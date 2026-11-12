La figura clave en el desarrollo de la inteligencia artificial, Jensen Huang, renunció a su cargo como director ejecutivo de Nvidia tras una serie de acusaciones sobre su vida personal que lo colocaron en el centro de una tormenta mediática y bursátil.
Jensen Huang dejó Nvidia tras un escándalo de infidelidad y espionaje
El cofundador Jensen Huang renunció a Nvidia tras admitir relaciones extramatrimoniales, desatando una investigación interna y una fuerte caída en la bolsa
Huang se encontró en el ojo de la tormenta luego de que trascendiera su presunta relación extramatrimonial con Alice Huang, exdirectora ejecutiva de una empresa de Singapur señalada como posible espía china. El ejecutivo admitió haber sido infiel a su esposa, generando una investigación interna por parte de Nvidia y pesquisas del FBI.
La situación escaló con la revelación de una segunda relación sentimental con una empleada de su propia compañía, Kimberly Powell. Estas revelaciones ocurren en un contexto de tensión geopolítica entre Estados Unidos y China respecto al acceso y venta de tecnología avanzada de semiconductores.
Colette kress asume la dirección interina de nvidia
Ante la dimisión de Huang, Colette Kress, quien se desempeñaba como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera, ha asumido la conducción de la compañía de manera temporal. Kress, con 13 años de trayectoria en Nvidia y una extensa carrera previa en empresas como Cisco y Microsoft, deberá guiar a la empresa en un periodo de incertidumbre, manteniendo la confianza de inversores y accionistas.
La junta directiva también nombró a Harvey C. Jones, exconsejero delegado de Synopsys, como el primer presidente del consejo de administración de la historia de Nvidia. Jones aseguró que las operaciones diarias y los compromisos de la empresa continuarán sin interrupciones.
Impacto en el mercado y futuro tecnológico
La sorpresiva renuncia de Jensen Huang se produjo apenas unos días antes de la presentación de los resultados financieros del tercer trimestre de Nvidia. Las acciones de la compañía experimentaron una caída significativa en las operaciones posteriores al cierre, reflejando la preocupación del mercado ante la transición en el liderazgo de una empresa tan influyente en el sector tecnológico y de inteligencia artificial.
La figura de Huang estuvo estrechamente asociada a la estrategia de producto, las relaciones con clientes clave y la representación pública de Nvidia. Su salida plantea el desafío de separar la continuidad operativa de la definición de la estrategia tecnológica futura, mientras la empresa busca reafirmar su posición en un mercado cada vez más competitivo y sensible a los cambios en su cúpula.
Fuentes utilizadas
- Jensen Huang renuncia como director ejecutivo de Nvidia tras el escándalo por sus relaciones extramatrimoniales
- Dimite Jensen Huang, el CEO de Nvidia, tras la polémica por sus infidelidades con una presunta espía china y una empleada subordinada
- Renunció Jensen Huang, el CEO de Nvidia, en medio del escándalo de infidelidad y espionaje chino
En pocas palabras
- Renuncia ejecutiva: Jensen Huang dejó la dirección de Nvidia tras admitir relaciones extramatrimoniales e involucrarse en una investigación del FBI.
- Dirección interina: Colette Kress, vicepresidenta ejecutiva, asumió el mando temporal mientras Harvey C. Jones preside el consejo de administración.
- Mercado bursátil: la incertidumbre sobre el futuro tecnológico de la empresa provocó una caída significativa en las acciones de Nvidia.