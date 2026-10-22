En un año de Súper Niño, 3.000 productores se aseguraron contra el granizo y la helada

Esta misma piedra en las plantaciones de vid o frutales, en pleno crecimiento, echa a perder inversiones, trabajo y hasta ponen en riesgo el cumplimiento de compromisos económicos que muchas veces asumen los productores para incrementar su producción o mejorar su capacidad.

El informe del meteorólogo Maxi Viale

Ante la consulta de cuál era la herramienta con la que contaban los productores para asegurar sus plantaciones, con la ausencia del sistema antigranizo, el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, indicó que se aplica una nueva temporada de el Fondo Compensador Agrícola, cuya inscripción cerró el 20 de septiembre y está pensado para las todas contingencias climáticas.

Según explicó el funcionario, unos 3.000 productores se adhirieron este año, una cifra similar a la de otras temporadas. La adhesión es voluntaria y estaba abierta a todos los productores registrados en el Registro Único de Uso de Tierra, RUT.

Cómo funciona la cobertura

El fondo está indexado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). La cobertura va de $1,5 millones a $2,5 millones por hectárea dañada, superficie que el Estado verifica. Hay tres modalidades: heladas, granizo, o ambas, con opciones de mayor o menor valor asegurado. Acceden a este beneficio aquellos productores con hasta 30 hectáreas cultivadas.

"El productor paga en cuatro cuotas (septiembre, octubre, noviembre y diciembre), y su aporte equivale solo al 10% de lo que invierte el Estado provincial", detalló el funcionario.

San Martín fue uno de los sectores afectados por la caída de granizo de este martes.

Cuánto se pagó en la temporada anterior

Entre la campaña pasada y la actual se abonaron cerca de $14.000 millones. De ese total, $9.600 millones fueron a la zona sur, San Rafael y General Alvear, donde más granizo se registra.

El ministro recordó que hace tres años el Gobierno reorientó los fondos que se destinaban a la lucha antigranizo, que consideraba ineficiente, hacia el seguro agrícola. Hoy la Provincia aporta alrededor de 10 millones de dólares por año para productores afectados por contingencias, según apuntó el ministro Vargas Arizu.

El pedido de los productores del sur

La semana pasada, el referente de la Cámara de Comercio de General Alvear, Germán Herrada, planteó que junto a San Rafael se unan para financiar el sistema durante esta temporada, después de que el Gobierno provincial resolviera no hacerse cargo de su costo. Aunque sí se comprometió a ceder 3 aviones y el sistema de radar.

Según dijo a FM Viñas, la primera medida será contactar a las autoridades de San Rafael para coordinar un encuentro con el intendente o con el responsable del área de Agricultura. La idea es repartir los gastos en proporciones similares entre ambos municipios y, mientras tanto, seguir buscando una solución de fondo para las próximas campañas.

Herrada advirtió que el tiempo juega en contra: a su entender, el sistema ya debería estar operando, y cada día de demora se traduce en pérdida de protección para los productores.

Aclaró además que, para la cámara, el financiamiento corresponde a Mendoza y no a los municipios, y que el sector defiende la eficacia de la lucha antigranizo frente a la postura del Gobierno que desconfía de la eficiencia de este sistema.

Mientras tanto, el Gobierno se mantiene firme en no volver a sostener la mitigación del granizo con el sistema de aviones y que recalcó que para eso está el seguro agrícola. La principal crítica se apoya en que ya debería estar funcionando un sistema de mitigación.

Un ex intendente volvió a la carga con la lucha antigranizo

Con la preocupación puesta en el fenómeno de El Niño, el ex intendente de Alvear, Walter Marcolini, presentó esta semana un proyecto de declaración en la Legislatura para que se prevean los fondos destinados a la siembra de nubes en el Sur.

El legislador Marcolini propuso que el Gobierno de Alfredo Cornejo destine $1.000 millones del Presupuesto 2027 a la operación para la lucha antigranizo.

La iniciativa busca cerrar la discusión sobre el retiro del Estado de este programa y que se sostuvo en anteriores temporadas con recursos de las comunas.