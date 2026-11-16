Jensen Huang: Evalúa regresar como CEO de Nvidia tras su renuncia.

Este posible regreso se da en medio de una presión creciente por parte de un grupo de empresarios e inversores de Silicon Valley, quienes buscan reunir apoyo para solicitar al directorio de Nvidia que reconsidere la salida de Huang y evalúe su reincorporación.

Empresarios de Silicon Valley exigen al directorio de Nvidia que reconsidere la renuncia del directivo Jensen Huang.

Empresarios presionan por el retorno de Jensen Huang

Fuentes cercanas a la iniciativa indican que se está organizando un equipo destinado a ejercer influencia sobre el directorio y buscar respaldo en la Casa Blanca. Sin embargo, la perspectiva de un retorno enfrenta resistencias dentro del gobierno estadounidense, donde el secretario del Tesoro, Scott Bessent, enfatizó la necesidad de una “reorganización drástica” en Nvidia y sugirió que el próximo líder debería ser una persona ajena a la compañía.