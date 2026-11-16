Jensen Huang: Evalúa regresar como CEO de Nvidia tras su renuncia.

Jensen Huang, quien presentó su renuncia como CEO de Nvidia hace pocos días, está evaluando la posibilidad de retomar su cargo al frente de la compañía tecnológica. La noticia, informada por el diario británico Financial Times, señala que Huang habría conversado sobre esta opción con personas de su círculo de confianza.
Este posible regreso se da en medio de una presión creciente por parte de un grupo de empresarios e inversores de Silicon Valley, quienes buscan reunir apoyo para solicitar al directorio de Nvidia que reconsidere la salida de Huang y evalúe su reincorporación.
Empresarios presionan por el retorno de Jensen Huang
Fuentes cercanas a la iniciativa indican que se está organizando un equipo destinado a ejercer influencia sobre el directorio y buscar respaldo en la Casa Blanca. Sin embargo, la perspectiva de un retorno enfrenta resistencias dentro del gobierno estadounidense, donde el secretario del Tesoro, Scott Bessent, enfatizó la necesidad de una “reorganización drástica” en Nvidia y sugirió que el próximo líder debería ser una persona ajena a la compañía.
Referentes tecnológicos como Brad Gerstner de Altimeter Capital y Gavin Baker de Atreides Management solicitaron al directorio un proceso de selección de liderazgo “lento, medido y deliberado”, contemplando el regreso de Jensen Huang como una de las opciones principales. Incluso figuras como Elon Musk y Tim Sweeney, CEO de Epic Games, respaldaron esta postura en cartas públicas. El principal accionista individual de Nvidia, Leo KoGuan, declaró a Bloomberg haber detenido la compra de acciones, condicionando futuras inversiones a la permanencia o regreso de Huang.
Nuevos desafíos para el gobierno de Estados Unidos
En contrapartida, desde Washington, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, manifestó en Fox News la necesidad de un cambio profundo en la conducción de Nvidia, sugiriendo la búsqueda de un sucesor externo. Estas declaraciones se dan en el contexto de acusaciones sobre la presunta facilitación por parte de la compañía de la venta de chips avanzados a entidades chinas. Según Fortune, Bessent incluso comparó la situación con la que ocurriría en un banco si ejecutivos enfrentaran señalamientos similares.
En pocas palabras
- Jensen Huang: Evalúa regresar como CEO de Nvidia tras su renuncia.
- Presión de empresarios: Impulsan su reincorporación frente al directorio y la Casa Blanca.
- Postura del gobierno: Scott Bessent sugiere un líder externo y una reorganización drástica.