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Mercado cambiario

Una suba generalizada de cotizaciones del dólar inició la semana

Tanto el dólar oficial como el blue cerraron en alza, a $1.540 y $1.560 respectivamente. Qué pasó con el dólar mayorista y financieros este lunes 19 de octubre

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores [email protected]
El dólar registró una suba en todos sus tipos este lunes 19 de octubre,.

El dólar registró una suba en todos sus tipos este lunes 19 de octubre,.

La tercera semana de octubre arrancó turbulenta, con otra suba de todas las cotizaciones del dólar. La divisa formal sumó $5 en Banco Nación ($1.540) igual que el dólar blue ($1.560), acompañada por caída de acciones y un alza del Riesgo País.

En el caso del dólar minorista oficial, su precio tuvo sintonía entre los bancos. Aunque en otros como el ICBC y provinciales alcanzó los $1.545 y hasta llegó a ofrecerse a $1.550.

Para el blue fue un escalón más. Al tocar los $1.560 la brecha terminó ampliándose a $20 con la divisa oficial y a rozar $35 con el mayorista. A su vez, el dólar tarjeta promedió los $2.011,65 (0,24% más) incluido el recargo impositivo de 30%.

Si bien fue una ronda de alzas generalizadas, justamente el que más subió fue el dólar mayorista. Con un 0,43%, el tipo de cambio de referencia para el comercio exterior cerró cerca de los $1.525, su nivel más alto este año.

Mientras el dólar subía, el Riesgo País tocó su récord en este 2026.

Mientras el dólar subía, el Riesgo País tocó su récord en este 2026.

Dólar en alza

Con caída de acciones y bonos argentinos, la suba del dólar completó una rueda agitada. Una jornada que también mostró la suba de 2% del Riesgo País para llevarlo a su récord en lo que va del año: 675 puntos básicos, que esconde un acumulado de 65 puntos en las últimas 3 ruedas.

Y mientras las acciones cayeron 1,1% en la apertura y hasta 3%, los paralelos financieros estuvieron relativamente estables. El dólar MEP o Bolsa cerró apenas arriba de los $1.539, y el dólar CCL (Contado con Liquidación) tocó los $1.622,43.

En el mercado mayorista la divisa sumó $6,50 (su segundo aumento consecutivo) y el Banco Central volvió a ajustar bandas cambiarias. El piso fue de $716,71, en tanto que la banda máxima o límite de intervención se acercó a $2.000.

Este lunes el BCRA lo fijó en $1.939,33. Fue la cuarta rueda en la que el organismo volvió a comprar divisas, y así acumula más de U$S643 millones.

En pocas palabras

  • Suba generalizada: todas las cotizaciones del dólar cerraron en alza este lunes 19 de octubre.
  • Riesgo País: el índice alcanzó un récord de 675 puntos básicos en medio de la caída de acciones y bonos.
  • Mercado mayorista: el dólar sumó $6,50 y el BCRA ajustó las bandas cambiarias.
Resumen generado por Thinkindot AI

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