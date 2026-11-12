Jensen Huang dejó Nvidia tras un escándalo de infidelidad y espionaje

Colette kress asume la dirección interina de nvidia

Ante la dimisión de Huang, Colette Kress, quien se desempeñaba como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera, ha asumido la conducción de la compañía de manera temporal. Kress, con 13 años de trayectoria en Nvidia y una extensa carrera previa en empresas como Cisco y Microsoft, deberá guiar a la empresa en un periodo de incertidumbre, manteniendo la confianza de inversores y accionistas.

La junta directiva también nombró a Harvey C. Jones, exconsejero delegado de Synopsys, como el primer presidente del consejo de administración de la historia de Nvidia. Jones aseguró que las operaciones diarias y los compromisos de la empresa continuarán sin interrupciones.

Impacto en el mercado y futuro tecnológico

La sorpresiva renuncia de Jensen Huang se produjo apenas unos días antes de la presentación de los resultados financieros del tercer trimestre de Nvidia. Las acciones de la compañía experimentaron una caída significativa en las operaciones posteriores al cierre, reflejando la preocupación del mercado ante la transición en el liderazgo de una empresa tan influyente en el sector tecnológico y de inteligencia artificial.

La figura de Huang estuvo estrechamente asociada a la estrategia de producto, las relaciones con clientes clave y la representación pública de Nvidia. Su salida plantea el desafío de separar la continuidad operativa de la definición de la estrategia tecnológica futura, mientras la empresa busca reafirmar su posición en un mercado cada vez más competitivo y sensible a los cambios en su cúpula.