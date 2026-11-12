La inflación de octubre en Mendoza fue de 1,6%, menor a la nacional que llegó a 2,2%

Se conocieron este jueves los datos de la inflación de octubre tanto en Mendoza como en el país. A nivel provincial, de acuerdo con la DEIE (Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas) fue de 1,6%. En el país, el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) informó que fue de 2,2%.
Para Mendoza, la inflación acumulada en lo que va de 2026 es de 23,5% y la interanual, de octubre de 2025 a este año es de 30,3%.
En el orden nacional, la acumulada llegó a 26,3% y la interanual a 33,1%.
La inflación en Mendoza
Equipamiento y mantenimiento del hogar fue el rubro que más se incrementó en Mendoza durante el décimo mes del año. El aumento fue de 4,2%, muy por encima de todos los otros ítems. En cambio el que menos subas tuvo -siempre de acuerdo con la DEIE- fue Indumentaria con 0,3%.
Lo que quedó igual que la inflación, es decir 1,6% fue Esparcimiento. Y por encima de ese porcentaje quedaron Transporte y comunicaciones con 1,7% y Atención médica y gastos para la salud igual que Alimentos y bebidas con 1,8%.
Por debajo se ubicaron Otros bienes y servicios (1,3%); Vivienda y servicios básicos (0,8%) y Educación (0,4%).
La variación de inflación de octubre fue de las más bajas de los últimos 12 meses en Mendoza, similar a las junio y agosto de 2025, que fue de 1,5%. El pico se mantiene en marzo de este año con 3,6%.
La inflación nacional
De acuerdo con lo que informó el INDEC, la división con más aumento en octubre fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que trepó a 4,2%. También estuvieron arriba del IPC, los rubros Recreación y cultura, con 3,3% y Bienes y servicios varios con 2,3%.
Lo menos afectado por incrementos fue Bebidas alcohólicas y tabaco, con 0,8%.
Por otra parte, el 2,2% a nivel general de octubre fue el índice más alto en 6 meses. En abril había sido de 2,6% y desde entonces estuvo por debajo y hasta registró porcentajes menores a 2% en junio, agosto y septiembre.
En pocas palabras
- Inflación de octubre: en Mendoza fue de 1,6% y a nivel nacional de 2,2%.
- Acumulados y anuales: Mendoza tiene 23,5% acumulado y 30,3% anual. El país registra 26,3% y 33,1% respectivamente.
- Rubros destacados: en Mendoza lideró Equipamiento y mantenimiento del hogar (4,2%). Anivel nacional Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,2%).