Desde el 6 de noviembre que el ex mandatario paraguayo estaba en el Regimiento Escolta Presidencial.

Las denuncias por privilegios que motivaron el traslado

La decisión judicial se produjo luego de que trascendieran las condiciones especiales que habría tenido el ex presidente durante su reclusión anterior. Según medios paraguayos, en el Regimiento Escolta Presidencial contaba con una habitación equipada con aire acondicionado, una amplia cama y un gimnasio instalado para su uso.

Las denuncias provocaron cuestionamientos y derivaron en la destitución del comandante de esa unidad militar, José David Daiub, por decisión del actual presidente paraguayo, Pedro Alliana.

El ex presidente de Paraguay Santiago Peña fue trasladado a la prisión militar de Viñas Cué donde ingresó esposado, con chaleco antibalas y casco de protección.

Peña permanece bajo prisión preventiva en el marco de la investigación por el colapso de Ueno Bank, entidad que fue intervenida por problemas de solvencia financiera. La causa investiga presuntos delitos de lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio. El expediente también alcanza a ex directivos del banco y del Banco Central paraguayo.