Una suba generalizada de cotizaciones del dólar inició la semana

Si bien fue una ronda de alzas generalizadas, justamente el que más subió fue el dólar mayorista. Con un 0,43%, el tipo de cambio de referencia para el comercio exterior cerró cerca de los $1.525, su nivel más alto este año.

Mientras el dólar subía, el Riesgo País tocó su récord en este 2026.

Dólar en alza

Con caída de acciones y bonos argentinos, la suba del dólar completó una rueda agitada. Una jornada que también mostró la suba de 2% del Riesgo País para llevarlo a su récord en lo que va del año: 675 puntos básicos, que esconde un acumulado de 65 puntos en las últimas 3 ruedas.

Y mientras las acciones cayeron 1,1% en la apertura y hasta 3%, los paralelos financieros estuvieron relativamente estables. El dólar MEP o Bolsa cerró apenas arriba de los $1.539, y el dólar CCL (Contado con Liquidación) tocó los $1.622,43.

En el mercado mayorista la divisa sumó $6,50 (su segundo aumento consecutivo) y el Banco Central volvió a ajustar bandas cambiarias. El piso fue de $716,71, en tanto que la banda máxima o límite de intervención se acercó a $2.000.

Este lunes el BCRA lo fijó en $1.939,33. Fue la cuarta rueda en la que el organismo volvió a comprar divisas, y así acumula más de U$S643 millones.