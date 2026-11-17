Investigación fiscal por alzamiento y bloqueos

Alerta migratoria. La Dirección General de Migración emitió una medida administrativa contra Evo Morales por presunto alzamiento armado.

La investigación fiscal se centra en los 53 días de bloqueos de carreteras liderados por la Central Obrera Bolivia, campesinos y sectores afines a Evo Morales. Estas protestas generaron significativas pérdidas económicas, según las denuncias presentadas.

Evo Morales enfrenta acusaciones por delitos como alzamiento armado, terrorismo, financiamiento al terrorismo y otros relacionados con la seguridad del Estado. El Ministerio Público inició el proceso tras la difusión de grabaciones telefónicas que lo vincularían con instrucciones para cercar ciudades y cortar el suministro de alimentos durante las manifestaciones.

Evo Morales y su entorno niegan categóricamente las acusaciones, cuestionando la autenticidad y legalidad de los audios difundidos y denunciando una presunta persecución política y judicial. Morales ha reafirmado su intención de no abandonar Bolivia y de enfrentar los procesos legales en su contra.

Actualmente, Evo Morales reside en el Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024, donde se encuentra bajo el resguardo de sus seguidores.