Top 5 de los planes de ahorro más económicos en noviembre para llegar al 0km

Citroën C3 1.3 FEEL MY27: cuota pura de $199.383 (Plan 70/30, 120 cuotas). (Valor total del auto: $34.179.942,86).

Chevrolet Onix LT Turbo MT: cuota pura estimada de $224.053 (Plan 80/20, 120 cuotas). (Valor total del auto: $33.607.950) .

Nissan Frontier S 4x2: cuota pura de $228.121 (Plan 60/40, 120 cuotas). (Valor total del auto: $45.624.200).

Nissan Versa Sense MT: cuota pura de $233.263 (Plan 80/20, 120 cuotas).

Renault Kwid (Cód. BB1K 400): cuota pura de $238.167 (Plan 100%, 120 cuotas).

Citroën C3 1.3 FEEL MY27.

Los 0km más accesibles segmento por segmento

Para quienes buscan una tipología específica de vehículo, el análisis desglosó el mercado en distintas categorías, detallando el podio de los 3 más baratos en cada una de ellas:

HATCHBACK

Citroën C3 1.3 FEEL MY27: $199.383 (70/30, 120 cuotas). Valor total del auto: $34.179.942,86.

Chevrolet Onix LT Turbo MT: $224.053 (80/20, 120 cuotas). Valor total del auto: $33.607.950.

Renault Kwid (Cód. BB1K 400): $238.167 (100%, 120 cuotas). Valor total del auto: $28.580.040.

SEDÁN

Nissan Versa Sense MT: $233.263 (80/20, 120 cuotas). Valor total del auto: $34.989.450.

Volkswagen Virtus Sense MSI MT: $294.765 (70/30, 84 cuotas). Valor total del auto: $35.371.800.

Toyota Corolla XLI CVT: $334.274 (70/30, 84 cuotas). Valor total del auto: $40.112.880.

Nissan Versa Sense MT.

SUV

Renault Kardian (Cód. HJF1 210): $256.500 (75/25, 120 cuotas). Valor total del auto: $41.040.000.

Chevrolet Tracker LT AT Turbo: $276.246 (80/20, 120 cuotas). Valor total del auto: $41.436.900.

Volkswagen Nivus Sense 170 TSI MT: $291.458 (70/30, 84 cuotas). Valor total del auto: $34.974.960.

PICK-UP

Nissan Frontier S 4x2: $228.121 (60/40, 120 cuotas). Valor total del auto: $45.624.200.

Chevrolet Montana LT AT: $281.953 (80/20, 120 cuotas). Valor total del auto: $42.292.950.

Ford Ranger XL 4x2 (2.0LT Diesel Cabina Doble Manual): $303.228 (80/20, 120 cuotas). Valor total del auto: $45.484.200.

UTILITARIO

Renault Kangoo (Cód. F67N 237): $266.063 (75/25, 120 cuotas). Valor total del auto: $42.570.080.

Citroën Berlingo VAN L2 HDI 92 MY26: $269.266 (70/30, 120 cuotas). Valor total del auto: $46.159.885,71.

Fiat Fiorino Endurance 1.3L MT: $296.250 (70/30, 84 cuotas). Valor total del auto: $35.550.000.

CAMIÓN

Mercedes-Benz Accelo 916/39 CE: $696.515 (60/40, 84 cuotas). Valor total del auto: $97.512.100.

Mercedes-Benz Atego 1721/48 CS Caja Automatizada: $1.041.857 (60/40, 84 cuotas). Valor total del auto: $145.859.980.

Mercedes-Benz Axor 2038 S/36 (Tractor c/CD TB 4X2): $1.581.432 (60/40, 84 cuotas). Valor total del auto: $221.400.480.

El auto 0km más barato por su valor total

Más allá del valor de las cuotas puras (que varía dependiendo de si se financia el 60%, 70%, 80% o 100% de la unidad), el informe de ArranCar destaca cuál es el auto con el precio de lista más bajo al que se puede acceder mediante un plan de ahorro en la actualidad.

Ese lugar lo ocupa el Renault Kwid (suscripción BB1K 400). Según los datos publicados en noviembre, este compacto urbano tiene un valor móvil total de $28.580.000.

El Renault Kwid es el auto 0km más barato, pero no si se tiene en cuenta su plan de ahorro.

Los montos señalados con estimación se calcularon multiplicando el valor oficial del vehículo por el porcentaje financiado y dividiéndolo por la cantidad de cuotas, una fórmula útil cuando las administradoras no publican abiertamente la cifra exacta de la cuota pura. Toda la información surge de los datos oficiales relevados por la plataforma especializada ArranCar.