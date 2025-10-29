Tienda oficial de Apple en Argentina: podés ahorrar hasta 700 dólares con el plan canje

Un nuevo negocio

Mercado Libre anunció la llegada de Apple oficial en su página web. Dentro de ella podrás realizar el tan conocido "Plan canje" que permite a miles de usuarios intercambiar un celular usado por uno nuevo y ahorrar hasta 700 dólares dependiendo el modelo.

Entregá tu celular usado al comprar uno nuevo y recibí dinero en Mercado Pago para usarlo como quieras. Podés hacer compras, enviarlo a un amigo o transferirlo a una cuenta bancaria.