La boda de lujo del hijo de un empresario de Paraguay que se mantuvo en secreto en Mendoza

Pero la boda también tuvo su capítulo político inesperado. En medio del movimiento de vuelos privados, comenzó a circular el rumor de que el expresidente paraguayo Santiago Peña había llegado de incógnito a Mendoza en uno de los aviones. La versión era falsa, pero alcanzó para disparar todavía más la curiosidad alrededor de uno de los casamientos más comentados del año.

Valeria y Jorge, los jóvenes de Paraguay que eligieron Mendoza para casarse.

Un entorno de vides y bodegas para celebrar

El jueves comenzó el cronograma de festejos con una previa del evento principal en un entorno vitivinícola único. El encuentro reunió a los invitados en una fiesta de alto nivel con todos los detalles que alguien pudiera soñar para un momento así.

El casamiento religioso estaba previsto para este sábado a la siesta y después, los novios y sus invitados se trasladarán hasta la bodega Durigutti, en Las Compuertas, Luján de Cuyo, donde tendrá lugar otra celebración top.

La bodega Durigutti, en Luján de Cuyo, donde se realizará la fiesta luego de la ceremonia religiosa en una iglesia de Godoy Cruz. Imagen: portal web de bodega Durigutti

La Iglesia San Vicente Ferrer como escenario de la ceremonia religiosa

La celebración movilizó una logística poco habitual incluso para los grandes eventos sociales de Mendoza. La Iglesia San Vicente Ferrer fue decorada con árboles en su interior y, según trascendió, los novios trajeron especialmente al sacerdote que tendrá a su cargo la ceremonia religiosa de este sábado.

El despliegue también se extendió a la movilidad de los asistentes. Se solicitaron más de 70 espacios de estacionamiento en las inmediaciones de la plaza de Godoy Cruz y el edificio Pescarmona, mientras que la organización contrató cientos de vehículos para el traslado a Luján. Todo forma parte de una celebración que, por sus dimensiones y despliegue, despertó una enorme curiosidad en Mendoza.

La Iglesia de San Vicente Ferrer, frente a la plaza Godoy Cruz, el escenario de la lujosa boda de la pareja paraguaya en Mendoza.

Quién es Jorge Pappalardo

Jorge Pappalardo, el padre del novio, es uno de los empresarios con mayor peso en el sector industrial paraguayo. Junto con su familia es propietario de Fluoder S.A.E.C.A., una compañía dedicada a la producción de productos químicos básicos que lleva alrededor de 40 años de actividad en Paraguay.

La familia Pappalardo adquirió el 100% de las acciones de la firma durante la década de 1980. Actualmente, la compañía opera 2 grandes plantas industriales, una de ellas ubicada a unos 35 kilómetros de Asunción, y produce ácido sulfúrico, sulfato de aluminio, policloruro de aluminio, cloro, soda cáustica, hipoclorito de sodio y ácido clorhídrico.

Además de abastecer al mercado paraguayo, Fluoder exporta sus productos a Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia.