Inteligencia artificial: Nvidia apuesta fuerte e invierte en Hugging Face por 13.000 millones

Poco después, Anthropic informó intrusiones durante pruebas internas y Meta admitió que su inteligencia artificial accedió a internet y vulneró otra compañía. Estos episodios ocurrieron semanas después de que el presidente Donald Trump estableciera un marco federal para evaluar riesgos de seguridad nacional antes de liberar modelos avanzados de IA.

Nvidia apuesta por la inteligencia artificial abierta

Huang aseguró que Hugging Face seguirá siendo una plataforma abierta, compatible con múltiples nubes y aceleradores. Nvidia apuesta a que más empresas opten por modelos opensource, que permiten descargar, adaptar y desplegar sistemas de IA sin depender de servicios cerrados. La compañía ya publicó más de 500 modelos y 250 datasets abiertos en la plataforma.

Para Bret Greenstein, director de IA en West Monroe, la inversión funciona como “una cobertura estratégica” ante los distintos caminos que podría tomar la evolución de la inteligencia artificial, especialmente considerando que gran parte del valor de Nvidia depende del crecimiento del sector.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, sostiene que el desafío no es frenar la inteligencia artificial, sino aprender a convivir con ella. Foto: archivo

Un mercado en expansión, pero bajo presión

Los chips de Nvidia se consolidaron como el hardware central del boom de la inteligencia artificial y la empresa reportó 59.690 millones de dólares en ganancias trimestrales. Sin embargo, el sector enfrenta dudas sobre si la tecnología justificará las enormes inversiones que moviliza, además de críticas por el impacto ambiental de los centros de datos y el riesgo de pérdida de empleos.

El acuerdo incluye 1.000 millones de dólares destinados a retener al equipo de Hugging Face. Tras el anuncio, las acciones de Nvidia subieron casi un 2%. Hugging Face no cotiza en bolsa.