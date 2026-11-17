La Dirección General de Migración de Bolivia emitió una alerta migratoria contra el expresidente Evo Morales. La medida se enmarca en una investigación oficial por un presunto alzamiento armado, relacionado con los 53 días de bloqueos de carreteras ocurridos entre mayo y junio pasados en el país.
Bolivia emitió una alerta migratoria contra Evo Morales por presunto alzamiento armado
La Dirección General de Migración activó un control administrativo contra Evo Morales tras una denuncia por un presunto alzamiento armado vinculado a bloqueos
Según detalló Daniel Prieto, director regional de Migración, la disposición fiscal ingresó a la institución el viernes pasado. Esto ocurrió luego de una denuncia formal presentada por Stello Cochamanidis, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, quien solicitó la activación del mecanismo de control contra el exmandatario.
Si Evo Morales se presenta en un aeropuerto o cruce fronterizo terrestre, los funcionarios migratorios deberán remitir el caso de inmediato a la Policía Boliviana. Sin embargo, se aclara que este alerta es un procedimiento administrativo de vigilancia y registro, y no constituye una sentencia condenatoria ni una orden judicial de arraigo que implique detención automática.
Investigación fiscal por alzamiento y bloqueos
La investigación fiscal se centra en los 53 días de bloqueos de carreteras liderados por la Central Obrera Bolivia, campesinos y sectores afines a Evo Morales. Estas protestas generaron significativas pérdidas económicas, según las denuncias presentadas.
Evo Morales enfrenta acusaciones por delitos como alzamiento armado, terrorismo, financiamiento al terrorismo y otros relacionados con la seguridad del Estado. El Ministerio Público inició el proceso tras la difusión de grabaciones telefónicas que lo vincularían con instrucciones para cercar ciudades y cortar el suministro de alimentos durante las manifestaciones.
Evo Morales y su entorno niegan categóricamente las acusaciones, cuestionando la autenticidad y legalidad de los audios difundidos y denunciando una presunta persecución política y judicial. Morales ha reafirmado su intención de no abandonar Bolivia y de enfrentar los procesos legales en su contra.
Actualmente, Evo Morales reside en el Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024, donde se encuentra bajo el resguardo de sus seguidores.
En pocas palabras
- Alerta migratoria: Bolivia activó un control administrativo contra Evo Morales por una denuncia de presunto alzamiento armado.
- Motivo: la medida se vincula a los 53 días de bloqueos de carreteras ocurridos entre mayo y junio pasados.
- Alcance: la alerta es de vigilancia y registro, no una orden de detención automática ni sentencia condenatoria.