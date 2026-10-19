Una suba generalizada de cotizaciones del dólar inició la semana

La tercera semana de octubre arrancó turbulenta, con otra suba de todas las cotizaciones del dólar. La divisa formal sumó $5 en Banco Nación ($1.540) igual que el dólar blue ($1.560), acompañada por caída de acciones y un alza del Riesgo País.
En el caso del dólar minorista oficial, su precio tuvo sintonía entre los bancos. Aunque en otros como el ICBC y provinciales alcanzó los $1.545 y hasta llegó a ofrecerse a $1.550.
Para el blue fue un escalón más. Al tocar los $1.560 la brecha terminó ampliándose a $20 con la divisa oficial y a rozar $35 con el mayorista. A su vez, el dólar tarjeta promedió los $2.011,65 (0,24% más) incluido el recargo impositivo de 30%.
Si bien fue una ronda de alzas generalizadas, justamente el que más subió fue el dólar mayorista. Con un 0,43%, el tipo de cambio de referencia para el comercio exterior cerró cerca de los $1.525, su nivel más alto este año.
Dólar en alza
Con caída de acciones y bonos argentinos, la suba del dólar completó una rueda agitada. Una jornada que también mostró la suba de 2% del Riesgo País para llevarlo a su récord en lo que va del año: 675 puntos básicos, que esconde un acumulado de 65 puntos en las últimas 3 ruedas.
Y mientras las acciones cayeron 1,1% en la apertura y hasta 3%, los paralelos financieros estuvieron relativamente estables. El dólar MEP o Bolsa cerró apenas arriba de los $1.539, y el dólar CCL (Contado con Liquidación) tocó los $1.622,43.
En el mercado mayorista la divisa sumó $6,50 (su segundo aumento consecutivo) y el Banco Central volvió a ajustar bandas cambiarias. El piso fue de $716,71, en tanto que la banda máxima o límite de intervención se acercó a $2.000.
Este lunes el BCRA lo fijó en $1.939,33. Fue la cuarta rueda en la que el organismo volvió a comprar divisas, y así acumula más de U$S643 millones.
En pocas palabras
- Suba generalizada: todas las cotizaciones del dólar cerraron en alza este lunes 19 de octubre.
- Riesgo País: el índice alcanzó un récord de 675 puntos básicos en medio de la caída de acciones y bonos.
- Mercado mayorista: el dólar sumó $6,50 y el BCRA ajustó las bandas cambiarias.