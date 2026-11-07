La boda de lujo del hijo de un empresario de Paraguay que se mantuvo en secreto en Mendoza

Mendoza se convirtió en el escenario de una boda de lujo de una pareja paraguaya que eligió la estricta confidencialidad a todos sus invitados, más de 450. De hecho, no circularon fotos en las redes sociales como suele ocurrir en este tipo de acontecimientos sociales.
Al menos 2 aviones privados llegaron el jueves desde Paraguay con pasajeros para el casamiento del hijo del empresario Jorge Pappalardo, quien lleva el mismo nombre que su padre.
El joven y su pareja, Valeria Ruiz, optaron por las montañas y las vides para sellar su unión, en una celebración que incluyó una exclusiva previa en entorno top del Valle de Uco y que este sábado tendrá su fiesta en la bodega Durigutti luego del enlace nupcial en la Iglesia San Vicente Ferrer, de Godoy Cruz.
Pero la boda también tuvo su capítulo político inesperado. En medio del movimiento de vuelos privados, comenzó a circular el rumor de que el expresidente paraguayo Santiago Peña había llegado de incógnito a Mendoza en uno de los aviones. La versión era falsa, pero alcanzó para disparar todavía más la curiosidad alrededor de uno de los casamientos más comentados del año.
Un entorno de vides y bodegas para celebrar
El jueves comenzó el cronograma de festejos con una previa del evento principal en un entorno vitivinícola único. El encuentro reunió a los invitados en una fiesta de alto nivel con todos los detalles que alguien pudiera soñar para un momento así.
El casamiento religioso estaba previsto para este sábado a la siesta y después, los novios y sus invitados se trasladarán hasta la bodega Durigutti, en Las Compuertas, Luján de Cuyo, donde tendrá lugar otra celebración top.
La Iglesia San Vicente Ferrer como escenario de la ceremonia religiosa
La celebración movilizó una logística poco habitual incluso para los grandes eventos sociales de Mendoza. La Iglesia San Vicente Ferrer fue decorada con árboles en su interior y, según trascendió, los novios trajeron especialmente al sacerdote que tendrá a su cargo la ceremonia religiosa de este sábado.
El despliegue también se extendió a la movilidad de los asistentes. Se solicitaron más de 70 espacios de estacionamiento en las inmediaciones de la plaza de Godoy Cruz y el edificio Pescarmona, mientras que la organización contrató cientos de vehículos para el traslado a Luján. Todo forma parte de una celebración que, por sus dimensiones y despliegue, despertó una enorme curiosidad en Mendoza.
Quién es Jorge Pappalardo
Jorge Pappalardo, el padre del novio, es uno de los empresarios con mayor peso en el sector industrial paraguayo. Junto con su familia es propietario de Fluoder S.A.E.C.A., una compañía dedicada a la producción de productos químicos básicos que lleva alrededor de 40 años de actividad en Paraguay.
La familia Pappalardo adquirió el 100% de las acciones de la firma durante la década de 1980. Actualmente, la compañía opera 2 grandes plantas industriales, una de ellas ubicada a unos 35 kilómetros de Asunción, y produce ácido sulfúrico, sulfato de aluminio, policloruro de aluminio, cloro, soda cáustica, hipoclorito de sodio y ácido clorhídrico.
Además de abastecer al mercado paraguayo, Fluoder exporta sus productos a Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia.
En pocas palabras
- Boda de lujo: el hijo del empresario paraguayo Jorge Pappalardo (que lleva su mismo nombre de pila) y Valeria Ruiz celebraron su boda en Mendoza, con eventos exclusivos.
- Operativo logístico: la ceremonia y fiesta requirieron una coordinación especial, incluyendo traslados y estacionamiento para invitados.
- Empresario reconocido: Jorge Pappalardo es un importante empresario del sector industrial paraguayo, propietario de Fluoder S.A.E.C.A.