Tras otra suba, el dólar oficial y el riesgo país rompieron su propio récord

El dólar oficial se vendió este jueves a $1.550 en el Banco Nación.

Por su parte, el dólar MEP o Bolsa alcanzó los $1.551,52. El dólar mayorista volvió a dar un paso para llegar a $1.528, en tanto que el dólar tarjeta, referencia para el pago de los consumos en el exterior, ascendió otro escalón que lo llevó a los $2.028 en promedio, con el recargo impositivo del 30%.

El riesgo país volvió a romper otro récord

Con todo, en una jornada marcada por un contexto internacional adverso e indicadores locales negativos como la caída de la actividad económica, el riesgo país volvió a superar los 700 puntos.

El indicador que elabora JP Morgan acumuló 35 puntos que lo situaron en 709 unidades, y así revirtió el retroceso del miércoles. Un avance que fue de la mano de la recuperación del dólar, entre otros factores.

Una recuperación también atribuíble a una nueva caída de bonos argentinos, con bajas de hasta 0,9%. Y también otro repunte del barril de petróleo, que superó los U$S113, su mayor valor de los últimos 5 meses.

Para el presidente Javier Milei la suba del riesgo país al contexto internacional y al historial crediticio de la Argentina. "Cuando nosotros ganamos las elecciones, el riesgo país estaba en 3.000 puntos. Lo bajamos a 400 puntos pero bueno, vivimos en un mundo convulsionado" dijo Milei, para quien "la foto es horrible, pero la película es la mejor de la historia".