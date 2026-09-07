La inteligencia artificial (IA) está cambiando rápidamente el mundo laboral. Automatiza tareas, acelera procesos y permite asumir funciones que antes requerían exclusivamente de personas. Sin embargo, hay capacidades que siguen dependiendo del criterio, la interacción y la comprensión humana.
Un estudio detalló las 7 habilidades laborales que la IA no podrá reemplazar: las claves para conseguir trabajo
Un especialista identificó las competencias humanas que ganan valor frente al avance de la inteligencia artificial y la automatización en las empresas
Un análisis de la consultora de Recursos Humanos Randstad, difundido por la Agencia Noticias Argentinas, identificó siete habilidades laborales que la tecnología no puede replicar de la misma manera.
Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, explicó: “La digitalización y la inteligencia artificial están transformando la manera en que trabajamos y las habilidades que necesitamos para desenvolvernos en el mercado laboral”.
La especialista sostuvo, además, que el desafío no consiste únicamente en aprender a utilizar nuevas herramientas, sino también en fortalecer las capacidades que permiten aportar valor de una manera que la tecnología no puede replicar.
Las habilidades laborales que la IA no podrá reemplazar
- Pensamiento crítico. La IA procesa enormes cantidades de información, pero evaluar sus respuestas, detectar inconsistencias, contrastar fuentes e interpretar el contexto requiere criterio humano.
- Empatía e inteligencia emocional. Comprender las emociones y necesidades de otras personas resulta fundamental para gestionar equipos y mantener vínculos con clientes, socios y proveedores.
- Creatividad. Aunque la IA genera textos, imágenes e ideas, la creatividad también implica formular preguntas nuevas, conectar conocimientos y encontrar soluciones originales ante problemas sin respuestas predeterminadas.
- Comunicación. Expresar ideas claramente, escuchar, adaptar los mensajes y construir acuerdos seguirá siendo fundamental dentro de cualquier organización.
- Adaptabilidad. Los procesos, herramientas y formas de trabajar cambian constantemente. Poder afrontar escenarios nuevos, aprender y modificar estrategias es una ventaja para mantenerse empleable.
- Colaboración. Las empresas necesitan integrar personas, tecnología y conocimientos diversos. Negociar, compartir información, tender puentes y construir consensos son capacidades centrales para los equipos.
- Aprendizaje continuo. La velocidad con la que cambian los conocimientos y las metodologías obliga a mantenerse actualizado. La curiosidad y la disposición para incorporar nuevas competencias adquieren así un valor diferencial.
Desde Randstad remarcaron que “la capacidad para aprender, adaptarse y trabajar con la IA como aliada será cada vez más determinante, tanto para el desarrollo profesional, como para mantener y fortalecer la empleabilidad a futuro”.
Avila agregó que el desarrollo de habilidades humanas junto con competencias digitales será cada vez más relevante para impulsar el upskilling, la empleabilidad y el talento que requieren las organizaciones en transformación.
En pocas palabras
- Habilidades clave: un estudio identifica 7 competencias humanas esenciales que la IA no puede replicar.
- Competencias destacadas: incluyen pensamiento crítico, empatía, creatividad, comunicación, adaptabilidad, colaboración y aprendizaje continuo.
- Valor humano: estas habilidades son cruciales para aportar valor diferencial y asegurar la empleabilidad ante el avance de la automatización.