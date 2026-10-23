Una de las principales maneras que tienen los bancos a la hora de atraer clientes y sus respectivos ahorros es a través del plazo fijo.
¿Se puede ganar mucho dinero con un plazo fijo de $4.200.000?: esto es lo que pagan los principales bancos
El Banco Central dio a conocer los porcentajes de tasa de interés que paga cada banco por un plazo fijo a 30 días
Entre los diferentes bancos hay una dura competencia para ofrecer una tasa de interés que seduzca a los clientes para llevar sus ahorros e invertirlos en plazo fijo.
En ese sentido, según los datos del Banco Central, solamente una entidad económica ofrece más del 20% anual de tasa de interés en su plazo fijo a 30 días, mientras que todos los demás presentan un porcentaje menor a esa barrera.
Cuánto ofrece cada banco por plazo fijo
Según los datos del Banco Central, estos son los porcentajes que ofrece cada banco a sus clientes a la hora de querer seducirlos con un plazo fijo:
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 21%
- Banco Macro S.A.: 19.5%
- Banco de la Nación Argentina: 19.25%
- Banco BBVA Argentina S.A.: 19%
- Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 18.5%
- Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 18.25%
- Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: 18.1%
- Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 17%
- Banco Santander Argentina S.A.: 16.5%
- Banco Patagonia S.A.: 16%
Cuánto se puede ganar con un plazo fijo de $4.200.000
En el caso de que una persona tuviese $4.200.000 y los quisiera invertir en un plazo fijo, lo primero que debe hacer es revisar cuánto le pagará el banco. Esto puede hacer a través del Banco Central o consultando los sitios web o el home banking de la entidad.
En segundo lugar, también debe tener en cuenta que hay bancos que ofrecen porcentajes diferentes de tasas de interés teniendo en cuenta si el depositante es cliente o no, o si la operación se está haciendo desde la sucursal o vía electrónica.
Si, por ejemplo, la operación de plazo fijo se hiciera vía electrónica en el Banco Nación y se depositasen $4.200.000 a 30 días, una vez vencido ese plazo, se habrá ganado $66.452,05.
En pocas palabras
- Plazo Fijo: Es la principal herramienta de los bancos para atraer clientes y sus ahorros.
- Competencia Bancaria: Solo una entidad supera el 20% anual en plazos fijos a 30 días, según el Banco Central.
- Rendimiento Estimado: Un plazo fijo de $4.200.000 en Banco Nación podría generar $66.452,05 a 30 días.