Tras otra suba, el dólar oficial y el riesgo país rompieron su propio récord

En otra jornada movida, este jueves 20 el mercado cambiario volvió a cerrar con la mayoría de las cotizaciones del dólar en alza, sobre todo el oficial que sumó $5 para llegar a los $1.550 en el Banco Nación. Así achicó la brecha con un dólar blue fluctuante entre los $1.565 y $1.570, en simultáneo con otra suba del riesgo país que le hizo batir otro récord.
El indicador medido por JP Morga, que encarece el financiamiento para Argentina, tocó los 709 puntos básicos, su máximo valor en lo que va del 2026. Una dinámica que se explica en una nueva caída de los bonos argentinos y la volatilidad internacional que impacta en el precio del petróleo.
Al mismo tiempo, la inercia alcista arrastró los distintos tipos de cambio, sobre todo el dólar minorista que alcanzó su nuevo pico este año. La única excepción fue la del dólar blue, que tras alcanzar los $1.570 cedió levemente para cerrar en $1.565, mientras entre paralelos financieros el Contado con Liquidación (CCL) registró el mayor incremento (0,45%) para topar en $1.656,25.
Por su parte, el dólar MEP o Bolsa alcanzó los $1.551,52. El dólar mayorista volvió a dar un paso para llegar a $1.528, en tanto que el dólar tarjeta, referencia para el pago de los consumos en el exterior, ascendió otro escalón que lo llevó a los $2.028 en promedio, con el recargo impositivo del 30%.
El riesgo país volvió a romper otro récord
Con todo, en una jornada marcada por un contexto internacional adverso e indicadores locales negativos como la caída de la actividad económica, el riesgo país volvió a superar los 700 puntos.
El indicador que elabora JP Morgan acumuló 35 puntos que lo situaron en 709 unidades, y así revirtió el retroceso del miércoles. Un avance que fue de la mano de la recuperación del dólar, entre otros factores.
Una recuperación también atribuíble a una nueva caída de bonos argentinos, con bajas de hasta 0,9%. Y también otro repunte del barril de petróleo, que superó los U$S113, su mayor valor de los últimos 5 meses.
Para el presidente Javier Milei la suba del riesgo país al contexto internacional y al historial crediticio de la Argentina. "Cuando nosotros ganamos las elecciones, el riesgo país estaba en 3.000 puntos. Lo bajamos a 400 puntos pero bueno, vivimos en un mundo convulsionado" dijo Milei, para quien "la foto es horrible, pero la película es la mejor de la historia".
En pocas palabras
- Dólar oficial: el tipo de cambio en el Banco Nación alcanzó los $1.550, marcando un nuevo récord.
- Riesgo país: el indicador de JP Morgan tocó los 709 puntos básicos, su máximo valor en lo que va del año.
- Mercado cambiario: el dólar blue cerró a $1.565, mientras que el Contado con Liquidación subió a $1.656,25.