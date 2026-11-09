Allanaron la mansión de Santiago Peña en Paraguay y descubrieron una bóveda oculta

Santiago Peña imputado por lesión de confianza

La Fiscalía señaló que el allanamiento forma parte de las actuaciones iniciadas después de la imputación de Peña por los presuntos delitos de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor. El procedimiento busca avanzar con las diligencias previstas dentro de la investigación fiscal.

La mansión allanada, valuada en unos dos millones de dólares, está bajo investigación por las operaciones crediticias utilizadas para financiar su construcción. Documentación citada por los diarios indica que Peña recibió dos préstamos simultáneos de Ueno Bank en mayo de 2024 por un monto superior a 3.500 millones de guaraníes (unos 560.000 USD), con cuotas mensuales equivalentes a varias veces su salario presidencial.

Crisis en Paraguay y el caso Ueno Bank

El allanamiento se produjo tras la destitución de Peña mediante juicio político y su posterior detención, en medio de la crisis institucional y financiera provocada por el caso Ueno Bank. El banco digital fue intervenido por el Banco Central del Paraguay por insolvencia, afectando a unos tres millones de clientes que quedaron sin acceso a sus depósitos.

El obispo Ricardo Valenzuela reclamó la “urgente” devolución de los ahorros a los afectados, calificando el hecho como un “fraude monumental” y pidiendo sanciones ejemplares. La Iglesia católica expresó su profunda tristeza por el impacto en la gente humilde cuyos recursos quedaron congelados.