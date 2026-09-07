Un estudio detalló las 7 habilidades laborales que la IA no podrá reemplazar: las claves para conseguir trabajo

La especialista sostuvo, además, que el desafío no consiste únicamente en aprender a utilizar nuevas herramientas, sino también en fortalecer las capacidades que permiten aportar valor de una manera que la tecnología no puede replicar.

Las habilidades laborales que la IA no podrá reemplazar

Pensamiento crítico . La IA procesa enormes cantidades de información, pero evaluar sus respuestas, detectar inconsistencias, contrastar fuentes e interpretar el contexto requiere criterio humano.

. La IA procesa enormes cantidades de información, pero evaluar sus respuestas, detectar inconsistencias, contrastar fuentes e interpretar el contexto requiere criterio humano. Empatía e inteligencia emocional . Comprender las emociones y necesidades de otras personas resulta fundamental para gestionar equipos y mantener vínculos con clientes, socios y proveedores.

. Comprender las emociones y necesidades de otras personas resulta fundamental para gestionar equipos y mantener vínculos con clientes, socios y proveedores. Creatividad . Aunque la IA genera textos, imágenes e ideas, la creatividad también implica formular preguntas nuevas, conectar conocimientos y encontrar soluciones originales ante problemas sin respuestas predeterminadas.

. Aunque la IA genera textos, imágenes e ideas, la creatividad también implica formular preguntas nuevas, conectar conocimientos y encontrar soluciones originales ante problemas sin respuestas predeterminadas. Comunicación . Expresar ideas claramente, escuchar, adaptar los mensajes y construir acuerdos seguirá siendo fundamental dentro de cualquier organización.

. Expresar ideas claramente, escuchar, adaptar los mensajes y construir acuerdos seguirá siendo fundamental dentro de cualquier organización. Adaptabilidad . Los procesos, herramientas y formas de trabajar cambian constantemente. Poder afrontar escenarios nuevos, aprender y modificar estrategias es una ventaja para mantenerse empleable.

. Los procesos, herramientas y formas de trabajar cambian constantemente. Poder afrontar escenarios nuevos, aprender y modificar estrategias es una ventaja para mantenerse empleable. Colaboración . Las empresas necesitan integrar personas, tecnología y conocimientos diversos. Negociar, compartir información, tender puentes y construir consensos son capacidades centrales para los equipos.

. Las empresas necesitan integrar personas, tecnología y conocimientos diversos. Negociar, compartir información, tender puentes y construir consensos son capacidades centrales para los equipos. Aprendizaje continuo. La velocidad con la que cambian los conocimientos y las metodologías obliga a mantenerse actualizado. La curiosidad y la disposición para incorporar nuevas competencias adquieren así un valor diferencial.

Desde Randstad remarcaron que “la capacidad para aprender, adaptarse y trabajar con la IA como aliada será cada vez más determinante, tanto para el desarrollo profesional, como para mantener y fortalecer la empleabilidad a futuro”.

Avila agregó que el desarrollo de habilidades humanas junto con competencias digitales será cada vez más relevante para impulsar el upskilling, la empleabilidad y el talento que requieren las organizaciones en transformación.