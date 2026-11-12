A la hora de proyectar la compra de un auto 0km a través de un plan de ahorro, conocer el valor exacto de la cuota pura (sin tener en cuenta el interés) resulta un paso fundamental para tomar la decisión correcta. Durante este mes de noviembre de 2026, las diferentes terminales automotrices presentan múltiples alternativas de financiación y, para clarificar el panorama, el portal especializado ArranCar elaboró un informe detallado relevando 134 planes vigentes de 11 marcas.
Top 5 de los planes de ahorro más económicos en noviembre para llegar al 0km
El Citroën C3 lidera el listado del mes con una cuota pura inferior a los $200.000. Un informe repasa los valores más accesibles para adquirir vehículos nuevos
El estudio tomó como parámetro la cuota pura -el importe que cubre el costo real del auto sin contemplar gastos administrativos ni seguros- para ordenar los modelos más convenientes en cada categoría, según explicó la CEO de ArranCar Victoria Cabanelas. Sin embargo, es una buena guía para ver los valores de los autos durante este mes, casi como si se tratara de una fotografía del sector automotriz.
El Top 5 de las cuotas más bajas del mercado
Para establecer este ranking general, desde ArranCar consideraron el plan más accesible de cada modelo, dejando los siguientes 5 vehículos como los más económicos del mes:
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Citroën C3 1.3 FEEL MY27: cuota pura de $199.383 (Plan 70/30, 120 cuotas). (Valor total del auto: $34.179.942,86).
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Chevrolet Onix LT Turbo MT: cuota pura estimada de $224.053 (Plan 80/20, 120 cuotas). (Valor total del auto: $33.607.950).
Nissan Frontier S 4x2: cuota pura de $228.121 (Plan 60/40, 120 cuotas). (Valor total del auto: $45.624.200).
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Nissan Versa Sense MT: cuota pura de $233.263 (Plan 80/20, 120 cuotas).
Renault Kwid (Cód. BB1K 400): cuota pura de $238.167 (Plan 100%, 120 cuotas).
Los 0km más accesibles segmento por segmento
Para quienes buscan una tipología específica de vehículo, el análisis desglosó el mercado en distintas categorías, detallando el podio de los 3 más baratos en cada una de ellas:
HATCHBACK
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Citroën C3 1.3 FEEL MY27: $199.383 (70/30, 120 cuotas). Valor total del auto: $34.179.942,86.
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Chevrolet Onix LT Turbo MT: $224.053 (80/20, 120 cuotas). Valor total del auto: $33.607.950.
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Renault Kwid (Cód. BB1K 400): $238.167 (100%, 120 cuotas). Valor total del auto: $28.580.040.
SEDÁN
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Nissan Versa Sense MT: $233.263 (80/20, 120 cuotas). Valor total del auto: $34.989.450.
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Volkswagen Virtus Sense MSI MT: $294.765 (70/30, 84 cuotas). Valor total del auto: $35.371.800.
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Toyota Corolla XLI CVT: $334.274 (70/30, 84 cuotas). Valor total del auto: $40.112.880.
SUV
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Renault Kardian (Cód. HJF1 210): $256.500 (75/25, 120 cuotas). Valor total del auto: $41.040.000.
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Chevrolet Tracker LT AT Turbo: $276.246 (80/20, 120 cuotas). Valor total del auto: $41.436.900.
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Volkswagen Nivus Sense 170 TSI MT: $291.458 (70/30, 84 cuotas). Valor total del auto: $34.974.960.
PICK-UP
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Nissan Frontier S 4x2: $228.121 (60/40, 120 cuotas). Valor total del auto: $45.624.200.
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Chevrolet Montana LT AT: $281.953 (80/20, 120 cuotas). Valor total del auto: $42.292.950.
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Ford Ranger XL 4x2 (2.0LT Diesel Cabina Doble Manual): $303.228 (80/20, 120 cuotas). Valor total del auto: $45.484.200.
UTILITARIO
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Renault Kangoo (Cód. F67N 237): $266.063 (75/25, 120 cuotas). Valor total del auto: $42.570.080.
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Citroën Berlingo VAN L2 HDI 92 MY26: $269.266 (70/30, 120 cuotas). Valor total del auto: $46.159.885,71.
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Fiat Fiorino Endurance 1.3L MT: $296.250 (70/30, 84 cuotas). Valor total del auto: $35.550.000.
CAMIÓN
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Mercedes-Benz Accelo 916/39 CE: $696.515 (60/40, 84 cuotas). Valor total del auto: $97.512.100.
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Mercedes-Benz Atego 1721/48 CS Caja Automatizada: $1.041.857 (60/40, 84 cuotas). Valor total del auto: $145.859.980.
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Mercedes-Benz Axor 2038 S/36 (Tractor c/CD TB 4X2): $1.581.432 (60/40, 84 cuotas). Valor total del auto: $221.400.480.
El auto 0km más barato por su valor total
Más allá del valor de las cuotas puras (que varía dependiendo de si se financia el 60%, 70%, 80% o 100% de la unidad), el informe de ArranCar destaca cuál es el auto con el precio de lista más bajo al que se puede acceder mediante un plan de ahorro en la actualidad.
Ese lugar lo ocupa el Renault Kwid (suscripción BB1K 400). Según los datos publicados en noviembre, este compacto urbano tiene un valor móvil total de $28.580.000.
Los montos señalados con estimación se calcularon multiplicando el valor oficial del vehículo por el porcentaje financiado y dividiéndolo por la cantidad de cuotas, una fórmula útil cuando las administradoras no publican abiertamente la cifra exacta de la cuota pura. Toda la información surge de los datos oficiales relevados por la plataforma especializada ArranCar.
En pocas palabras
- Citroën C3: lidera el listado de planes de ahorro con cuota pura inferior a $200 mil.
- ArranCar: elaboró un informe con 134 planes de 11 marcas para conocer el valor de la cuota pura.
- Renault Kwid: es el 0km más barato por su valor total, con un precio móvil de $28.580.000.