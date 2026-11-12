Detuvieron al superintendente de Bancos de Paraguay por el escándalo de Ueno Bank

Por el caso Ueno Bank, detuvieron al superintendente de Bancos de Paraguay y allanaron su casa.

Además, incautaron el teléfono celular de Insfrán, y documentos relacionados con su trabajo al frente de la Superintendencia de Bancos. El fiscal Christian Benítez explicó que existen elementos de sospecha sobre la conducta del funcionario y que los elementos secuestrados podrían aportar información relevante para la investigación.

Tras el procedimiento, el funcionario fue trasladado para una inspección médica y quedó a disposición de la Justicia.

Por qué investigan al superintendente de Bancos de Paraguay

Holger Insfrán aparece mencionado en una denuncia presentada por legisladores de la oposición, quienes cuestionaron su actuación frente a la situación financiera de Ueno Bank.

Los cuestionamientos apuntan al rol que debía cumplir como responsable de la Superintendencia de Bancos, organismo encargado de fiscalizar y supervisar a las entidades del sistema financiero paraguayo.

Entre los puntos bajo investigación figuran presuntas operaciones crediticias irregulares y préstamos otorgados a empresas y personas vinculadas al grupo empresarial que controlaba la entidad financiera.

La Fiscalía busca determinar si existieron omisiones o actuaciones irregulares de los organismos de control frente a las operaciones que comprometieron la solvencia del banco.

La detención de Holger Insfrán se produjo en el marco de la causa que investiga las presuntas irregularidades financieras vinculadas a Ueno Bank.

El caso Ueno Bank y la crisis política en Paraguay

El escándalo de Ueno Bank provocó una fuerte crisis financiera e institucional en Paraguay. El Banco Central del Paraguay inició un procedimiento de resolución de la entidad luego de detectar un deterioro de sus indicadores de solvencia, asociado, entre otros factores, a la concesión de importantes créditos a empresas vinculadas con su grupo empresarial.

La investigación también alcanzó a figuras de alto nivel político y financiero. Entre los detenidos se encuentran el expresidente paraguayo Santiago Peña y el extitular del Banco Central, Carlos Carvallo, quienes quedaron involucrados en una causa por presuntas irregularidades vinculadas con la entidad.

Peña fue destituido el 6 de noviembre, luego de un juicio político en el Senado, mientras que Carvallo había renunciado a la conducción del Banco Central en medio de la crisis.

Con la detención de Holger Insfrán, la investigación suma a otro funcionario de relevancia dentro del sistema financiero paraguayo y profundiza las pesquisas sobre las responsabilidades institucionales en el caso Ueno Bank.