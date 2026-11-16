El ex presidente de Paraguay Santiago Peña fue trasladado este lunes a la cárcel militar de Viñas Cué, en Asunción, donde continuará detenido mientras avanza la investigación por el escándalo financiero de Ueno Bank. El ex mandatario ingresó al establecimiento esposado, con casco y chaleco antibalas, bajo un importante operativo de seguridad.
Esposado y con casco, el ex presidente de Paraguay Santiago Peña fue trasladado a una cárcel militar
El ex mandatario ingresó a la prisión de Viñas Cué, en Asunción, para continuar con la prisión preventiva que cumple por la causa vinculada con colapso de Ueno Bank
La medida fue ordenada por el juez de garantías Osmar Legal, quien dispuso su traslado desde el Regimiento Escolta Presidencial, donde permanecía alojado desde el pasado 6 de noviembre, cuando quedó detenido tras su destitución.
Peña llegó a la nueva dependencia militar poco después de las 15, hora local. El magistrado también solicitó que permanezca separado de los demás procesados en la misma causa y que se garanticen las medidas necesarias para proteger su integridad física.
Las denuncias por privilegios que motivaron el traslado
La decisión judicial se produjo luego de que trascendieran las condiciones especiales que habría tenido el ex presidente durante su reclusión anterior. Según medios paraguayos, en el Regimiento Escolta Presidencial contaba con una habitación equipada con aire acondicionado, una amplia cama y un gimnasio instalado para su uso.
Las denuncias provocaron cuestionamientos y derivaron en la destitución del comandante de esa unidad militar, José David Daiub, por decisión del actual presidente paraguayo, Pedro Alliana.
Peña permanece bajo prisión preventiva en el marco de la investigación por el colapso de Ueno Bank, entidad que fue intervenida por problemas de solvencia financiera. La causa investiga presuntos delitos de lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio. El expediente también alcanza a ex directivos del banco y del Banco Central paraguayo.
En pocas palabras
- Traslado a cárcel militar: el ex presidente de Paraguay Santiago Peña fue llevado a la cárcel de Viñas Cué.
- Causa judicial: la detención se da en el marco de la investigación por el colapso de Ueno Bank.
- Denuncias de privilegios: el traslado se originó tras trascender condiciones especiales en su detención previa.