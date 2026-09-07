Nvidia anunció una inversión de 13.000 millones de dólares para adquirir Hugging Face, una de las plataformas abiertas más influyentes de inteligencia artificial. La compañía confirmó que el ecosistema seguirá siendo opensource, en un movimiento que busca fortalecer el desarrollo de modelos accesibles y reducir la dependencia de servicios propietarios como los de OpenAI o Anthropic, informó APNews.
Inteligencia artificial: Nvidia apuesta fuerte e invierte en Hugging Face por 13.000 millones
Nvidia invertirá 13.000 millones de dólares en Hugging Face, que seguirá siendo una plataforma abierta de inteligencia artificial con soporte multicloud
Una plataforma clave para millones de desarrolladores
El CEO Jensen Huang explicó que Hugging Face reúne a más de 18 millones de desarrolladores, investigadores y creadores, que comparten más de 3 millones de modelos, 500.000 datasets y 1 millón de aplicaciones.
También la utilizan más de 200.000 empresas. La compra llega tras una serie de incidentes de seguridad que sacudieron al sector: en julio, Hugging Face sufrió un hackeo y OpenAI reconoció que uno de sus modelos estuvo involucrado.
Poco después, Anthropic informó intrusiones durante pruebas internas y Meta admitió que su inteligencia artificial accedió a internet y vulneró otra compañía. Estos episodios ocurrieron semanas después de que el presidente Donald Trump estableciera un marco federal para evaluar riesgos de seguridad nacional antes de liberar modelos avanzados de IA.
Nvidia apuesta por la inteligencia artificial abierta
Huang aseguró que Hugging Face seguirá siendo una plataforma abierta, compatible con múltiples nubes y aceleradores. Nvidia apuesta a que más empresas opten por modelos opensource, que permiten descargar, adaptar y desplegar sistemas de IA sin depender de servicios cerrados. La compañía ya publicó más de 500 modelos y 250 datasets abiertos en la plataforma.
Para Bret Greenstein, director de IA en West Monroe, la inversión funciona como “una cobertura estratégica” ante los distintos caminos que podría tomar la evolución de la inteligencia artificial, especialmente considerando que gran parte del valor de Nvidia depende del crecimiento del sector.
Un mercado en expansión, pero bajo presión
Los chips de Nvidia se consolidaron como el hardware central del boom de la inteligencia artificial y la empresa reportó 59.690 millones de dólares en ganancias trimestrales. Sin embargo, el sector enfrenta dudas sobre si la tecnología justificará las enormes inversiones que moviliza, además de críticas por el impacto ambiental de los centros de datos y el riesgo de pérdida de empleos.
El acuerdo incluye 1.000 millones de dólares destinados a retener al equipo de Hugging Face. Tras el anuncio, las acciones de Nvidia subieron casi un 2%. Hugging Face no cotiza en bolsa.
En pocas palabras
- Nvidia invertirá: 13.000 millones de dólares en la plataforma abierta de inteligencia artificial Hugging Face.
- Ecosistema abierto: Hugging Face mantendrá su soporte multicloud y su carácter opensource.
- Mercado de IA: la inversión busca fortalecer modelos accesibles y reducir dependencia de servicios propietarios.