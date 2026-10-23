Pese al fenómeno chino, los patentamientos de autos 0km en Mendoza cayeron 9% en septiembre

Sin embargo, entre los concesionarios el resultado de ventas supera por lejos ese porcentaje de merma. Para Adrián Yacopini, dueño de un complejo multimarcas (Chevrolet, Volkswagen y Toyota, entre otras) que cumple 20 años, la caída llega al 30%.

La curva de patentamientos

Lo dicho: los autos 0km puestos en la calle en Mendoza el mes pasado fueron 9% menos que hace un año. Concretamente, se patentaron 2.196 unidades contra 2.414 salidas en septiembre del 2025.

No obstante, esa cantidad fue 8,5% superior a la de agosto. En el octavo mes del año habían salido de concesionarias 2.024 vehículos, mientras que en septiembre fueron 390 más, otra prueba de un ciclo anual que va a los tumbos y viene de completar un primer semestre también negativo para la venta de 0km.

Así y todo, ese repunte intermensual no alcanza a revertir el dato negativo que arrastra el negocio en este 2026. En ese sentido, los patentamientos ya acumulan una caída de un 7,1%, es decir, 19.069 unidades puestas en calle durante los primeros 9 meses del año en curso, contra 20.520 vehículos del 2025.

En total, el sector alcanzó las 49.814 unidades patentadas durante septiembre en todo el país. Y así el resultado anual alcanzó las 435.493 hasta el momento.

Los autos chinos, al tope del ranking

Si se tiene en cuenta que los primeros concesionarios desembarcaron en Mendoza hace un año, el posicionamiento de los vehículos de origen chino ha sido meteórico. Para Acara, hay un dato que lo confirma: 7 de los primero 10 modelos, entre autos y comerciales livianos, son marcas del gigante asiático.

Pero no es el único indicador de la magnitud del fenómeno. De hecho, en septiembre, sobre el total de patentamientos un 69% fueron de autos importados, mientras que los de marcas nacionales apenas fueron menos de la mitad.

Marca por marca, BYD, que llegó a Mendoza en febrero de este año de la mano de Yacopini, ya está en el puesto 9° a nivel general (autos y livianos) y lidera el ranking a nivel país en eléctricos. La secundan JMEV y BAIC, llegada con grupo Lorenzo (se posiciona 12° en el escalafón de los primeros 40 modelos en ventas).

Dentro del Top 40 general, el predominio asiático se nota mucho más en el segundo lote, es decir, a partir del puesto 20. De hecho, 12 son marcas oriundas de China, encabezadas por Haval y Jetour. Más atrás figuran Changan, Leapmotor, Foton, Lynk&Co, Dongfeng, JAC, Arcfox, Greatwall, JMV y GAC.

Si tomamos sólo la "foto" de los eléctricos, recién en el puesto 5 asoma Chevrolet, como la única con terminal en el país que se cuela en el top 10 de marcas. En tanto, Mercedes Benz ocupa el 14° lugar, mientras que BMW está 15 y Toyota n° 17. Cierra el ranking Nissan (20), para confirmar que los importados híbridos y 100% eléctricos conquistaron en poco tiempo las preferencias de los argentinos.