La inflación de octubre en Mendoza fue de 1,6%, menor a la nacional que llegó a 2,2%

La inflación en Mendoza

Equipamiento y mantenimiento del hogar fue el rubro que más se incrementó en Mendoza durante el décimo mes del año. El aumento fue de 4,2%, muy por encima de todos los otros ítems. En cambio el que menos subas tuvo -siempre de acuerdo con la DEIE- fue Indumentaria con 0,3%.

Lo que quedó igual que la inflación, es decir 1,6% fue Esparcimiento. Y por encima de ese porcentaje quedaron Transporte y comunicaciones con 1,7% y Atención médica y gastos para la salud igual que Alimentos y bebidas con 1,8%.

Por debajo se ubicaron Otros bienes y servicios (1,3%); Vivienda y servicios básicos (0,8%) y Educación (0,4%).

La variación de inflación de octubre fue de las más bajas de los últimos 12 meses en Mendoza, similar a las junio y agosto de 2025, que fue de 1,5%. El pico se mantiene en marzo de este año con 3,6%.

La inflación nacional

De acuerdo con lo que informó el INDEC, la división con más aumento en octubre fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que trepó a 4,2%. También estuvieron arriba del IPC, los rubros Recreación y cultura, con 3,3% y Bienes y servicios varios con 2,3%.

Lo menos afectado por incrementos fue Bebidas alcohólicas y tabaco, con 0,8%.

Por otra parte, el 2,2% a nivel general de octubre fue el índice más alto en 6 meses. En abril había sido de 2,6% y desde entonces estuvo por debajo y hasta registró porcentajes menores a 2% en junio, agosto y septiembre.