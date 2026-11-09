La Fiscalía de Paraguay confirmó este domingo el allanamiento de una lujosa residencia del destituido expresidente Santiago Peña, ubicada en San Bernardino. Los investigadores encontraron una bóveda oculta detrás de una pared falsa, según revelaron medios paraguayos.
Allanaron la mansión de Santiago Peña en Paraguay y descubrieron una bóveda oculta
La Fiscalía de Paraguay confirmó un allanamiento en la mansión de Santiago Peña, donde descubrieron una bóveda oculta relacionada con Ueno Bank
El procedimiento, encabezado por los fiscales Silvia González, Christian Benítez y Elena Fiore, se realizó en un inmueble situado en la zona de Ciervo Cuá, departamento de Cordillera. La diligencia se desarrolló en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades vinculadas con la entidad bancaria Ueno Bank.
Si bien el comunicado oficial confirma el allanamiento, no menciona el hallazgo de la bóveda. Medios como ABC Color y Última Hora informaron que la estructura contaba con un sofisticado mecanismo de seguridad de origen israelí, que incluiría un sistema de reconocimiento de iris. Hasta el momento, no se informó oficialmente qué contiene el compartimiento ni si fue abierto.
Santiago Peña imputado por lesión de confianza
La Fiscalía señaló que el allanamiento forma parte de las actuaciones iniciadas después de la imputación de Peña por los presuntos delitos de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor. El procedimiento busca avanzar con las diligencias previstas dentro de la investigación fiscal.
La mansión allanada, valuada en unos dos millones de dólares, está bajo investigación por las operaciones crediticias utilizadas para financiar su construcción. Documentación citada por los diarios indica que Peña recibió dos préstamos simultáneos de Ueno Bank en mayo de 2024 por un monto superior a 3.500 millones de guaraníes (unos 560.000 USD), con cuotas mensuales equivalentes a varias veces su salario presidencial.
Crisis en Paraguay y el caso Ueno Bank
El allanamiento se produjo tras la destitución de Peña mediante juicio político y su posterior detención, en medio de la crisis institucional y financiera provocada por el caso Ueno Bank. El banco digital fue intervenido por el Banco Central del Paraguay por insolvencia, afectando a unos tres millones de clientes que quedaron sin acceso a sus depósitos.
El obispo Ricardo Valenzuela reclamó la “urgente” devolución de los ahorros a los afectados, calificando el hecho como un “fraude monumental” y pidiendo sanciones ejemplares. La Iglesia católica expresó su profunda tristeza por el impacto en la gente humilde cuyos recursos quedaron congelados.
En pocas palabras
- Allanan mansión: descubrieron una bóveda oculta en la residencia de Santiago Peña en San Bernardino, Paraguay.
- Irregularidades bancarias: el procedimiento se relaciona con investigaciones sobre presuntas irregularidades en Ueno Bank.
- Imputación fiscal: Peña fue imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio.