podrás realizar el tan conocido "Plan canje" que permite a miles de usuarios intercambiar un celular usado por uno nuevo y ahorrar hasta 700 dólares dependiendo el modelo.
Entregá tu celular usado al comprar uno nuevo y recibí dinero en Mercado Pago para usarlo como quieras. Podés hacer compras, enviarlo a un amigo o transferirlo a una cuenta bancaria.
Los pasos a seguir para canjear el iPhone son:
- Elegís un celular con Plan Canje: iniciá sesión y seleccioná un celular nuevo con este logo.
- Cotizás tu celular usado: vamos a hacerte algunas preguntas para saber en qué estado está.
- Comprás el celular nuevo: usá el medio de pago que prefieras.
- Entregás el celular usado: cuando recibas el celular nuevo vas a tener que llevar el usado a una sucursal de Andreani.
- Analizamos tu celular: Vamos a confirmar que esté en las condiciones que nos indicaste. Si no es así, la cotización puede cambiar.
- Recibís el dinero en Mercado Pago:
- Te lo vamos a acreditar en hasta 30 días después de entregar tu celular.
iPhone en Argentina
Adrián Ecker, Country Manager de Mercado Libre Argentina, se mostró sumamente entusiasmado: “Este es un hito para nuestra plataforma y una gran noticia para nuestros usuarios, que ahora podrán acceder a una amplia variedad de productos de manera directa de una de las marcas más relevantes del mundo”, señaló.
Para muchos, la principal barrera para acceder a un equipo de alta gama es el costo. Por eso, el detalle clave del anuncio es que la plataforma ofrecerá opciones de financiación con cuotas sin interés. Esto se complementará con envíos rápidos y la seguridad de Compra Protegida, propia del ecosistema de Mercado Libre.