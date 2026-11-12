Romance, infidelidad, una historia de espías y una caída millonaria: la trama detrás de la renuncia del CEO de Nvidia

El panorama se agravó aún más en las últimas horas al difundirse nuevas acusaciones que apuntan a un segundo romance clandestino, esta vez con una alta ejecutiva de la propia empresa que respondía directamente bajo sus órdenes.

Frente a la gravedad del caso, el consejo de administración de Nvidia había anunciado el 8 de noviembre la apertura de una investigación independiente, supervisada por directores externos y asesores legales, para evaluar un presunto intento de inteligencia extranjera dirigido contra su CEO. Si bien la empresa aseguró que no tenía indicios de que se hubieran comprometido secretos industriales ni la seguridad nacional, el episodio reavivó las tensiones en Washington sobre un posible incumplimiento en los controles de exportación de chips avanzados hacia China.

La supuesta amante china del CEO de Nvidia, Alice Huang

Desplome en Wall Street: acciones en picada y alivio para sus rivales

La incertidumbre sobre la conducción de la empresa más influyente del sector de semiconductores golpeó de lleno en las pizarras bursátiles:

Caída abrupta: Tras perder más de un 8% en las operaciones posteriores al cierre del miércoles y un 10% antes de la apertura, las acciones de Nvidia se derrumbaron un 13% tras el inicio de la rueda regular en Wall Street.

Tras perder más de un 8% en las operaciones posteriores al cierre del miércoles y un 10% antes de la apertura, tras el inicio de la rueda regular en Wall Street. Efecto contagio: Los contratos a futuro vinculados al índice tecnológico Nasdaq operaron a la baja debido al enorme peso que tiene la fabricante de procesadores dentro de los principales indicadores estadounidenses.

Los contratos a futuro vinculados al índice tecnológico operaron a la baja debido al enorme peso que tiene la fabricante de procesadores dentro de los principales indicadores estadounidenses. Impulso a la competencia: Mientras Nvidia sufría una pérdida multimillonaria de valor de mercado, las acciones de rivales directos como AMD y Broadcom registraron subas ante la expectativa de captar parte de la demanda de centros de datos.

Las acciones de Nvidia cayeron en los últimos días.

Quién queda al mando de Nvidia tras 33 años de liderazgo

Para intentar llevar calma a los inversores y garantizar la continuidad operativa, el directorio de Nvidia anunció una reestructuración de emergencia en su cúpula:

Colette Kress asume como CEO interina: La actual vicepresidenta ejecutiva y directora financiera —quien integra la compañía desde 2013 tras pasar por Cisco, Microsoft y Texas Instruments— tomará las riendas de la empresa de forma transitoria sin dejar su puesto en el área de finanzas.

La actual vicepresidenta ejecutiva y directora financiera —quien integra la compañía desde 2013 tras pasar por Cisco, Microsoft y Texas Instruments— tomará las riendas de la empresa de forma transitoria sin dejar su puesto en el área de finanzas. Nuevo presidente del Directorio: La junta designó por primera vez un presidente del consejo, cargo que recayó en Harvey C. Jones , un experimentado ejecutivo e inversor tecnológico con más de tres décadas de trayectoria.

La junta designó por primera vez un presidente del consejo, cargo que recayó en , un experimentado ejecutivo e inversor tecnológico con más de tres décadas de trayectoria. Búsqueda abierta: Nvidia inició de inmediato un proceso para seleccionar a un CEO permanente, evaluando tanto candidatos internos como externos.

La primera prueba de fuego para la conducción interina de Kress llegará el próximo martes 17 de noviembre, fecha en la que Nvidia presentará sus resultados financieros trimestrales y deberá convencer a los analistas de que su hoja de ruta tecnológica permanece intacta pese a la abrupta salida de su fundador.